https://ria.ru/20241218/orban-1989934374.html

Орбан ответил на оскорбления Зеленского

Орбан ответил на оскорбления Зеленского - РИА Новости, 18.12.2024

Орбан ответил на оскорбления Зеленского

В Киеве должны сами решить, принимать ли предложение о рождественском перемирии, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х, комментируя... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T15:49:00+03:00

2024-12-18T15:49:00+03:00

2024-12-18T16:45:00+03:00

виктор орбан

в мире

венгрия

владимир зеленский

украина

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БУДАПЕШТ, 18 дек — РИА Новости. В Киеве должны сами решить, принимать ли предложение о рождественском перемирии, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х, комментируя провокационные высказывания Владимира Зеленского."Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", — говорится в публикации.Так он прокомментировал высказывание Зеленского, который в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Владимира Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит".На минувшей неделе премьер Венгрии позвонил российскому лидеру и выразил желание содействовать поиску путей разрешения украинского кризиса. Как позднее уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время разговора премьер предложил объявить о прекращении огня на Рождество и провести крупный обмен пленными. В этот же день ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по последнему вопросу.Зеленский, по словам самого Орбана, отверг мирные инициативы.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала телефонный разговор с Зеленским, но получила "некультурный отказ".За последние полгода глава правительства Венгрии предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. Так, 10 декабря, он сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и предприниматель Илон Маск.По словам премьера, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня из-за строгих правил в США. При этом Орбан выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.Кроме того, в начале июля премьер-министр Венгрии встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом и Зеленским. Впоследствии он передал всем лидерам ЕС план по урегулированию украинского кризиса, основанный, как отметил сам Орбан, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.

https://ria.ru/20241217/peregovory-1989769703.html

https://ria.ru/20241216/zaharova-1989567904.html

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виктор орбан, в мире, венгрия, владимир зеленский, украина