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Губернатор опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском - РИА Новости, 18.12.2024
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22:29 18.12.2024 (обновлено: 22:30 18.12.2024)
https://ria.ru/20241218/murmansk-1990012346.html
Губернатор опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском
Губернатор опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском - РИА Новости, 18.12.2024
Губернатор опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал в своем Telegram-канале список пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов, из него... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T22:29:00+03:00
2024-12-18T22:30:00+03:00
происшествия
мурманская область
полярные зори
кандалакша
андрей чибис
олег белозеров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
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МУРМАНСК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал в своем Telegram-канале список пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов, из него следует, что пострадавшим от 8 до 72 лет, личность 50-летней погибшей устанавливается. В Telegram-канале мурманского губернатора опубликован список пострадавших в столкновении, из которого следует, что получивших травмы доставили в больницы Полярных Зорь, Кандалакши и Апатитов. По данным главы региона, самая младшая пострадавшая - восьмилетняя девочка - доставлена в Кандалакшскую ЦРБ, там же самая старшая пострадавшая - ей 72 года. Личность четырех человек устанавливается, как и личность погибшей 50-летней женщины. В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. По последним данным МЧС, пострадали 14 человек, одна женщина скончалась при транспортировке. Возбуждено уголовное дело. РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. Поезд с 314 пассажирами отправлен далее по маршруту.
https://ria.ru/20241218/passazhiry-1989979951.html
мурманская область
полярные зори
кандалакша
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происшествия, мурманская область, полярные зори, кандалакша, андрей чибис, олег белозеров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд
Происшествия, Мурманская область, Полярные Зори, Кандалакша, Андрей Чибис, Олег Белозеров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД
Губернатор опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском

Чибис: пострадавшим в столкновении поездов в Мурманской области от 8 до 72 лет

© Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео. Архивное фото
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МУРМАНСК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал в своем Telegram-канале список пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов, из него следует, что пострадавшим от 8 до 72 лет, личность 50-летней погибшей устанавливается.
В Telegram-канале мурманского губернатора опубликован список пострадавших в столкновении, из которого следует, что получивших травмы доставили в больницы Полярных Зорь, Кандалакши и Апатитов.
По данным главы региона, самая младшая пострадавшая - восьмилетняя девочка - доставлена в Кандалакшскую ЦРБ, там же самая старшая пострадавшая - ей 72 года. Личность четырех человек устанавливается, как и личность погибшей 50-летней женщины.
В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 МурманскСанкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. По последним данным МЧС, пострадали 14 человек, одна женщина скончалась при транспортировке. Возбуждено уголовное дело. РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. Поезд с 314 пассажирами отправлен далее по маршруту.
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Пассажиров сошедших с рельсов вагонов в Мурманске перевели в исправные
18:40
 
ПроисшествияМурманская областьПолярные ЗориКандалакшаАндрей ЧибисОлег БелозеровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖД
 
 
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