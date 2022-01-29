Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220129/kredit-1770127547.html
Что будет, если не платить кредит: могут ли его списать
Что будет, если не платить кредит банку: последствия просроченных платежей
Что будет, если не платить кредит: могут ли его списать
Что будет, если вообще не платить по кредиту, как действовать дальше, исчезнет ли долг через три года или пять лет или в случае отзыва лицензии у банка, а также РИА Новости, 29.01.2022
2022-01-29T14:53
2022-01-29T14:53
общество
кредит
ипотека
банкротство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770066386_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_734299ca64d9ce189ba70344316b995a.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Что будет, если вообще не платить по кредиту, как действовать дальше, исчезнет ли долг через три года или пять лет или в случае отзыва лицензии у банка, а также законные способы избавления от задолженности и советы юристов - в материале РИА Новости.Погашение кредитаПосле возникновения любых кредитных обязательств перед банком заемщик должен выплатить основную часть долга вместе с процентами. При регулярной просрочке платежа или его отсутствии последствия могут стать необратимыми."Если нет возможности платить по кредиту, то необходимо незамедлительно начать вырабатывать стратегию своей защиты, привлечь профильных юристов. Главное не спешить и не брать новый кредит”, — рекомендует Дмитрий Краснощёк, адвокат, руководитель юридической фирмы "Стратегия".Просроченный платежПлатеж считается просроченным, если заемщик не оплатил кредит в установленные договором и графиком сроки. Причины бывают разные и не всегда они влекут за собой серьезные последствия.“Первоначально банк пытается использовать возможности робота, чтобы напомнить человеку об обязательствах (бывают случаи, что человек просто забыл про срок оплаты), потом в дело вступает отдел по работе с просроченной задолженностью — они ищут выходы из ситуации и могут скорректировать сроки уплаты. А вот далее есть два варианта: банк взыскивает деньги через суд и судебных приставов или продает долг коллекторам", — сообщает Вениамин Дайков, арбитражный управляющий, генеральный директор компании "ПЕРЭКС".Варианты просрочки платежейПросрочка платежей может быть:Срок давности по долгамВ России срок исковой давности по кредиту составляет три года. Он рассчитывается по каждому платежу (согласно графику) отдельно. Это тот период, в течение которого банк имеет право требовать от заемщика возврата денежных средств через суд, лично или специальные службы. Но это не означает, что должник может перестать платить кредит и ждать, пока пройдет три года.Срок давности по кредиту будет считаться соблюденным только в том случае, если в течение этого времени банк ни разу не обращался к заемщику по поводу возврата долга, что крайне маловероятно.Увы, даже если банк прекратит существование, факт того, что лицензии у организации больше нет, не освобождает заемщика от уплаты кредита. Право требования долга перейдет к правопреемнику разорившегося банка.Что делать, если нет возможности выплачивать кредитСуществует пять законных способов решить вопрос с задолженностью:Ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Инна Солдатенкова рассказала, какие варианты есть в случае невозможности выплачивать кредит.“Первым делом нужно оценить, как долго заемщик не сможет выполнять свои обязательства перед банком. Если есть понимание, что финансовые сложности временные, нужно сразу сообщить об этом в банк до даты очередного ежемесячного платежа и попросить о реструктуризации кредита – предоставлении отсрочки в оплате основного долга, заморозке платежей на определенный срок (каникул), изменении графика или о сокращении ежемесячного платежа благодаря увеличению срока кредитования.Как правило, банки решают вопрос об изменении условий кредитного договора в индивидуальном порядке, принимая во внимание сложившуюся у заемщика ситуацию и изучив предоставленные документы”, — отмечает Инна Солдатенкова.По словам эксперта, к таким ситуациям относятся: потеря или снижение размера заработка, декрет, болезнь, призыв в армию и другое.Реструктуризация кредитаРеструктуризация кредита — это уменьшение суммы ежемесячного платежа за счет увеличения срока выплаты. При этом общая сумма долга тоже вырастет. Если банк предлагает уменьшить выплату, но она все равно непосильна для заемщика, то этот способ ему не подходит.По словам Дмитрия Дмитриева, генерального директора юридической компании UDM Group, реструктуризация позволяет смягчить условия оплаты.Для этого изменяются:“Например, человек взял 300 тыс. рублей на три года под 12% годовых. А после реструктуризации долг “растянули” на шесть лет под 15% годовых. Ежемесячный платеж снижается и становится посильным. В нашем примере ежемесячный платёж был 9 964 ₽, после реструктуризации стал 6 344 ₽.Реструктуризация может происходить и в банке (как добровольный договор между заемщиком и кредитором), и в суде (через признание банкротом и ввод процедуры реструктуризации), если банк не идет на уступки”, — отмечает эксперт.В своем недавнем исследовании Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) проанализировала, в каких случаях кредитные организации предлагают помощь заемщикам, попавшим в трудное финансовое положение.“Чаще всего причинами для проведения реструктуризации становятся потеря работы и уменьшение дохода заемщика. При этом учитывается только снижение доходов самого должника, тогда как правильнее было бы принимать во внимание изменение материального положения и других членов его семьи. Одной из распространенных причин отказа в реструктуризации является то, что в прошлом заемщик уже пользовался аналогичными программами и у него есть просроченные платежи.Реструктуризация помогает не более 50% тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации. Часто заемщики через пару месяцев начинают испытывать сложности с платежами и в новом графике. Поэтому реструктуризацию можно рассматривать только как некий промежуточный вариант, которым можно воспользоваться до начала судебного банкротства”, — рассказывает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).Эксперт рекомендует при общении с банком требовать план реструктуризации, стараться выиграть время, в текущих платежах добиться уменьшения тела кредита, а не только процентов, иначе ситуация не сильно изменится в пользу заемщика, сумма кредита будет давить ещё и психологически.Рефинансирование кредитаПри отказе банка в реструктуризации долга можно попробовать рефинансировать кредит в другом банке. Чтобы заявку одобрили, заемщик не должен иметь существенных просрочек по действующему кредиту и должен получать стабильный доход.При рефинансировании можно снизить размер ежемесячного платежа за счет подбора кредита с более низкой ставкой либо увеличения срока его выплаты, рассказывает Инна Солдатенкова.“Эта мера поможет только если доход заемщика уменьшился, поскольку придется регулярно платить по новому кредиту, тот факт, что с его помощью будет погашен старый кредит, не лишит заемщика самого обременения”, — отмечает эксперт.БанкротствоБанкротство — единственный законный способ насовсем избавиться от долгов, которых стало слишком много. Оно проводится на основании ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” с учетом внесения изменений от 1 октября 2015 г. о банкротстве граждан и 1 сентября 2020 г. о внесудебном банкротстве. По словам Дмитрия Дмитриева, закон распространяется почти на все типы долгов, в том числе по кредитам: ипотечным, потребительским, микрофинансовым, автокредитам и др. Учитываются даже долги по распискам и коммунальные платежи.“Самостоятельно оформить судебное банкротство довольно сложно. Нужно собрать много документов — об имуществе, сделках, долгах; выбрать финансового управляющего, который согласится вести дело; правильно оформить заявление в суд; оплатить госпошлину и т.д. На каждом этапе есть риск допустить ошибку. Поэтому подавляющее большинство граждан в тяжёлой финансовой ситуации обращаются за помощью к юристам, специализирующимся на банкротстве”, — отмечает Дмитрий Дмитриев."Если человек понимает, что его уровень дохода не восстановится и он больше не сможет погашать кредит, можно воспользоваться процедурой банкротства. Однако важно понимать, что это самая крайняя мера, поскольку она наложит ограничения на выезд из страны, будущие кредиты и управленческую деятельность. По возможности стоит все-таки избегать ее и пытаться найти способы закрыть свои обязательства перед банком или получить отсрочку, - считает Инна Солдатенкова. - В случае с ипотекой важно не дожидаться того момента, когда банк выставит квартиру на торги, поскольку в таком случае вероятность получения выгоды от ее продажи очень мала. Лучше сразу предупредить банк о том, что погашать ипотеку возможности больше не будет, получить его согласие на продажу залога и самостоятельно найти покупателя. Тогда можно будет продать недвижимость по рыночной цене, закрыть долг перед банком и вернуть первоначальный взнос".“Банкротство является единственным реальным выходом из сложной финансовой ситуации. Но предварительно нужно внимательно изучить все нюансы этой процедуры и накопить на нее деньги. К сожалению, стоит банкротство недешево: до 100 тыс. руб., а подготовка к нему может занять не меньше года.К банкротству нужно отнестись очень серьезно и постараться не попасть в руки "раздолжнителей" и недобросовестных юристов, которые могут обмануть. Вся процедура идет только через арбитражного управляющего”, - сказал Дмитрий Янин.Выплата страховкиЕсли вместе с кредитом заемщик оформлял страховку от потери трудоспособности, работы и иных рисков, можно попробовать ею воспользоваться. По словам Инны Солдатенковой, в таком случае нужно подать соответствующее заявление в страховую компанию или банк, если страховка приобреталась в нем. Если случившаяся ситуация попадает под ее действие, произведенная выплата поможет закрыть долг или его часть перед банком .“Что касается страховок, то мне неизвестны такие истории, чтобы страховая компания возвращала кредит за заемщика, у которого возникли финансовые сложности. По сути, страховка является всего лишь принудительной доплатой к кредиту, не приносящей никакой реальной пользы потребителю”, — уверен Дмитрий Янин.Кредитные каникулыКредитные каникулы — это отсрочка платежей по кредиту на определенный период.Уплата процентов за время "каникул", а также образовавшейся до начала льготного периода "просрочки" и штрафов переносится на период после срока погашения кредита (по первоначальной календарной разбивке). Выплачивать нужно суммы, равные ежемесячным платежам по ипотеке. С "пропущенными" во время льготного периода платежами по основному долгу процедура аналогичная.“По закону ипотечные каникулы заемщик имеет право оформить один раз, если ипотечное жилье является единственным, размер задолженности не превышает 15 млн рублей и гражданин попал в одну из перечисленных в законе ситуаций (потеря работы, получение инвалидности, существенное снижение дохода и др.) и предоставил в банк подтверждающие документы. Замороженные во время каникул платежи переносятся в конец срока кредита. Максимальный период каникул – шесть месяцев”, - отмечает Инна Солдатенкова.Действия банка при неуплате кредитаИсполнительный директор, руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка "Ренессанс Кредит" Александр Кулинич рассказывает, что обычно банк всегда пытается найти совместное решение с клиентом в ходе телефонных переговоров. В случае невозможности связаться с должником по телефону могут привлекаться сотрудники выездного взыскания. Большая часть кредитов с просрочкой более 90 дней так или иначе попадает в суд, после чего за дело берется ФССП.Возможны следующие варианты:Другими законными способами мотивации возврата денежных средств считаются ограничение выезда за границу, требование выплаты полной суммы досрочно.Варианты взысканияПо словам Вениамина Дайкова, на основании судебного решения сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) обязан использовать все способы взыскания в соответствии с федеральным законом"Об исполнительном производстве":Арест имуществаАрест могут наложить на все имущество, которое было приобретено заемщиком (его собственность): дом, квартиру, бытовую технику, ценные бумаги, автомобиль. Все это могут в дальнейшем конфисковать и продать на аукционе для того, чтобы погасить часть долга.Если жилье должника является единственным или там прописаны несовершеннолетние дети, то его конфисковать нельзя.Обращение на взысканияНа основании судебного решения приставы могут наложить арест на все счета, а затем списать средства.Индексация суммы долгаВ случае если у должника нет ни собственности для конфискации имущества, ни работы, то долг могут повысить на несколько процентов для индексирования общей его суммы.Такие меры, как индексация суммы долга, ограничения или принудительное выселение менее востребованы банками по нескольким причинам:Направление исполнительного листа на место работыЕсли у должника есть официальная работа, то туда могут направить взыскательный лист с постановлением об удержании определенной суммы (до 50%) с заработной платы.Ограничения в правахНа основании судебного решения должник может получить следующие ограничения в правах:Принудительное выселениеЕсли единственное жилье должника в ипотеке и сроки уплаты долга по ней нарушены, то квартиру могут конфисковать, так как по кредитному договору она является прямым объектом залога.Советы юристовВениамин Дайков, арбитражный управляющий, генеральный директор компании “ПЕРЭКС”:“Если возникают проблемы с кредитами, то остановитесь и посчитайте. Очень часто люди просто не могут просчитать свой баланс и выходит так, что при небольшом снижении дохода уже возникают просрочки по кредитам. Старайтесь не превышать 20-процентную долю платежей по кредитам в месячной сумме дохода. Идите на контакт с банком. Когда вы скрываетесь и/или не берете трубки — это не решение проблемы. Банк видит в этом недобросовестность и быстрее возбудит судебный процесс по взысканию денежных средств. Банк — это коммерсант, его цель - зарабатывать, ему проще предложить вам иные условия или предоставить кредитные каникулы, чем потом взыскивать долг. Если понимаете, что нет возможности платить, то смотрите в сторону банкротства. Эта процедура дорогостоящая, но часто только она позволяет гражданину решить проблему с долгами”.Дмитрий Краснощёк, адвокат, руководитель юридической фирмы "Стратегия":“Надо проработать все вопросы с текущим кредитором-банком, параллельно проанализировать собственное имущество и риски предстоящего банкротства в связи с неплатежами. В идеале провести переговоры и получить консультацию у трех юридических компаний, специализирующихся на защите бизнеса или личных активов. Попав в трудную ситуацию, не спешите набирать кредиты, не разобравшись и не просчитав риски, когда вы можете потерять имущество, когда вам оспорят сделки за три года в преддверии банкротства. Невозможность рассчитаться по кредитам – это не конец света, не затягивайте "петлю" сильнее, обратитесь к профессионалам. Они помогут минимизировать ваши потери, договориться с кредиторами о дисконтировании и рассрочке, а если не получится, то проведут процедуру банкротства и законным образом помогут списать долги. Начнете с чистого листа и будете впредь осторожно использовать инструменты кредитования".Дмитрий Дмитриев, генеральный директор юридической компании UDM Group:“Человеку, который не в силах платить кредиты и даже задумался о банкротстве, нужно обратиться за консультацией к специалисту. Сейчас многие юридические компании предлагают бесплатные консультации. Иногда может оказаться, что должнику и не нужно обращаться за банкротством. А стоит, например, для начала обратиться в банк за реструктуризацией. Или же выяснится, что в конкретной ситуации можно применить внесудебное банкротство, которое намного дешевле. Или же вам посоветуют заказать правовую экспертизу документов. То есть юрист может подсказать вариант, о котором должник вообще не подозревал, но который сэкономит ему время, деньги и нервы”.
https://ria.ru/20211013/kredit-1754299033.html
https://ria.ru/20211224/zakreditovannost-1765425559.html
https://ria.ru/20220120/kredit-1768660912.html
https://ria.ru/20220120/kredit-1768649789.html
https://ria.ru/20211203/kredity-1761937379.html
https://ria.ru/20211210/kredit-1763212441.html
https://ria.ru/20211023/ipoteka-1755910345.html
https://ria.ru/20211019/kredit-1755126971.html
https://ria.ru/20210927/kredity-1751921021.html
https://ria.ru/20211007/kredit-1753438414.html
https://ria.ru/20220123/zaymy-1769107562.html
https://ria.ru/20210511/pereplata-1731452765.html
https://ria.ru/20210730/opasnosti-1743531140.html
https://realty.ria.ru/20211021/kvartira-1755611906.html
https://realty.ria.ru/20210920/kvartira-1750525733.html
https://ria.ru/20210718/kredit-1741730097.html
https://ria.ru/20210621/kredit-1737949964.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770066386_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_3bbf78d692ecd1870f35363c11bf7620.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кредит, ипотека, банкротство, россия
14:53 29.01.2022
 

Что будет, если не платить кредит: могут ли его списать

© Depositphotos / fizkesНе плачу кредит, что будет
Не плачу кредит, что будет - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / fizkes
Не плачу кредит, что будет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Что будет, если вообще не платить по кредиту, как действовать дальше, исчезнет ли долг через три года или пять лет или в случае отзыва лицензии у банка, а также законные способы избавления от задолженности и советы юристов - в материале РИА Новости.

Погашение кредита

После возникновения любых кредитных обязательств перед банком заемщик должен выплатить основную часть долга вместе с процентами. При регулярной просрочке платежа или его отсутствии последствия могут стать необратимыми.
"Если нет возможности платить по кредиту, то необходимо незамедлительно начать вырабатывать стратегию своей защиты, привлечь профильных юристов. Главное не спешить и не брать новый кредит”, — рекомендует Дмитрий Краснощёк, адвокат, руководитель юридической фирмы "Стратегия".
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября 2021, 03:18
Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят

Просроченный платеж

Платеж считается просроченным, если заемщик не оплатил кредит в установленные договором и графиком сроки. Причины бывают разные и не всегда они влекут за собой серьезные последствия.
“Первоначально банк пытается использовать возможности робота, чтобы напомнить человеку об обязательствах (бывают случаи, что человек просто забыл про срок оплаты), потом в дело вступает отдел по работе с просроченной задолженностью — они ищут выходы из ситуации и могут скорректировать сроки уплаты. А вот далее есть два варианта: банк взыскивает деньги через суд и судебных приставов или продает долг коллекторам", — сообщает Вениамин Дайков, арбитражный управляющий, генеральный директор компании "ПЕРЭКС".
Сотрудница и клиент в отделении банка Совкомбанк в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 22:48
ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян

Варианты просрочки платежей

Просрочка платежей может быть:
  • До семи дней. В банковской терминологии это называется технической просрочкой, что означает незначительную задержку платежа, которая (если совершена не более двух раз в год) не будет существенно влиять на кредитную историю.Чаще всего она происходит из-за забывчивости человека или технических неполадок: не работал банкомат, сбой приложения и др.
  • До одного месяца. Случается в основном из-за потери работы, ухудшения уровня жизни или состояния здоровья.
  • От одного до трех месяцев. Дело клиента банка переходит в отдел по работе с просроченной задолженностью.
  • От шести месяцев. Банк подготавливает документы для взыскания долга через суд или перепродает его коллекторским агентствам.
© Depositphotos / Pavel LosevskyПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / Pavel Losevsky
Посетители в отделении банка

Срок давности по долгам

В России срок исковой давности по кредиту составляет три года. Он рассчитывается по каждому платежу (согласно графику) отдельно. Это тот период, в течение которого банк имеет право требовать от заемщика возврата денежных средств через суд, лично или специальные службы. Но это не означает, что должник может перестать платить кредит и ждать, пока пройдет три года.Срок давности по кредиту будет считаться соблюденным только в том случае, если в течение этого времени банк ни разу не обращался к заемщику по поводу возврата долга, что крайне маловероятно.
Увы, даже если банк прекратит существование, факт того, что лицензии у организации больше нет, не освобождает заемщика от уплаты кредита. Право требования долга перейдет к правопреемнику разорившегося банка.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 06:17
Лишь 15 процентов россиян никогда не брали кредит, показало исследование

Что делать, если нет возможности выплачивать кредит

Существует пять законных способов решить вопрос с задолженностью:
  • реструктуризация кредита;
  • рефинансирование кредита;
  • банкротство;
  • выплата страховки;
  • кредитные каникулы.
Ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Инна Солдатенкова рассказала, какие варианты есть в случае невозможности выплачивать кредит.
© Depositphotos / freedomtumzРабота юриста
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / freedomtumz
Работа юриста
“Первым делом нужно оценить, как долго заемщик не сможет выполнять свои обязательства перед банком. Если есть понимание, что финансовые сложности временные, нужно сразу сообщить об этом в банк до даты очередного ежемесячного платежа и попросить о реструктуризации кредита – предоставлении отсрочки в оплате основного долга, заморозке платежей на определенный срок (каникул), изменении графика или о сокращении ежемесячного платежа благодаря увеличению срока кредитования.
Как правило, банки решают вопрос об изменении условий кредитного договора в индивидуальном порядке, принимая во внимание сложившуюся у заемщика ситуацию и изучив предоставленные документы”, — отмечает Инна Солдатенкова.
По словам эксперта, к таким ситуациям относятся: потеря или снижение размера заработка, декрет, болезнь, призыв в армию и другое.
Объявление о кредите - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 01:15
Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту

Реструктуризация кредита

Реструктуризация кредита — это уменьшение суммы ежемесячного платежа за счет увеличения срока выплаты. При этом общая сумма долга тоже вырастет. Если банк предлагает уменьшить выплату, но она все равно непосильна для заемщика, то этот способ ему не подходит.
По словам Дмитрия Дмитриева, генерального директора юридической компании UDM Group, реструктуризация позволяет смягчить условия оплаты.
Для этого изменяются:
  • сроки кредита,
  • проценты,
  • предоставляется отсрочка.
“Например, человек взял 300 тыс. рублей на три года под 12% годовых. А после реструктуризации долг “растянули” на шесть лет под 15% годовых. Ежемесячный платеж снижается и становится посильным. В нашем примере ежемесячный платёж был 9 964 ₽, после реструктуризации стал 6 344 ₽.
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 03:15
Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
Реструктуризация может происходить и в банке (как добровольный договор между заемщиком и кредитором), и в суде (через признание банкротом и ввод процедуры реструктуризации), если банк не идет на уступки”, — отмечает эксперт.
В своем недавнем исследовании Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) проанализировала, в каких случаях кредитные организации предлагают помощь заемщикам, попавшим в трудное финансовое положение.
“Чаще всего причинами для проведения реструктуризации становятся потеря работы и уменьшение дохода заемщика. При этом учитывается только снижение доходов самого должника, тогда как правильнее было бы принимать во внимание изменение материального положения и других членов его семьи. Одной из распространенных причин отказа в реструктуризации является то, что в прошлом заемщик уже пользовался аналогичными программами и у него есть просроченные платежи.
© Depositphotos / photography33Мужчина подписывает документы
Мужчина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / photography33
Мужчина подписывает документы
Реструктуризация помогает не более 50% тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации. Часто заемщики через пару месяцев начинают испытывать сложности с платежами и в новом графике. Поэтому реструктуризацию можно рассматривать только как некий промежуточный вариант, которым можно воспользоваться до начала судебного банкротства”, — рассказывает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).
Эксперт рекомендует при общении с банком требовать план реструктуризации, стараться выиграть время, в текущих платежах добиться уменьшения тела кредита, а не только процентов, иначе ситуация не сильно изменится в пользу заемщика, сумма кредита будет давить ещё и психологически.
Женщина производит расчет кредита - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 21:13
Как рассчитать платеж по кредиту: способы снизить сумму и проверить банк

