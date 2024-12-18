Законное списание долгов по кредитам: способы и советы юриста
Списать кредит
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сейчас в России списать кредиты и долги физическим лицам в ряде случаев можно через суд или МФЦ. О том, как законно избавиться от задолженностей в 2024 году, куда обращаться и что для этого требуется, плюсы и минусы банкротства, а также советы юриста — в материале РИА Новости.
Долги по кредитам
Долги по кредитам у россиян выросли до 34,8 трлн рублей. За 10 месяцев 2023 года граждане оформили кредитов на 6 трлн рублей. Во втором полугодии 2023 года число россиян с 3 и более займами на руках продолжило расти.
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Если не выполнять требования банков и микрофинансовых организаций по оплате задолженности, они вправе обратиться в суд, после чего приставам разрешено накладывать арест на активы должника. Взыскание может быть обращено на средства, хранящиеся на расчетных, депозитных, зарплатных, пенсионных счетах. Деньги будут списаны в счет погашения задолженности по кредитному обязательству перед банком. При этом с 1 января согласно закону № 234-ФЗ у должника появилось право на сохранение минимального неприкосновенного дохода. Для этого гражданин должен обратиться в подразделение службы судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется исполнительное производство о наложении взыскания на его доходы, с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.
Как списать кредиты и долги
Сейчас в России нет единого закона, который бы регулировал списание долгов по кредитам во всех жизненных ситуациях, но гражданам доступна процедура банкротства. Причем для получения статуса банкрота и списания долгов необходимо доказать свою несостоятельность, а также неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. Порядок и условия банкротства регулируются Федеральным законом №127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. С 1 сентября 2020 в России вступил в силу закон, который позволяет пройти упрощенную процедуру банкротства без привлечения арбитражного и иного суда.
В августе 2023 года принят Федеральный закон N 474-ФЗ, который внес изменения в законы о банкротстве и об исполнительном производстве, что сделало процедуру внесудебного банкротства граждан более доступной.
Также гражданам доступна услуга рефинансирования, когда банки предоставляют средства для погашения уже существующего долга. Чтобы ее получить, нужно соответствовать некоторым критериям:
- возраст от 21 года до 65 лет;
- гражданство РФ;
- по выплате долга нет просрочек;
- клиент совершил больше шести платежей;
- до окончания срока действия договора осталось больше трех месяцев.
Какие долги можно списать
Согласно закону, суд может вынести решение о списании следующих долгов физического лица:
- неисполненных обязательств перед банками, МФО, кредиторами-частными лицами;
- долгов за услуги ЖКХ;
- налогов, сборов, пошлин ПФР и ФНС, если банкрот является индивидуальным предпринимателем;
- обязательств по поставкам, подрядам и другим видам договорных отношений.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца
Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца
Не подлежат списанию следующие долги:
- накопленные с момента подачи заявления в суд;
- компенсации причиненного вреда;
- алименты;
- зарплаты сотрудникам (если банкрот является индивидуальным предпринимателем);
- возмещения ущерба вследствие правонарушения (уголовное преступление, ДТП и другие);
- возмещение убытка, если доказано, что он причинен намеренно или является результатом грубой неосторожности;
- компенсации за сделки, признанные недействительными на основании ст. 61 Федерального закона № 127-ФЗ.
Также должник может не получить статус банкрота и не избавиться от долгов, если он сознательно нарушил требования закона:
- предоставил ложные сведения о денежных операциях за 3 года;
- уклонился от выполнения финансовых обязательств, имея достаточный размер дохода;
- инициировал фиктивное банкротство — в надежде, что долги будут списаны, брал кредиты и не планировал их возвращать.
Способы списания
Процедура банкротства — крайняя мера списания долгов, так как накладывает на должника множество ограничений, может привести к потере имущества и т.д. При этом в ряде случаев с банками можно договориться о реструктуризации долга или кредитных каникулах, что позволит подготовиться к дальнейшему выполнению обязательств. По закону старые долги могут быть списаны через 3 года, если кредитор не успел за это время подать заявление в суд, но такое бывает редко. Если банк обратился в суд по истечении срока давности, то должник вправе требовать от приставов отказа в возбуждении дела.
Списание долгов через банкротство
Внесудебный порядок
Банкротство — единственный законный способ списания долгов. В результате его задолженность перестает расти, прекращается начисление процентов, пеней и штрафов, человек избавляется от необходимости общаться с приставами и коллекторами. Суд может вынести определение о признании заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов гражданина.
“Гражданин, общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей которого, рассчитанных в установленном порядке (например, учитываются обязательства, срок исполнения которых не наступил, обязательства по уплате алиментов и обязательства по договору поручительства независимо от просрочки основного должника), составляет не менее 25 тыс. руб. и не более 1 млн руб., имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке”, - поясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
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Этапы процедуры банкротства:
- 1.сбор документов;
- 2.подготовка заявления и подача его в МФЦ;
- 3.оплата госпошлины;
- 4.формирование списка кредиторов;
- 5.МФЦ направляет соответствующее уведомление: во все кредитные организации, с которыми у гражданина были заключены договоры банковского счета; в суд общей юрисдикции; в территориальное подразделение ФССП России по месту жительства должника; в иные уполномоченные органы.
- 6.по истечении 6 месяцев с момента внесения информации о возбуждении внесудебного банкротства в ЕФРСБ указанная процедура завершается.
Для проведения процедуры банкротства по инициативе должника необходимо выполнение следующих условий, которые свидетельствуют о неплатежеспособности гражданина:
- суммарный размер долгов по кредитам, налогам и штрафам с учетом пени больше, чем оценочная стоимость имущества должника;
- на руках имеется постановление ФССП об окончании исполнительного производства по причине отсутствия доступного для реализации имущества;
- должник перестал платить по финансовым обязательствам, что привело к наличию просрочки;
- официального дохода гражданина недостаточно, чтобы вносить хотя бы 10% от обязательных ежемесячных платежей по кредитам.
Кроме того, должны выполняться и следующие требования:
- должник является добросовестным заемщиком и предпринимал попытки самостоятельно решить вопрос с кредиторами (можно предоставить переписку с банком);
- должник не скрывает свои доходы или имущество, иначе суд откажет в объявлении банкротства.
- должник работает или пытается трудоустроиться (в этом случае обязательно встать на учет службы занятости).
Через суд
Человек обязан начать процесс судебного банкротства, если общая сумма задолженности составляет более 1 млн рублей, а просрочка по обязательствам — более трех месяцев.
“Для того чтобы подать на банкротство физического лица в суд, можно выбрать один из трех вариантов: отнести лично в канцелярию арбитражного суда по месту жительства и получить на своем экземпляре отметку о принятии, направить почтой или воспользоваться системой “Мой арбитр”, куда загружается заявление и приложения к нему в виде сканов”, — рассказала РИА Новости юрист Лилия Ших.
При этом потребуются:
- личные документы (паспорт, ИНН, СНИЛС и т.д.);
- документы о наличии задолженности;
- документы о совершенных сделках за последние 3 года;
- документы, подтверждающие наличие имущества и доходов;
- документы, подтверждающие наличие обстоятельств, препятствующих исполнению финансовых обязательств.
Паспорт гражданина РФ
Также для подачи обращения понадобятся:
- квитанции о направлении копий заявлений всем лицам, участвующим в деле;
- квитанция об оплате госпошлины;
- квитанция о внесении денег на депозит суда для выплаты вознаграждения финансовому управляющему;
- заявление о признании гражданина банкротом.
Суд может отказать в принятии заявления, если в нем допущены грубые ошибки, гражданин предоставил неполный пакет документов, не доказал свою неплатежеспособность и т.д.
“Дело о банкротстве может быть прекращено судом на любой стадии при отсутствии средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения финансовому управляющему”, - уточняет Оксана Васильева.
Признаки неплатежеспособности должника
Неплатежеспособность гражданина - это его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) уплатить обязательные платежи, если нет оснований полагать, что с учетом планируемых денежных поступлений он в течение непродолжительного времени сможет исполнить просроченные обязательства в полном объеме (п. 3 ст. 213.6 Закона № 127-ФЗ).
- Гражданин предполагается неплатежеспособным, если имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
- гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства и (или) уплачивать обязательные платежи, срок исполнения (уплаты) которых наступил;
- гражданин не исполнил более 10% совокупного размера денежных обязательств и (или) обязательных платежей, срок исполнения (уплаты) которых наступил, в течение более одного месяца со дня, когда такие обязательства должны быть исполнены;
- размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в том числе права требования;
- наличие постановления об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием у гражданина имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Через МФЦ
Оформить банкротство через МФЦ может гражданин, у которого общий размер долгов составляет от 25 тыс. руб. до 1 млн. руб. При этом заявление во внесудебном порядке подается по месту жительства или месту пребывания в МФЦ. По истечении шести месяцев гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, которые были указаны им в заявлении.
Список документов, которые потребуются для подачи через МФЦ:
- заявление;
- копия паспорта;
- список кредиторов по установленной форме.
Процедура внесудебного банкротства не коснется кредиторов или обязательств, которые не указаны в списке, то есть от таких долгов человек не освобождается. Также важно правильно указывать в заявлении корректные сведения о налогах и сборах, точные суммы долгов.
Стоимость
Банкротство через суд — достаточно дорогая процедура, так как необходимо оплатить госпошлину, размещение сообщения в газете "Коммерсант” и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Если обращаться в специализированные организации, то стоимость услуги банкротства физического лица может варьироваться в диапазоне от 80 000 до 170 000 рублей. В сумму обычно входят все расходы на оплату услуг финансового управляющего и юриста, государственная пошлина, расходы на подачу объявлений по делу о банкротстве и т.д. При этом процедура банкротства через МФЦ бесплатна.
Последствия
Важно понимать, что если человека признают банкротом, для него существует ряд ограничений. Например:
- 1.В течение 5 лет нельзя брать кредиты и займы без указания на факт банкротства.
- 2.В течение 3 лет нельзя занимать должности в органах управления юридического лица.
- 3.В течение 10 лет нельзя занимать должности в органах управления кредитной организации.
- 4.В течение 5 лет нельзя занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании.
Если человек менее чем за год до банкротства перестал быть индивидуальным предпринимателем, то ему нельзя в течение 5 лет:
- 1.Регистрироваться в качестве ИП.
- 2.Осуществлять предпринимательскую деятельность и руководить юридическим лицом.
Офис Сбербанка РФ
Плюсы и минусы
Главный плюс банкротства — это возможность списания долгов в случае, если человек попал в трудное финансовое положение. При этом нужно учитывать, что не подлежат списанию долги по алиментам, по выплате зарплаты и выходного пособия, субсидиарная ответственность, вред, причиненный жизни и здоровью и т.д.
Также к плюсам можно отнести:
- возможность списания долгов каждые 5 лет, если у должника возникает финансовая несостоятельность, он вправе обратиться в суд о признании его банкротом;
- единственное жилье, которое не обременено залогом, останется у должника и не будет продано на торгах;
- длительность процедуры: в среднем она занимает от 4 до 6 месяцев, если нет имущества и от 6 до 12 месяцев, если есть имущество.
По мнению специалистов к минусам процедуры можно отнести риск потерять имущество, которое находится в залоге (например, ипотечную квартиру), отсутствие нормы права и четкой практики по возвращению материнского капитала с реализации имущества.
Можно ли потом взять кредит
Закон не устанавливает ограничения на выдачу кредитов лицам, которые прошли процедуру банкротства. При этом человек обязан в течение 5 лет уведомлять банк о своей финансовой несостоятельности. Если умышленно скрывать этот факт от кредитора, то получить деньги будет практически невозможно, так как данные о банкротстве отражаются в кредитной истории. Повысить шансы на получение можно:
- устроившись на постоянную и официальную работу, так как частая смена рабочих мест снижает вероятность одобрения кредита;
- получая стабильную зарплату;
- имея в собственности какое-либо имущество, например, земельный участок, автомобиль и т.д.
Как показывает практика, нередко банки отказывают в выдаче кредита при действующем банкротстве, так как опасаются рисков, связанных с потенциальной невыплатой долга. Также кредитные организации могут предложить кредитование с повышенной процентной ставкой.
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Сохранится ли имущество и доход
При банкротстве есть три варианта развития событий: реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое соглашение. Реструктуризация проводится в целях восстановления платежеспособности физического лица путем изменения условий выплаты задолженности кредиторам. Она предполагает поэтапный возврат долга. Если такой возможности у должника нет, то вводится другая процедура — реализация имущества через торги. При этом в случае банкротства можно потерять активы (денежные средства, предметы роскоши, мебель, машину, гараж, дачу, землю и т.д.). Если человек владеет имуществом совместно с другими лицами, изъятию подлежит только его доля.
Взыскание нельзя наложить:
- на жилое помещение, если оно является единственным жильем;
- на земельный участок, где расположено единственное жилье;
- на предметы быта, за исключением драгоценностей и предметов роскоши;
- на алименты на детей;
- на пенсию и пособия;
- доход в размере прожиточного минимума.
Оценку и опись имущества проводит финансовый управляющий, который предоставляет в суд положение о порядке, условиях и сроках проведения процедуры, а также начальной цене продажи имущества. Далее его реализуют на торгах в течение 3 месяцев, если вырученной суммы не хватило, то физлицо освобождается от своих обязательств по покрытию задолженности.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСпециалисты Тамбовского филиала МФЦ за работой в зоне обслуживания
Специалисты Тамбовского филиала МФЦ за работой в зоне обслуживания
Мировое соглашение — это документ, который подтверждает, что кредиторы и должник достигли компромисса. При его заключении банкротство останавливается, но при этом человеку придется выплачивать долг в рамках соглашения.