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Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ЧП под Мурманском - РИА Новости, 18.12.2024
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19:13 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/murmansk-1989986754.html
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ЧП под Мурманском
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ЧП под Мурманском - РИА Новости, 18.12.2024
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ЧП под Мурманском
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в аварии с поездом в Мурманской области, сообщил помощник... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T19:13:00+03:00
2024-12-18T19:13:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
мурманск
алексей кузнецов
михаил мурашко
олег белозеров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в аварии с поездом в Мурманской области, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. По последним данным МЧС, пострадали 14 человек. Возбуждено уголовное дело. РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. "Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что по оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток, состояние двоих пострадавших тяжелое. Пациентов эвакуируют в Кандалакшскую ЦРБ, добавил Кузнецов. На месте аварии поезда работают семь бригад скорой медицинской помощи, направлены дополнительные бригады, к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 центра санитарной авиации с 20 специалистами службы медицины катастроф на борту, пояснил Кузнецов.
https://ria.ru/20241218/poezd-1989983342.html
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мурманская область
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происшествия, мурманская область, россия, мурманск, алексей кузнецов, михаил мурашко, олег белозеров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, ми-8 амтш
Происшествия, Мурманская область, Россия, Мурманск, Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко, Олег Белозеров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД, Ми-8 АМТШ
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ЧП под Мурманском

Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в аварии с поездом под Мурманском

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в аварии с поездом в Мурманской области, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
В 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 МурманскСанкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. По последним данным МЧС, пострадали 14 человек. Возбуждено уголовное дело. РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова.
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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"Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что по оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток, состояние двоих пострадавших тяжелое. Пациентов эвакуируют в Кандалакшскую ЦРБ, добавил Кузнецов.
На месте аварии поезда работают семь бригад скорой медицинской помощи, направлены дополнительные бригады, к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 центра санитарной авиации с 20 специалистами службы медицины катастроф на борту, пояснил Кузнецов.
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ПроисшествияМурманская областьРоссияМурманскАлексей КузнецовМихаил МурашкоОлег БелозеровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДМи-8 АМТШ
 
 
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