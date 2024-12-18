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Как законно списать кредит и долги в 2024 какие можно и сколько стоит
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11:43 18.12.2024
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Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста
Как законно списать кредит и долги в 2024 какие можно и сколько стоит
Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста
Сейчас в России списать кредиты и долги физическим лицам в ряде случаев можно через суд или МФЦ. О том, как законно избавиться от задолженностей в 2024 году,... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:43:00+03:00
2024-12-18T11:43:00+03:00
россия
кредиты
долги
имущество
законы
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сейчас в России списать кредиты и долги физическим лицам в ряде случаев можно через суд или МФЦ. О том, как законно избавиться от задолженностей в 2024 году, куда обращаться и что для этого требуется, плюсы и минусы банкротства, а также советы юриста — в материале РИА Новости.Долги по кредитамДолги по кредитам у россиян выросли до 34,8 трлн рублей. За 10 месяцев 2023 года граждане оформили кредитов на 6 трлн рублей. Во втором полугодии 2023 года число россиян с 3 и более займами на руках продолжило расти.Если не выполнять требования банков и микрофинансовых организаций по оплате задолженности, они вправе обратиться в суд, после чего приставам разрешено накладывать арест на активы должника. Взыскание может быть обращено на средства, хранящиеся на расчетных, депозитных, зарплатных, пенсионных счетах. Деньги будут списаны в счет погашения задолженности по кредитному обязательству перед банком. При этом с 1 января согласно закону № 234-ФЗ у должника появилось право на сохранение минимального неприкосновенного дохода. Для этого гражданин должен обратиться в подразделение службы судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется исполнительное производство о наложении взыскания на его доходы, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.Как списать кредиты и долгиСейчас в России нет единого закона, который бы регулировал списание долгов по кредитам во всех жизненных ситуациях, но гражданам доступна процедура банкротства. Причем для получения статуса банкрота и списания долгов необходимо доказать свою несостоятельность, а также неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. Порядок и условия банкротства регулируются Федеральным законом №127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. С 1 сентября 2020 в России вступил в силу закон, который позволяет пройти упрощенную процедуру банкротства без привлечения арбитражного и иного суда.В августе 2023 года принят Федеральный закон N 474-ФЗ, который внес изменения в законы о банкротстве и об исполнительном производстве, что сделало процедуру внесудебного банкротства граждан более доступной.Также гражданам доступна услуга рефинансирования, когда банки предоставляют средства для погашения уже существующего долга. Чтобы ее получить, нужно соответствовать некоторым критериям:Какие долги можно списатьСогласно закону, суд может вынести решение о списании следующих долгов физического лица:Не подлежат списанию следующие долги:Также должник может не получить статус банкрота и не избавиться от долгов, если он сознательно нарушил требования закона:Способы списанияПроцедура банкротства — крайняя мера списания долгов, так как накладывает на должника множество ограничений, может привести к потере имущества и т.д. При этом в ряде случаев с банками можно договориться о реструктуризации долга или кредитных каникулах, что позволит подготовиться к дальнейшему выполнению обязательств. По закону старые долги могут быть списаны через 3 года, если кредитор не успел за это время подать заявление в суд, но такое бывает редко. Если банк обратился в суд по истечении срока давности, то должник вправе требовать от приставов отказа в возбуждении дела.Списание долгов через банкротствоВнесудебный порядокБанкротство — единственный законный способ списания долгов. В результате его задолженность перестает расти, прекращается начисление процентов, пеней и штрафов, человек избавляется от необходимости общаться с приставами и коллекторами. Суд может вынести определение о признании заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов гражданина.“Гражданин, общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей которого, рассчитанных в установленном порядке (например, учитываются обязательства, срок исполнения которых не наступил, обязательства по уплате алиментов и обязательства по договору поручительства независимо от просрочки основного должника), составляет не менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн руб., имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке”, - поясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Этапы процедуры банкротства:Для проведения процедуры банкротства по инициативе должника необходимо выполнение следующих условий, которые свидетельствуют о неплатежеспособности гражданина:Кроме того, должны выполняться и следующие требования:Через судЧеловек обязан начать процесс судебного банкротства, если общая сумма задолженности составляет более 1 млн рублей, а просрочка по обязательствам — более трех месяцев.“Для того чтобы подать на банкротство физического лица в суд, можно выбрать один из трех вариантов: отнести лично в канцелярию арбитражного суда по месту жительства и получить на своем экземпляре отметку о принятии, направить почтой или воспользоваться системой “Мой арбитр”, куда загружается заявление и приложения к нему в виде сканов”, — рассказала РИА Новости юрист Лилия Ших.При этом потребуются:Также для подачи обращения понадобятся:Суд может отказать в принятии заявления, если в нем допущены грубые ошибки, гражданин предоставил неполный пакет документов, не доказал свою неплатежеспособность и т.д.“Дело о банкротстве может быть прекращено судом на любой стадии при отсутствии средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему”, - уточняет Оксана Васильева.Признаки неплатежеспособности должникаНеплатежеспособность гражданина - это его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) уплатить обязательные платежи, если нет оснований полагать, что с учетом планируемых денежных поступлений он в течение непродолжительного времени сможет исполнить просроченные обязательства в полном объеме (п. 3 ст. 213.6 Закона № 127-ФЗ).Через МФЦОформить банкротство через МФЦ может гражданин, у которого общий размер долгов составляет от 25 тыс. руб. до 1 млн. руб. При этом заявление во внесудебном порядке подается по месту жительства или месту пребывания в МФЦ. По истечении шести месяцев гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, которые были указаны им в заявлении.Список документов, которые потребуются для подачи через МФЦ:Процедура внесудебного банкротства не коснется кредиторов или обязательств, которые не указаны в списке, то есть от таких долгов человек не освобождается. Также важно правильно указывать в заявлении корректные сведения о налогах и сборах, точные суммы долгов.СтоимостьБанкротство через суд — достаточно дорогая процедура, так как необходимо оплатить госпошлину, размещение сообщения в газете "Коммерсант” и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Если обращаться в специализированные организации, то стоимость услуги банкротства физического лица может варьироваться в диапазоне от 80 000 до 170 000 рублей. В сумму обычно входят все расходы на оплату услуг финансового управляющего и юриста, государственная пошлина, расходы на подачу объявлений по делу о банкротстве и т.д. При этом процедура банкротства через МФЦ бесплатна.ПоследствияВажно понимать, что если человека признают банкротом, для него существует ряд ограничений. Например:Если человек менее чем за год до банкротства перестал быть индивидуальным предпринимателем, то ему нельзя в течение 5 лет:Плюсы и минусыГлавный плюс банкротства — это возможность списания долгов в случае, если человек попал в трудное финансовое положение. При этом нужно учитывать, что не подлежат списанию долги по алиментам, по выплате зарплаты и выходного пособия, субсидиарная ответственность, вред, причиненный жизни и здоровью и т.д.Также к плюсам можно отнести:По мнению специалистов к минусам процедуры можно отнести риск потерять имущество, которое находится в залоге (например, ипотечную квартиру), отсутствие нормы права и четкой практики по возвращению материнского капитала с реализации имущества.Можно ли потом взять кредитЗакон не устанавливает ограничения на выдачу кредитов лицам, которые прошли процедуру банкротства. При этом человек обязан в течение 5 лет уведомлять банк о своей финансовой несостоятельности. Если умышленно скрывать этот факт от кредитора, то получить деньги будет практически невозможно, так как данные о банкротстве отражаются в кредитной истории. Повысить шансы на получение можно:Как показывает практика, нередко банки отказывают в выдаче кредита при действующем банкротстве, так как опасаются рисков, связанных с потенциальной невыплатой долга. Также кредитные организации могут предложить кредитование с повышенной процентной ставкой.Сохранится ли имущество и доходПри банкротстве есть три варианта развития событий: реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое соглашение. Реструктуризация проводится в целях восстановления платежеспособности физического лица путем изменения условий выплаты задолженности кредиторам. Она предполагает поэтапный возврат долга. Если такой возможности у должника нет, то вводится другая процедура — реализация имущества через торги. При этом в случае банкротства можно потерять активы (денежные средства, предметы роскоши, мебель, машину, гараж, дачу, землю и т.д.). Если человек владеет имуществом совместно с другими лицами, изъятию подлежит только его доля.Взыскание нельзя наложить:Оценку и опись имущества проводит финансовый управляющий, который предоставляет в суд положение о порядке, условиях и сроках проведения процедуры, а также начальной цене продажи имущества. Далее его реализуют на торгах в течение 3 месяцев, если вырученной суммы не хватило, то физлицо освобождается от своих обязательств по покрытию задолженности.Мировое соглашение — это документ, который подтверждает, что кредиторы и должник достигли компромисса. При его заключении банкротство останавливается, но при этом человеку придется выплачивать долг в рамках соглашения.
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россия, кредиты, долги, имущество, законы
Россия, Кредиты, Долги, Имущество, законы

Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСписать кредит
Списать кредит - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Оглавление
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сейчас в России списать кредиты и долги физическим лицам в ряде случаев можно через суд или МФЦ. О том, как законно избавиться от задолженностей в 2024 году, куда обращаться и что для этого требуется, плюсы и минусы банкротства, а также советы юриста — в материале РИА Новости.

Долги по кредитам

Долги по кредитам у россиян выросли до 34,8 трлн рублей. За 10 месяцев 2023 года граждане оформили кредитов на 6 трлн рублей. Во втором полугодии 2023 года число россиян с 3 и более займами на руках продолжило расти.
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Если не выполнять требования банков и микрофинансовых организаций по оплате задолженности, они вправе обратиться в суд, после чего приставам разрешено накладывать арест на активы должника. Взыскание может быть обращено на средства, хранящиеся на расчетных, депозитных, зарплатных, пенсионных счетах. Деньги будут списаны в счет погашения задолженности по кредитному обязательству перед банком. При этом с 1 января согласно закону № 234-ФЗ у должника появилось право на сохранение минимального неприкосновенного дохода. Для этого гражданин должен обратиться в подразделение службы судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется исполнительное производство о наложении взыскания на его доходы, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

Как списать кредиты и долги

Сейчас в России нет единого закона, который бы регулировал списание долгов по кредитам во всех жизненных ситуациях, но гражданам доступна процедура банкротства. Причем для получения статуса банкрота и списания долгов необходимо доказать свою несостоятельность, а также неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. Порядок и условия банкротства регулируются Федеральным законом №127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. С 1 сентября 2020 в России вступил в силу закон, который позволяет пройти упрощенную процедуру банкротства без привлечения арбитражного и иного суда.
В августе 2023 года принят Федеральный закон N 474-ФЗ, который внес изменения в законы о банкротстве и об исполнительном производстве, что сделало процедуру внесудебного банкротства граждан более доступной.
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Также гражданам доступна услуга рефинансирования, когда банки предоставляют средства для погашения уже существующего долга. Чтобы ее получить, нужно соответствовать некоторым критериям:
  • возраст от 21 года до 65 лет;
  • гражданство РФ;
  • по выплате долга нет просрочек;
  • клиент совершил больше шести платежей;
  • до окончания срока действия договора осталось больше трех месяцев.

Какие долги можно списать

Согласно закону, суд может вынести решение о списании следующих долгов физического лица:
  • неисполненных обязательств перед банками, МФО, кредиторами-частными лицами;
  • долгов за услуги ЖКХ;
  • налогов, сборов, пошлин ПФР и ФНС, если банкрот является индивидуальным предпринимателем;
  • обязательств по поставкам, подрядам и другим видам договорных отношений.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца
Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца
Не подлежат списанию следующие долги:
  • накопленные с момента подачи заявления в суд;
  • компенсации причиненного вреда;
  • алименты;
  • зарплаты сотрудникам (если банкрот является индивидуальным предпринимателем);
  • возмещения ущерба вследствие правонарушения (уголовное преступление, ДТП и другие);
  • возмещение убытка, если доказано, что он причинен намеренно или является результатом грубой неосторожности;
  • компенсации за сделки, признанные недействительными на основании ст. 61 Федерального закона № 127-ФЗ.
Также должник может не получить статус банкрота и не избавиться от долгов, если он сознательно нарушил требования закона:
  • предоставил ложные сведения о денежных операциях за 3 года;
  • уклонился от выполнения финансовых обязательств, имея достаточный размер дохода;
  • инициировал фиктивное банкротство — в надежде, что долги будут списаны, брал кредиты и не планировал их возвращать.
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Способы списания

Процедура банкротства — крайняя мера списания долгов, так как накладывает на должника множество ограничений, может привести к потере имущества и т.д. При этом в ряде случаев с банками можно договориться о реструктуризации долга или кредитных каникулах, что позволит подготовиться к дальнейшему выполнению обязательств. По закону старые долги могут быть списаны через 3 года, если кредитор не успел за это время подать заявление в суд, но такое бывает редко. Если банк обратился в суд по истечении срока давности, то должник вправе требовать от приставов отказа в возбуждении дела.

Списание долгов через банкротство

Внесудебный порядок

Банкротство — единственный законный способ списания долгов. В результате его задолженность перестает расти, прекращается начисление процентов, пеней и штрафов, человек избавляется от необходимости общаться с приставами и коллекторами. Суд может вынести определение о признании заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов гражданина.
“Гражданин, общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей которого, рассчитанных в установленном порядке (например, учитываются обязательства, срок исполнения которых не наступил, обязательства по уплате алиментов и обязательства по договору поручительства независимо от просрочки основного должника), составляет не менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн руб., имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке”, - поясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
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Этапы процедуры банкротства:
  1. 1.
    сбор документов;
  2. 2.
    подготовка заявления и подача его в МФЦ;
  3. 3.
    оплата госпошлины;
  4. 4.
    формирование списка кредиторов;
  5. 5.
    МФЦ направляет соответствующее уведомление: во все кредитные организации, с которыми у гражданина были заключены договоры банковского счета; в суд общей юрисдикции; в территориальное подразделение ФССП России по месту жительства должника; в иные уполномоченные органы.
  6. 6.
    по истечении 6 месяцев с момента внесения информации о возбуждении внесудебного банкротства в ЕФРСБ указанная процедура завершается.
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Для проведения процедуры банкротства по инициативе должника необходимо выполнение следующих условий, которые свидетельствуют о неплатежеспособности гражданина:
  • суммарный размер долгов по кредитам, налогам и штрафам с учетом пени больше, чем оценочная стоимость имущества должника;
  • на руках имеется постановление ФССП об окончании исполнительного производства по причине отсутствия доступного для реализации имущества;
  • должник перестал платить по финансовым обязательствам, что привело к наличию просрочки;
  • официального дохода гражданина недостаточно, чтобы вносить хотя бы 10% от обязательных ежемесячных платежей по кредитам.
Кроме того, должны выполняться и следующие требования:
  • должник является добросовестным заемщиком и предпринимал попытки самостоятельно решить вопрос с кредиторами (можно предоставить переписку с банком);
  • должник не скрывает свои доходы или имущество, иначе суд откажет в объявлении банкротства.
  • должник работает или пытается трудоустроиться (в этом случае обязательно встать на учет службы занятости).

Через суд

Человек обязан начать процесс судебного банкротства, если общая сумма задолженности составляет более 1 млн рублей, а просрочка по обязательствам — более трех месяцев.
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“Для того чтобы подать на банкротство физического лица в суд, можно выбрать один из трех вариантов: отнести лично в канцелярию арбитражного суда по месту жительства и получить на своем экземпляре отметку о принятии, направить почтой или воспользоваться системой “Мой арбитр”, куда загружается заявление и приложения к нему в виде сканов”, — рассказала РИА Новости юрист Лилия Ших.
При этом потребуются:
  • личные документы (паспорт, ИНН, СНИЛС и т.д.);
  • документы о наличии задолженности;
  • документы о совершенных сделках за последние 3 года;
  • документы, подтверждающие наличие имущества и доходов;
  • документы, подтверждающие наличие обстоятельств, препятствующих исполнению финансовых обязательств.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина РФ
Паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Паспорт гражданина РФ
Также для подачи обращения понадобятся:
  • квитанции о направлении копий заявлений всем лицам, участвующим в деле;
  • квитанция об оплате госпошлины;
  • квитанция о внесении денег на депозит суда для выплаты вознаграждения финансовому управляющему;
  • заявление о признании гражданина банкротом.
Суд может отказать в принятии заявления, если в нем допущены грубые ошибки, гражданин предоставил неполный пакет документов, не доказал свою неплатежеспособность и т.д.
“Дело о банкротстве может быть прекращено судом на любой стадии при отсутствии средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему”, - уточняет Оксана Васильева.

Признаки неплатежеспособности должника

Неплатежеспособность гражданина - это его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) уплатить обязательные платежи, если нет оснований полагать, что с учетом планируемых денежных поступлений он в течение непродолжительного времени сможет исполнить просроченные обязательства в полном объеме (п. 3 ст. 213.6 Закона № 127-ФЗ).
  • Гражданин предполагается неплатежеспособным, если имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
  • гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) уплачивать обязательные платежи, срок исполнения (уплаты) которых наступил;
  • гражданин не исполнил более 10% совокупного размера денежных обязательств и (или) обязательных платежей, срок исполнения (уплаты) которых наступил, в течение более одного месяца со дня, когда такие обязательства должны быть исполнены;
  • размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе права требования;
  • наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием у гражданина имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Через МФЦ

Оформить банкротство через МФЦ может гражданин, у которого общий размер долгов составляет от 25 тыс. руб. до 1 млн. руб. При этом заявление во внесудебном порядке подается по месту жительства или месту пребывания в МФЦ. По истечении шести месяцев гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, которые были указаны им в заявлении.
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Список документов, которые потребуются для подачи через МФЦ:
  • заявление;
  • копия паспорта;
  • список кредиторов по установленной форме.
Процедура внесудебного банкротства не коснется кредиторов или обязательств, которые не указаны в списке, то есть от таких долгов человек не освобождается. Также важно правильно указывать в заявлении корректные сведения о налогах и сборах, точные суммы долгов.

Стоимость

Банкротство через суд — достаточно дорогая процедура, так как необходимо оплатить госпошлину, размещение сообщения в газете "Коммерсант” и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Если обращаться в специализированные организации, то стоимость услуги банкротства физического лица может варьироваться в диапазоне от 80 000 до 170 000 рублей. В сумму обычно входят все расходы на оплату услуг финансового управляющего и юриста, государственная пошлина, расходы на подачу объявлений по делу о банкротстве и т.д. При этом процедура банкротства через МФЦ бесплатна.
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Последствия

Важно понимать, что если человека признают банкротом, для него существует ряд ограничений. Например:
  1. 1.
    В течение 5 лет нельзя брать кредиты и займы без указания на факт банкротства.
  2. 2.
    В течение 3 лет нельзя занимать должности в органах управления юридического лица.
  3. 3.
    В течение 10 лет нельзя занимать должности в органах управления кредитной организации.
  4. 4.
    В течение 5 лет нельзя занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании.
Если человек менее чем за год до банкротства перестал быть индивидуальным предпринимателем, то ему нельзя в течение 5 лет:
  1. 1.
    Регистрироваться в качестве ИП.
  2. 2.
    Осуществлять предпринимательскую деятельность и руководить юридическим лицом.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкОфис Сбербанка РФ
Офис Сбербанка РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Офис Сбербанка РФ

Плюсы и минусы

Главный плюс банкротства — это возможность списания долгов в случае, если человек попал в трудное финансовое положение. При этом нужно учитывать, что не подлежат списанию долги по алиментам, по выплате зарплаты и выходного пособия, субсидиарная ответственность, вред, причиненный жизни и здоровью и т.д.
Также к плюсам можно отнести:
  • возможность списания долгов каждые 5 лет, если у должника возникает финансовая несостоятельность, он вправе обратиться в суд о признании его банкротом;
  • единственное жилье, которое не обременено залогом, останется у должника и не будет продано на торгах;
  • длительность процедуры: в среднем она занимает от 4 до 6 месяцев, если нет имущества и от 6 до 12 месяцев, если есть имущество.
По мнению специалистов к минусам процедуры можно отнести риск потерять имущество, которое находится в залоге (например, ипотечную квартиру), отсутствие нормы права и четкой практики по возвращению материнского капитала с реализации имущества.
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Можно ли потом взять кредит

Закон не устанавливает ограничения на выдачу кредитов лицам, которые прошли процедуру банкротства. При этом человек обязан в течение 5 лет уведомлять банк о своей финансовой несостоятельности. Если умышленно скрывать этот факт от кредитора, то получить деньги будет практически невозможно, так как данные о банкротстве отражаются в кредитной истории. Повысить шансы на получение можно:
  • устроившись на постоянную и официальную работу, так как частая смена рабочих мест снижает вероятность одобрения кредита;
  • получая стабильную зарплату;
  • имея в собственности какое-либо имущество, например, земельный участок, автомобиль и т.д.
Как показывает практика, нередко банки отказывают в выдаче кредита при действующем банкротстве, так как опасаются рисков, связанных с потенциальной невыплатой долга. Также кредитные организации могут предложить кредитование с повышенной процентной ставкой.
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Сохранится ли имущество и доход

При банкротстве есть три варианта развития событий: реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое соглашение. Реструктуризация проводится в целях восстановления платежеспособности физического лица путем изменения условий выплаты задолженности кредиторам. Она предполагает поэтапный возврат долга. Если такой возможности у должника нет, то вводится другая процедура — реализация имущества через торги. При этом в случае банкротства можно потерять активы (денежные средства, предметы роскоши, мебель, машину, гараж, дачу, землю и т.д.). Если человек владеет имуществом совместно с другими лицами, изъятию подлежит только его доля.
Взыскание нельзя наложить:
  • на жилое помещение, если оно является единственным жильем;
  • на земельный участок, где расположено единственное жилье;
  • на предметы быта, за исключением драгоценностей и предметов роскоши;
  • на алименты на детей;
  • на пенсию и пособия;
  • доход в размере прожиточного минимума.
Оценку и опись имущества проводит финансовый управляющий, который предоставляет в суд положение о порядке, условиях и сроках проведения процедуры, а также начальной цене продажи имущества. Далее его реализуют на торгах в течение 3 месяцев, если вырученной суммы не хватило, то физлицо освобождается от своих обязательств по покрытию задолженности.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСпециалисты Тамбовского филиала МФЦ за работой в зоне обслуживания
Специалисты Тамбовского филиала МФЦ за работой в зоне обслуживания - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Специалисты Тамбовского филиала МФЦ за работой в зоне обслуживания
Мировое соглашение — это документ, который подтверждает, что кредиторы и должник достигли компромисса. При его заключении банкротство останавливается, но при этом человеку придется выплачивать долг в рамках соглашения.
 
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