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Военное положение в Южной Корее обсуждали за гамбургерами - РИА Новости, 17.12.2024
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18:47 17.12.2024 (обновлено: 18:53 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/koreja-1989769522.html
Военное положение в Южной Корее обсуждали за гамбургерами
Военное положение в Южной Корее обсуждали за гамбургерами - РИА Новости, 17.12.2024
Военное положение в Южной Корее обсуждали за гамбургерами
Бывшее и нынешнее руководство командования военной разведки Южной Кореи тайно замышляло насильственный захват власти и за гамбургерами обсуждало военное... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:47
2024-12-17T18:53
в мире
южная корея
сеул
пак кын хе
юн сок ель
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 17 дек - РИА Новости. Бывшее и нынешнее руководство командования военной разведки Южной Кореи тайно замышляло насильственный захват власти и за гамбургерами обсуждало военное положение за несколько дней до его объявления президентом, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на данные следователей. "Полиция полагает, что бывший командующий Но (Сан Вон - ред.) 1 декабря, за два дня до военного положения, встретился в (ресторане быстрого питания - ред.) Lotteria в (расположенном в 30 км от Сеула городе - ред.) Ансане с командующим военной разведкой Мун Сан Хо и двумя полковниками того же командования, вступив с ними в предварительный тайный сговор по поводу военного положения... Сообщается, что полиция заполучила записи камер видеонаблюдения, на которых они вместе едят гамбургеры и общаются", - пишет агентство. По данным полиции, экс-глава военной разведки говорил своим собеседникам о необходимости "готовиться, так как скоро будет военное положение" и приказывал им захватить северы Центральной избирательной комиссии из-за подозрений в фальсификации апрельских парламентских выборов. Кроме того, существуют подозрения, что Но Сан Вон, бывший командующим военной разведкой при отрешенной впоследствии от должности президенте Пак Кын Хе, являлся одним из тайных организаторов нынешнего военного положения и помогал экс-министру обороны Ким Ён Хёну, с которым они вместе учились в Военной академии сухопутных войск Республики Корея, составлять "указ №1", в котором от имени командования военным положением запрещалась любая политическая деятельность, а все СМИ подлежали цензуре. В этой связи специальная следственная группа полиции сегодня запросила ордер суда на заключение под стражу Но Сан Вона, ожидается, что решение по этому вопросу будет вынесено завтра днем. Сам бывший командующий был экстренно задержан еще 15 декабря и сейчас находится в изоляторе временного содержания в западной части Сеула. При этом накануне суд отказал следователям в экстренном задержании действующего командующего военной разведкой Мун Сан Хо, полиция решила передать дальнейшее расследование в его отношении Управлению по расследованию преступлений высокопоставленных должностных лиц. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не намерен избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
https://ria.ru/20241215/razvedka-1989317321.html
https://ria.ru/20241213/koreya-1989105322.html
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в мире, южная корея, сеул, пак кын хе, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Сеул, Пак Кын Хе, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Военное положение в Южной Корее обсуждали за гамбургерами

Экс-глава разведки Южной Кореи за гамбургерами обсуждал военное положение

© AP Photo / Ng Han GuanРяды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле
Ряды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Ряды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 17 дек - РИА Новости. Бывшее и нынешнее руководство командования военной разведки Южной Кореи тайно замышляло насильственный захват власти и за гамбургерами обсуждало военное положение за несколько дней до его объявления президентом, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на данные следователей.
"Полиция полагает, что бывший командующий Но (Сан Вон - ред.) 1 декабря, за два дня до военного положения, встретился в (ресторане быстрого питания - ред.) Lotteria в (расположенном в 30 км от Сеула городе - ред.) Ансане с командующим военной разведкой Мун Сан Хо и двумя полковниками того же командования, вступив с ними в предварительный тайный сговор по поводу военного положения... Сообщается, что полиция заполучила записи камер видеонаблюдения, на которых они вместе едят гамбургеры и общаются", - пишет агентство.
Сотрудники полиции в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Южной Корее задержали главу и экс-главу командования разведки МО
15 декабря, 16:46
По данным полиции, экс-глава военной разведки говорил своим собеседникам о необходимости "готовиться, так как скоро будет военное положение" и приказывал им захватить северы Центральной избирательной комиссии из-за подозрений в фальсификации апрельских парламентских выборов. Кроме того, существуют подозрения, что Но Сан Вон, бывший командующим военной разведкой при отрешенной впоследствии от должности президенте Пак Кын Хе, являлся одним из тайных организаторов нынешнего военного положения и помогал экс-министру обороны Ким Ён Хёну, с которым они вместе учились в Военной академии сухопутных войск Республики Корея, составлять "указ №1", в котором от имени командования военным положением запрещалась любая политическая деятельность, а все СМИ подлежали цензуре.
В этой связи специальная следственная группа полиции сегодня запросила ордер суда на заключение под стражу Но Сан Вона, ожидается, что решение по этому вопросу будет вынесено завтра днем. Сам бывший командующий был экстренно задержан еще 15 декабря и сейчас находится в изоляторе временного содержания в западной части Сеула. При этом накануне суд отказал следователям в экстренном задержании действующего командующего военной разведкой Мун Сан Хо, полиция решила передать дальнейшее расследование в его отношении Управлению по расследованию преступлений высокопоставленных должностных лиц.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение.
Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не намерен избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
Южнокорейские полицейские в Сеуле - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Суд в Сеуле выдал ордер на арест руководства полиции
13 декабря, 17:04
 
В миреЮжная КореяСеулПак Кын ХеЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
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