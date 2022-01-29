https://ria.ru/20220129/kredit-1770127547.html

Что будет, если не платить кредит: могут ли его списать

Что будет, если не платить кредит банку: последствия просроченных платежей

Что будет, если не платить кредит: могут ли его списать

Что будет, если вообще не платить по кредиту, как действовать дальше, исчезнет ли долг через три года или пять лет или в случае отзыва лицензии у банка, а также РИА Новости, 29.01.2022

2022-01-29T14:53

2022-01-29T14:53

2022-01-29T14:53

общество

кредит

ипотека

банкротство

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Что будет, если вообще не платить по кредиту, как действовать дальше, исчезнет ли долг через три года или пять лет или в случае отзыва лицензии у банка, а также законные способы избавления от задолженности и советы юристов - в материале РИА Новости.Погашение кредитаПосле возникновения любых кредитных обязательств перед банком заемщик должен выплатить основную часть долга вместе с процентами. При регулярной просрочке платежа или его отсутствии последствия могут стать необратимыми."Если нет возможности платить по кредиту, то необходимо незамедлительно начать вырабатывать стратегию своей защиты, привлечь профильных юристов. Главное не спешить и не брать новый кредит”, — рекомендует Дмитрий Краснощёк, адвокат, руководитель юридической фирмы "Стратегия".Просроченный платежПлатеж считается просроченным, если заемщик не оплатил кредит в установленные договором и графиком сроки. Причины бывают разные и не всегда они влекут за собой серьезные последствия.“Первоначально банк пытается использовать возможности робота, чтобы напомнить человеку об обязательствах (бывают случаи, что человек просто забыл про срок оплаты), потом в дело вступает отдел по работе с просроченной задолженностью — они ищут выходы из ситуации и могут скорректировать сроки уплаты. А вот далее есть два варианта: банк взыскивает деньги через суд и судебных приставов или продает долг коллекторам", — сообщает Вениамин Дайков, арбитражный управляющий, генеральный директор компании "ПЕРЭКС".Варианты просрочки платежейПросрочка платежей может быть:Срок давности по долгамВ России срок исковой давности по кредиту составляет три года. Он рассчитывается по каждому платежу (согласно графику) отдельно. Это тот период, в течение которого банк имеет право требовать от заемщика возврата денежных средств через суд, лично или специальные службы. Но это не означает, что должник может перестать платить кредит и ждать, пока пройдет три года.Срок давности по кредиту будет считаться соблюденным только в том случае, если в течение этого времени банк ни разу не обращался к заемщику по поводу возврата долга, что крайне маловероятно.Увы, даже если банк прекратит существование, факт того, что лицензии у организации больше нет, не освобождает заемщика от уплаты кредита. Право требования долга перейдет к правопреемнику разорившегося банка.Что делать, если нет возможности выплачивать кредитСуществует пять законных способов решить вопрос с задолженностью:Ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Инна Солдатенкова рассказала, какие варианты есть в случае невозможности выплачивать кредит.“Первым делом нужно оценить, как долго заемщик не сможет выполнять свои обязательства перед банком. Если есть понимание, что финансовые сложности временные, нужно сразу сообщить об этом в банк до даты очередного ежемесячного платежа и попросить о реструктуризации кредита – предоставлении отсрочки в оплате основного долга, заморозке платежей на определенный срок (каникул), изменении графика или о сокращении ежемесячного платежа благодаря увеличению срока кредитования.Как правило, банки решают вопрос об изменении условий кредитного договора в индивидуальном порядке, принимая во внимание сложившуюся у заемщика ситуацию и изучив предоставленные документы”, — отмечает Инна Солдатенкова.По словам эксперта, к таким ситуациям относятся: потеря или снижение размера заработка, декрет, болезнь, призыв в армию и другое.Реструктуризация кредитаРеструктуризация кредита — это уменьшение суммы ежемесячного платежа за счет увеличения срока выплаты. При этом общая сумма долга тоже вырастет. Если банк предлагает уменьшить выплату, но она все равно непосильна для заемщика, то этот способ ему не подходит.По словам Дмитрия Дмитриева, генерального директора юридической компании UDM Group, реструктуризация позволяет смягчить условия оплаты.Для этого изменяются:“Например, человек взял 300 тыс. рублей на три года под 12% годовых. А после реструктуризации долг “растянули” на шесть лет под 15% годовых. Ежемесячный платеж снижается и становится посильным. В нашем примере ежемесячный платёж был 9 964 ₽, после реструктуризации стал 6 344 ₽.Реструктуризация может происходить и в банке (как добровольный договор между заемщиком и кредитором), и в суде (через признание банкротом и ввод процедуры реструктуризации), если банк не идет на уступки”, — отмечает эксперт.В своем недавнем исследовании Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) проанализировала, в каких случаях кредитные организации предлагают помощь заемщикам, попавшим в трудное финансовое положение.“Чаще всего причинами для проведения реструктуризации становятся потеря работы и уменьшение дохода заемщика. При этом учитывается только снижение доходов самого должника, тогда как правильнее было бы принимать во внимание изменение материального положения и других членов его семьи. Одной из распространенных причин отказа в реструктуризации является то, что в прошлом заемщик уже пользовался аналогичными программами и у него есть просроченные платежи.Реструктуризация помогает не более 50% тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации. Часто заемщики через пару месяцев начинают испытывать сложности с платежами и в новом графике. Поэтому реструктуризацию можно рассматривать только как некий промежуточный вариант, которым можно воспользоваться до начала судебного банкротства”, — рассказывает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).Эксперт рекомендует при общении с банком требовать план реструктуризации, стараться выиграть время, в текущих платежах добиться уменьшения тела кредита, а не только процентов, иначе ситуация не сильно изменится в пользу заемщика, сумма кредита будет давить ещё и психологически.Рефинансирование кредитаПри отказе банка в реструктуризации долга можно попробовать рефинансировать кредит в другом банке. Чтобы заявку одобрили, заемщик не должен иметь существенных просрочек по действующему кредиту и должен получать стабильный доход.При рефинансировании можно снизить размер ежемесячного платежа за счет подбора кредита с более низкой ставкой либо увеличения срока его выплаты, рассказывает Инна Солдатенкова.“Эта мера поможет только если доход заемщика уменьшился, поскольку придется регулярно платить по новому кредиту, тот факт, что с его помощью будет погашен старый кредит, не лишит заемщика самого обременения”, — отмечает эксперт.БанкротствоБанкротство — единственный законный способ насовсем избавиться от долгов, которых стало слишком много. Оно проводится на основании ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” с учетом внесения изменений от 1 октября 2015 г. о банкротстве граждан и 1 сентября 2020 г. о внесудебном банкротстве. По словам Дмитрия Дмитриева, закон распространяется почти на все типы долгов, в том числе по кредитам: ипотечным, потребительским, микрофинансовым, автокредитам и др. Учитываются даже долги по распискам и коммунальные платежи.“Самостоятельно оформить судебное банкротство довольно сложно. Нужно собрать много документов — об имуществе, сделках, долгах; выбрать финансового управляющего, который согласится вести дело; правильно оформить заявление в суд; оплатить госпошлину и т.д. На каждом этапе есть риск допустить ошибку. Поэтому подавляющее большинство граждан в тяжёлой финансовой ситуации обращаются за помощью к юристам, специализирующимся на банкротстве”, — отмечает Дмитрий Дмитриев."Если человек понимает, что его уровень дохода не восстановится и он больше не сможет погашать кредит, можно воспользоваться процедурой банкротства. Однако важно понимать, что это самая крайняя мера, поскольку она наложит ограничения на выезд из страны, будущие кредиты и управленческую деятельность. По возможности стоит все-таки избегать ее и пытаться найти способы закрыть свои обязательства перед банком или получить отсрочку, - считает Инна Солдатенкова. - В случае с ипотекой важно не дожидаться того момента, когда банк выставит квартиру на торги, поскольку в таком случае вероятность получения выгоды от ее продажи очень мала. Лучше сразу предупредить банк о том, что погашать ипотеку возможности больше не будет, получить его согласие на продажу залога и самостоятельно найти покупателя. Тогда можно будет продать недвижимость по рыночной цене, закрыть долг перед банком и вернуть первоначальный взнос".“Банкротство является единственным реальным выходом из сложной финансовой ситуации. Но предварительно нужно внимательно изучить все нюансы этой процедуры и накопить на нее деньги. К сожалению, стоит банкротство недешево: до 100 тыс. руб., а подготовка к нему может занять не меньше года.К банкротству нужно отнестись очень серьезно и постараться не попасть в руки "раздолжнителей" и недобросовестных юристов, которые могут обмануть. Вся процедура идет только через арбитражного управляющего”, - сказал Дмитрий Янин.Выплата страховкиЕсли вместе с кредитом заемщик оформлял страховку от потери трудоспособности, работы и иных рисков, можно попробовать ею воспользоваться. По словам Инны Солдатенковой, в таком случае нужно подать соответствующее заявление в страховую компанию или банк, если страховка приобреталась в нем. Если случившаяся ситуация попадает под ее действие, произведенная выплата поможет закрыть долг или его часть перед банком .“Что касается страховок, то мне неизвестны такие истории, чтобы страховая компания возвращала кредит за заемщика, у которого возникли финансовые сложности. По сути, страховка является всего лишь принудительной доплатой к кредиту, не приносящей никакой реальной пользы потребителю”, — уверен Дмитрий Янин.Кредитные каникулыКредитные каникулы — это отсрочка платежей по кредиту на определенный период.Уплата процентов за время "каникул", а также образовавшейся до начала льготного периода "просрочки" и штрафов переносится на период после срока погашения кредита (по первоначальной календарной разбивке). Выплачивать нужно суммы, равные ежемесячным платежам по ипотеке. С "пропущенными" во время льготного периода платежами по основному долгу процедура аналогичная.“По закону ипотечные каникулы заемщик имеет право оформить один раз, если ипотечное жилье является единственным, размер задолженности не превышает 15 млн рублей и гражданин попал в одну из перечисленных в законе ситуаций (потеря работы, получение инвалидности, существенное снижение дохода и др.) и предоставил в банк подтверждающие документы. Замороженные во время каникул платежи переносятся в конец срока кредита. Максимальный период каникул – шесть месяцев”, - отмечает Инна Солдатенкова.Действия банка при неуплате кредитаИсполнительный директор, руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка "Ренессанс Кредит" Александр Кулинич рассказывает, что обычно банк всегда пытается найти совместное решение с клиентом в ходе телефонных переговоров. В случае невозможности связаться с должником по телефону могут привлекаться сотрудники выездного взыскания. Большая часть кредитов с просрочкой более 90 дней так или иначе попадает в суд, после чего за дело берется ФССП.Возможны следующие варианты:Другими законными способами мотивации возврата денежных средств считаются ограничение выезда за границу, требование выплаты полной суммы досрочно.Варианты взысканияПо словам Вениамина Дайкова, на основании судебного решения сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) обязан использовать все способы взыскания в соответствии с федеральным законом"Об исполнительном производстве":Арест имуществаАрест могут наложить на все имущество, которое было приобретено заемщиком (его собственность): дом, квартиру, бытовую технику, ценные бумаги, автомобиль. Все это могут в дальнейшем конфисковать и продать на аукционе для того, чтобы погасить часть долга.Если жилье должника является единственным или там прописаны несовершеннолетние дети, то его конфисковать нельзя.Обращение на взысканияНа основании судебного решения приставы могут наложить арест на все счета, а затем списать средства.Индексация суммы долгаВ случае если у должника нет ни собственности для конфискации имущества, ни работы, то долг могут повысить на несколько процентов для индексирования общей его суммы.Такие меры, как индексация суммы долга, ограничения или принудительное выселение менее востребованы банками по нескольким причинам:Направление исполнительного листа на место работыЕсли у должника есть официальная работа, то туда могут направить взыскательный лист с постановлением об удержании определенной суммы (до 50%) с заработной платы.Ограничения в правахНа основании судебного решения должник может получить следующие ограничения в правах:Принудительное выселениеЕсли единственное жилье должника в ипотеке и сроки уплаты долга по ней нарушены, то квартиру могут конфисковать, так как по кредитному договору она является прямым объектом залога.Советы юристовВениамин Дайков, арбитражный управляющий, генеральный директор компании “ПЕРЭКС”:“Если возникают проблемы с кредитами, то остановитесь и посчитайте. Очень часто люди просто не могут просчитать свой баланс и выходит так, что при небольшом снижении дохода уже возникают просрочки по кредитам. Старайтесь не превышать 20-процентную долю платежей по кредитам в месячной сумме дохода. Идите на контакт с банком. Когда вы скрываетесь и/или не берете трубки — это не решение проблемы. Банк видит в этом недобросовестность и быстрее возбудит судебный процесс по взысканию денежных средств. Банк — это коммерсант, его цель - зарабатывать, ему проще предложить вам иные условия или предоставить кредитные каникулы, чем потом взыскивать долг. Если понимаете, что нет возможности платить, то смотрите в сторону банкротства. Эта процедура дорогостоящая, но часто только она позволяет гражданину решить проблему с долгами”.Дмитрий Краснощёк, адвокат, руководитель юридической фирмы "Стратегия":“Надо проработать все вопросы с текущим кредитором-банком, параллельно проанализировать собственное имущество и риски предстоящего банкротства в связи с неплатежами. В идеале провести переговоры и получить консультацию у трех юридических компаний, специализирующихся на защите бизнеса или личных активов. Попав в трудную ситуацию, не спешите набирать кредиты, не разобравшись и не просчитав риски, когда вы можете потерять имущество, когда вам оспорят сделки за три года в преддверии банкротства. Невозможность рассчитаться по кредитам – это не конец света, не затягивайте "петлю" сильнее, обратитесь к профессионалам. Они помогут минимизировать ваши потери, договориться с кредиторами о дисконтировании и рассрочке, а если не получится, то проведут процедуру банкротства и законным образом помогут списать долги. Начнете с чистого листа и будете впредь осторожно использовать инструменты кредитования".Дмитрий Дмитриев, генеральный директор юридической компании UDM Group:“Человеку, который не в силах платить кредиты и даже задумался о банкротстве, нужно обратиться за консультацией к специалисту. Сейчас многие юридические компании предлагают бесплатные консультации. Иногда может оказаться, что должнику и не нужно обращаться за банкротством. А стоит, например, для начала обратиться в банк за реструктуризацией. Или же выяснится, что в конкретной ситуации можно применить внесудебное банкротство, которое намного дешевле. Или же вам посоветуют заказать правовую экспертизу документов. То есть юрист может подсказать вариант, о котором должник вообще не подозревал, но который сэкономит ему время, деньги и нервы”.

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общество, кредит, ипотека, банкротство, россия