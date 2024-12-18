Рейтинг@Mail.ru
Орбан ответил на оскорбления Зеленского - РИА Новости, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 18.12.2024 (обновлено: 16:45 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/orban-1989934374.html
Орбан ответил на оскорбления Зеленского
Орбан ответил на оскорбления Зеленского - РИА Новости, 18.12.2024
Орбан ответил на оскорбления Зеленского
В Киеве должны сами решить, принимать ли предложение о рождественском перемирии, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х, комментируя... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T15:49:00+03:00
2024-12-18T16:45:00+03:00
виктор орбан
в мире
венгрия
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985155524_164:0:2575:1356_1920x0_80_0_0_5200f79d06b3a586eb787efadf25ac2a.jpg
БУДАПЕШТ, 18 дек — РИА Новости. В Киеве должны сами решить, принимать ли предложение о рождественском перемирии, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х, комментируя провокационные высказывания Владимира Зеленского."Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", — говорится в публикации.Так он прокомментировал высказывание Зеленского, который в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Владимира Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".На минувшей неделе премьер Венгрии позвонил российскому лидеру и выразил желание содействовать поиску путей разрешения украинского кризиса. Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и провести крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу.Зеленский, по словам самого Орбана, отверг мирные инициативы.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала телефонный разговор с Зеленским, но получила "некультурный отказ".За последние полгода глава правительства Венгрии предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, 10 декабря, он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня из-за строгих правил в США. При этом Орбан выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.Кроме того, в начале июля премьер-министр Венгрии встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://ria.ru/20241217/peregovory-1989769703.html
https://ria.ru/20241216/zaharova-1989567904.html
https://ria.ru/20241216/tramp-1989545720.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985155524_521:0:2378:1392_1920x0_80_0_0_c4c99b231acc5bff2df8a3f9cde2278f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор орбан, в мире, венгрия, владимир зеленский, украина
Виктор Орбан, В мире, Венгрия, Владимир Зеленский, Украина
Орбан ответил на оскорбления Зеленского

Орбан заявил, что не поддастся на провокацию Зеленского

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 18 дек — РИА Новости. В Киеве должны сами решить, принимать ли предложение о рождественском перемирии, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х, комментируя провокационные высказывания Владимира Зеленского.
"Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Он в ярости". На Западе высмеяли реакцию Зеленского на предложение Орбана
17 декабря, 18:47
Так он прокомментировал высказывание Зеленского, который в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Владимира Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".
На минувшей неделе премьер Венгрии позвонил российскому лидеру и выразил желание содействовать поиску путей разрешения украинского кризиса. Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и провести крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу.
Зеленский, по словам самого Орбана, отверг мирные инициативы.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала телефонный разговор с Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Захарова объяснила, почему рождественское перемирие аморально для Киева
16 декабря, 23:45
За последние полгода глава правительства Венгрии предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, 10 декабря, он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.
По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня из-за строгих правил в США. При этом Орбан выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.
Кроме того, в начале июля премьер-министр Венгрии встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Трамп заявил, что получил от Киева сигналы о желании урегулировать конфликт
16 декабря, 20:02
 
Виктор ОрбанВ миреВенгрияВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала