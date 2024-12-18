https://ria.ru/20241218/murmansk-1990012346.html

Губернатор опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском

Губернатор опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском - РИА Новости, 18.12.2024

Губернатор опубликовал список пострадавших в ЧП с поездом под Мурманском

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал в своем Telegram-канале список пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов, из него... РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T22:29:00+03:00

2024-12-18T22:29:00+03:00

2024-12-18T22:30:00+03:00

происшествия

мурманская область

полярные зори

кандалакша

андрей чибис

олег белозеров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989963738_68:0:2527:1383_1920x0_80_0_0_9fdf33b1456e679b8700762e68b2d1ef.jpg

МУРМАНСК, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал в своем Telegram-канале список пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов, из него следует, что пострадавшим от 8 до 72 лет, личность 50-летней погибшей устанавливается. В Telegram-канале мурманского губернатора опубликован список пострадавших в столкновении, из которого следует, что получивших травмы доставили в больницы Полярных Зорь, Кандалакши и Апатитов. По данным главы региона, самая младшая пострадавшая - восьмилетняя девочка - доставлена в Кандалакшскую ЦРБ, там же самая старшая пострадавшая - ей 72 года. Личность четырех человек устанавливается, как и личность погибшей 50-летней женщины. В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. По последним данным МЧС, пострадали 14 человек, одна женщина скончалась при транспортировке. Возбуждено уголовное дело. РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. Поезд с 314 пассажирами отправлен далее по маршруту.

https://ria.ru/20241218/passazhiry-1989979951.html

мурманская область

полярные зори

кандалакша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманская область, полярные зори, кандалакша, андрей чибис, олег белозеров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд