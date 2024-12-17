Один из затонувших в Черном море танкеров не имел разрешения на плавание
Танкер "Волгонефть 239", потерпевший крушение в Черном море, не имел документов
© Министерство природных ресурсов и экологии РФМесто крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Танкер "Волгонефть 239", который потерпел крушине 15 декабря в Черном море, не имел действующих документов, разрешающих осуществлять плавание, следует из данных реестровой книги Российского Речного Регистра, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Судно "Волгонефть 239" построено в 1973 году, на момент крушения танкеру был уже 51 год. Накануне правительство РФ сообщило, что данное судно с грузом мазута 15 декабря в 10.20 потерпело крушение у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Под воздействием волн корма судна сдрейфовала к берегу в район мыса Панагия и села на грунт в 80 метрах от береговой черты.
"Состояние судна - 08 - Приостановлено действие документов", - указано в реестровой книге.
Второй танкер "Волгонефть 212" был построен в 1969 году в Волгограде. Судно имело необходимые документы для осуществления плавания. Портом приписки являлся Большой порт Санкт-Петербург. Разлом корпуса танкера "Волгонефть 212" с грузом мазута, по данным правительства РФ, произошел 15 ноября в 08.57 у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Около 13.00 корма судна ушла под воду. С участием двух вертолетов Черноморского флота и спасательного буксира "Меркурий" спасены 12 человек. Один член экипажа погиб из-за переохлаждения.