Рефинансирование кредита

При отказе банка в реструктуризации долга можно попробовать рефинансировать кредит в другом банке. Чтобы заявку одобрили, заемщик не должен иметь существенных просрочек по действующему кредиту и должен получать стабильный доход.
При рефинансировании можно снизить размер ежемесячного платежа за счет подбора кредита с более низкой ставкой либо увеличения срока его выплаты, рассказывает Инна Солдатенкова.
“Эта мера поможет только если доход заемщика уменьшился, поскольку придется регулярно платить по новому кредиту, тот факт, что с его помощью будет погашен старый кредит, не лишит заемщика самого обременения”, — отмечает эксперт.
Ипотека при разводе - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября 2021, 08:18
Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки

Банкротство

Банкротство — единственный законный способ насовсем избавиться от долгов, которых стало слишком много. Оно проводится на основании ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” с учетом внесения изменений от 1 октября 2015 г. о банкротстве граждан и 1 сентября 2020 г. о внесудебном банкротстве. По словам Дмитрия Дмитриева, закон распространяется почти на все типы долгов, в том числе по кредитам: ипотечным, потребительским, микрофинансовым, автокредитам и др. Учитываются даже долги по распискам и коммунальные платежи.
“Самостоятельно оформить судебное банкротство довольно сложно. Нужно собрать много документов — об имуществе, сделках, долгах; выбрать финансового управляющего, который согласится вести дело; правильно оформить заявление в суд; оплатить госпошлину и т.д. На каждом этапе есть риск допустить ошибку. Поэтому подавляющее большинство граждан в тяжёлой финансовой ситуации обращаются за помощью к юристам, специализирующимся на банкротстве”, — отмечает Дмитрий Дмитриев.
Девушка на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября 2021, 01:16
Финансист назвал периоды, когда банки снижают проценты по кредиту
"Если человек понимает, что его уровень дохода не восстановится и он больше не сможет погашать кредит, можно воспользоваться процедурой банкротства. Однако важно понимать, что это самая крайняя мера, поскольку она наложит ограничения на выезд из страны, будущие кредиты и управленческую деятельность. По возможности стоит все-таки избегать ее и пытаться найти способы закрыть свои обязательства перед банком или получить отсрочку, - считает Инна Солдатенкова. - В случае с ипотекой важно не дожидаться того момента, когда банк выставит квартиру на торги, поскольку в таком случае вероятность получения выгоды от ее продажи очень мала. Лучше сразу предупредить банк о том, что погашать ипотеку возможности больше не будет, получить его согласие на продажу залога и самостоятельно найти покупателя. Тогда можно будет продать недвижимость по рыночной цене, закрыть долг перед банком и вернуть первоначальный взнос".
“Банкротство является единственным реальным выходом из сложной финансовой ситуации. Но предварительно нужно внимательно изучить все нюансы этой процедуры и накопить на нее деньги. К сожалению, стоит банкротство недешево: до 100 тыс. руб., а подготовка к нему может занять не меньше года.
К банкротству нужно отнестись очень серьезно и постараться не попасть в руки "раздолжнителей" и недобросовестных юристов, которые могут обмануть. Вся процедура идет только через арбитражного управляющего”, - сказал Дмитрий Янин.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября 2021, 04:09
Названы самые тяжелые для возврата кредиты

Выплата страховки

Если вместе с кредитом заемщик оформлял страховку от потери трудоспособности, работы и иных рисков, можно попробовать ею воспользоваться. По словам Инны Солдатенковой, в таком случае нужно подать соответствующее заявление в страховую компанию или банк, если страховка приобреталась в нем. Если случившаяся ситуация попадает под ее действие, произведенная выплата поможет закрыть долг или его часть перед банком .
“Что касается страховок, то мне неизвестны такие истории, чтобы страховая компания возвращала кредит за заемщика, у которого возникли финансовые сложности. По сути, страховка является всего лишь принудительной доплатой к кредиту, не приносящей никакой реальной пользы потребителю”, — уверен Дмитрий Янин.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября 2021, 01:15
Аналитик объяснил, в какое время года стоит брать кредит

Кредитные каникулы

Кредитные каникулы — это отсрочка платежей по кредиту на определенный период.
Уплата процентов за время "каникул", а также образовавшейся до начала льготного периода "просрочки" и штрафов переносится на период после срока погашения кредита (по первоначальной календарной разбивке). Выплачивать нужно суммы, равные ежемесячным платежам по ипотеке. С "пропущенными" во время льготного периода платежами по основному долгу процедура аналогичная.
“По закону ипотечные каникулы заемщик имеет право оформить один раз, если ипотечное жилье является единственным, размер задолженности не превышает 15 млн рублей и гражданин попал в одну из перечисленных в законе ситуаций (потеря работы, получение инвалидности, существенное снижение дохода и др.) и предоставил в банк подтверждающие документы. Замороженные во время каникул платежи переносятся в конец срока кредита. Максимальный период каникул – шесть месяцев”, - отмечает Инна Солдатенкова.
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 08:41
Эксперты назвали самых недисциплинированных заемщиков

Действия банка при неуплате кредита

Исполнительный директор, руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка "Ренессанс Кредит" Александр Кулинич рассказывает, что обычно банк всегда пытается найти совместное решение с клиентом в ходе телефонных переговоров. В случае невозможности связаться с должником по телефону могут привлекаться сотрудники выездного взыскания. Большая часть кредитов с просрочкой более 90 дней так или иначе попадает в суд, после чего за дело берется ФССП.
Возможны следующие варианты:
  • Продажа долга. Долг могут продать коллекторским службам, которые заинтересованы в выплате должником кредита, так как от этого зависит их доход.
  • Обращение в суд. Банк может обратиться в суд за получением обязательного судебного приказа, который разрешит пользоваться услугами коллекторских агентств для взыскания имущества и/или части задолженности.
  • Получение исполнительной подписи нотариуса. Исполнительная подпись нотариуса дает право банку взыскать долг без обращения в суд.
  • Привлечение коллекторов. Банк может не целиком продать долг коллекторам, а привлечь их в качестве посредника для того, чтобы взыскать сумму по кредитному договору.
© Depositphotos / VitalikRadkoРабота коллектора
Работа коллектора - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / VitalikRadko
Работа коллектора
  • Предъявление претензий к созаемщику. Если есть созаемщик, то право выплачивать задолженность и все меры взыскания (пени, штрафы, ежемесячные платежи) могут перейти к нему.
  • Привлечение к ответственности гаранта. Если в договоре есть подписи людей, которые гарантируют погашение кредита заемщиком, то они выступают в роли гаранта. Весь долг может перейти на них, если у должника нет возможности его погасить. Гарант рискует своим имуществом так же, как и должник.
  • Безакцептное списание. Банк имеет право списывать денежные средства со счетов заемщика без его согласия, если это указано в договоре. Такое решение может вынести суд.
Другими законными способами мотивации возврата денежных средств считаются ограничение выезда за границу, требование выплаты полной суммы досрочно.
Девушка в новом автомобиле - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая 2021, 02:15
Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто

Варианты взыскания

По словам Вениамина Дайкова, на основании судебного решения сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) обязан использовать все способы взыскания в соответствии с федеральным законом"Об исполнительном производстве":
  • блокировка счетов в банках;
  • опись, арест и последующая реализация имущества;
  • розыскные мероприятия, если клиент уклоняется от контакта с представителями ФССП;
  • реализация ограничительных мер для должника (запрет выезда за рубеж и др.)
Знак процента - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля 2021, 02:15
Россиянам рассказали про скрытые опасности кредитов

Арест имущества

Арест могут наложить на все имущество, которое было приобретено заемщиком (его собственность): дом, квартиру, бытовую технику, ценные бумаги, автомобиль. Все это могут в дальнейшем конфисковать и продать на аукционе для того, чтобы погасить часть долга.
Если жилье должника является единственным или там прописаны несовершеннолетние дети, то его конфисковать нельзя.

Обращение на взыскания

На основании судебного решения приставы могут наложить арест на все счета, а затем списать средства.
© Depositphotos / spukkatoДевушка говорит по телефону
Девушка говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
© Depositphotos / spukkato
Девушка говорит по телефону

Индексация суммы долга

В случае если у должника нет ни собственности для конфискации имущества, ни работы, то долг могут повысить на несколько процентов для индексирования общей его суммы.
Такие меры, как индексация суммы долга, ограничения или принудительное выселение менее востребованы банками по нескольким причинам:
  1. 1
    Не приносят существенного результата.
  2. 2
    Процесс требует большого количества действий со стороны представителей банка.
  3. 3
    Не приносят доход банку.
Мужчина с пустыми карманами - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября 2021, 16:26
Сами виноваты: девять глупостей, из-за которых люди теряют жилье

Направление исполнительного листа на место работы

Если у должника есть официальная работа, то туда могут направить взыскательный лист с постановлением об удержании определенной суммы (до 50%) с заработной платы.

Ограничения в правах

На основании судебного решения должник может получить следующие ограничения в правах:
  • запрет на выезд за границу;
  • ограничение права управления транспортным средством.

Принудительное выселение

Если единственное жилье должника в ипотеке и сроки уплаты долга по ней нарушены, то квартиру могут конфисковать, так как по кредитному договору она является прямым объектом залога.
Расстроенная пара - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября 2021, 03:00
Юрист назвал причину, по которой банк может забрать ипотечную квартиру

Советы юристов

Вениамин Дайков, арбитражный управляющий, генеральный директор компании “ПЕРЭКС”:
“Если возникают проблемы с кредитами, то остановитесь и посчитайте. Очень часто люди просто не могут просчитать свой баланс и выходит так, что при небольшом снижении дохода уже возникают просрочки по кредитам. Старайтесь не превышать 20-процентную долю платежей по кредитам в месячной сумме дохода. Идите на контакт с банком. Когда вы скрываетесь и/или не берете трубки — это не решение проблемы. Банк видит в этом недобросовестность и быстрее возбудит судебный процесс по взысканию денежных средств. Банк — это коммерсант, его цель - зарабатывать, ему проще предложить вам иные условия или предоставить кредитные каникулы, чем потом взыскивать долг. Если понимаете, что нет возможности платить, то смотрите в сторону банкротства. Эта процедура дорогостоящая, но часто только она позволяет гражданину решить проблему с долгами”.
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля 2021, 11:04
Эксперт рассказал, как исправить плохую кредитную историю
Дмитрий Краснощёк, адвокат, руководитель юридической фирмы "Стратегия":
“Надо проработать все вопросы с текущим кредитором-банком, параллельно проанализировать собственное имущество и риски предстоящего банкротства в связи с неплатежами. В идеале провести переговоры и получить консультацию у трех юридических компаний, специализирующихся на защите бизнеса или личных активов. Попав в трудную ситуацию, не спешите набирать кредиты, не разобравшись и не просчитав риски, когда вы можете потерять имущество, когда вам оспорят сделки за три года в преддверии банкротства. Невозможность рассчитаться по кредитам – это не конец света, не затягивайте "петлю" сильнее, обратитесь к профессионалам. Они помогут минимизировать ваши потери, договориться с кредиторами о дисконтировании и рассрочке, а если не получится, то проведут процедуру банкротства и законным образом помогут списать долги. Начнете с чистого листа и будете впредь осторожно использовать инструменты кредитования".
Купюры - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня 2021, 18:01
Финансист рассказал, как закрыть кредит, если нет денег
Дмитрий Дмитриев, генеральный директор юридической компании UDM Group:
“Человеку, который не в силах платить кредиты и даже задумался о банкротстве, нужно обратиться за консультацией к специалисту. Сейчас многие юридические компании предлагают бесплатные консультации. Иногда может оказаться, что должнику и не нужно обращаться за банкротством. А стоит, например, для начала обратиться в банк за реструктуризацией. Или же выяснится, что в конкретной ситуации можно применить внесудебное банкротство, которое намного дешевле. Или же вам посоветуют заказать правовую экспертизу документов. То есть юрист может подсказать вариант, о котором должник вообще не подозревал, но который сэкономит ему время, деньги и нервы”.
 
ОбществоКредитИпотекаБанкротствоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:10CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в стране
23:54Дочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод Firdaws
23:41Президент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"
23:40Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сирот
23:37Львова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомным
23:25Львова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подростками
23:11Львова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента
23:02Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружие
23:01В Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать Украину
22:59СМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева
22:37В России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"
22:23Президента Италии переизбрали на второй срок
21:53"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины
21:51Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
21:49Россия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны Ирландии
21:47ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой
21:27Украинский политолог обвинил США в подыгрывании России
21:25Американский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с Зеленским
21:24СМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожили
21:20На Нью-Йорк обрушился сильный снегопад
Лента новостейМолния
CBS News: премьер Канады сменил место резиденции из-за протестов в странеДочь Кадырова заявила об отсутствии долгов у дома мод FirdawsПрезидент Хорватии назвал премьера "украинским агентом"Львова-Белова: компенсации для погашения долгов по ЖКХ защитят сиротЛьвова-Белова поддержала сбор идей по выплате пенсий бездомнымЛьвова-Белова: нужны программы обучения по работе с девиантными подросткамиЛьвова-Белова отреагировала на идею создания реестра токсичного контента Депутат Рады: члены территориальной обороны Украины смогут получить оружиеВ Пентагоне заявили, что продолжат поддерживать УкраинуСМИ: украинская разведка вывезла секретные документы из КиеваВ России планируют создадут сеть центров для подростков "группы риска"Президента Италии переизбрали на второй срок"Финансовая пирамида": Захарова пошутила о новой стратегии Украины Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в ПятигорскеРоссия перенесет учения ВМФ за пределы исключительной зоны ИрландииФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача БелойУкраинский политолог обвинил США в подыгрывании РоссииАмериканский комик нашел "самое главное слово" в беседе Байдена с ЗеленскимСМИ: доклад о якобы причастности России ко взрыву во Врбетице уничтожилиНа Нью-Йорк обрушился сильный снегопад