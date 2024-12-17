https://ria.ru/20241217/bezrabotnye-1599982658.html

Как встать на биржу труда в 2024 году: пошаговая инструкция

Как встать на биржу труда в 2024 году: пошаговая инструкция

Как встать на биржу труда в 2024 году: пошаговая инструкция

Биржа труда соединяет работодателей и работников. Как зарегистрироваться в центре занятости и получить пособие по безработице, кому оно полагается и какие... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:32

2024-12-17T19:32

2024-12-17T19:32

общество

трудоустройство

безработица

работа

пособие по безработице

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Биржа труда соединяет работодателей и работников. Как зарегистрироваться в центре занятости и получить пособие по безработице, кому оно полагается и какие документы потребуются, а также можно ли это сделать онлайн — в материале РИА Новости. Что такое биржа трудаБиржа труда — это неофициальное название центров занятости населения (ЦЗН). В такое госучреждение по месту жительства может обратиться гражданин, который не трудоустроен или хотел бы сменить место работы, и ему окажут содействие в поиске вакансии. При этом, если человек получит официальный статус безработного, он будет получать пособие, а если начнет осваивать новую профессию в центре — стипендию в период обучения.Как правильно встать на биржу трудаДля того чтобы официально стать безработным, получать пособие и предложения о работе, необходимо:Как получить статус безработногоСогласно закону "О занятости населения в Российской Федерации", безработными признают трудоспособных граждан, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости для поиска подходящей вакансии и готовы приступить к работе.Чтобы россиянина официально признали безработным, нужно обратиться в ЦЗН по месту жительства и заявить о желании найти работу. Основания и условияНа биржу для признания его безработным может обратиться и уволенный сотрудник, и гражданин, который впервые ищет работу, и тот, кто хочет сменить место деятельности. При этом человек должен соответствовать определенным критериям:Для иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание, также есть возможность встать на учет на биржу. Но пособие по безработице они получать не будут, эта опция доступна только для граждан России.Какие документы нужныСогласно постановлению правительства России № 891, чтобы встать на биржу труда, необходимы следующие документы:Для никогда не работавших список короче:Людям с ограниченными возможностями здоровья нужно также предоставить в центр занятости индивидуальную программу реабилитации от лечащего врача.При этом в некоторых случаях в ЦЗН могут попросить и иные документы, которые не требует закон: это ИНН, СНИЛС, свидетельство о заключении брака.Также нужно предоставить реквизиты банковского счета, на который будет перечисляться пособие по безработице.Помимо этого, отдельные категории граждан должны предъявить дополнительные документы:Самозанятые могут зарегистрироваться в качестве безработного лишь после того, как человек снимется в налоговой службе с учета. Это можно сделать в приложении “Мой налог”. Отказать могут и тем, кто оказывает услуги по договорам гражданско-правового характера. Даже если это разовый проект, человек, который его выполняет, считается трудоустроенным.Сроки и порядок признания безработнымПосле того как гражданин зарегистрировался в ЦЗН для поиска подходящей работы, если он соответствует установленным в законодательстве требованиям, органы службы занятости по месту жительства обязаны присвоить ему статус безработного. Они должны сделать это не позднее 11 дней со дня подачи документов. Но только в том случае, если ЦЗН за это время не сможет подобрать гражданину подходящую работу. В каких случаях могут отказатьПо закону безработными нельзя признать:Процесс подачи документов Заявление и документы о регистрации можно подать лично в ЦЗН или через государственные электронные сервисы:Пошаговая инструкция постановки через "Госуслуги"Для подачи документов в центр занятости онлайн через "Госуслуги" необходимо:Если подавать заявление сразу через портал "Госуслуги" в разделе "Содействие в поиске работы и сотрудников", то сервис также переведет на сайт "Работа в России".Советы экспертов"Для безработных граждан, стоящих на бирже, имеется возможность получения субсидии от центра занятости на открытие собственного бизнеса. Например, в Москве она составляет до 10 200 рублей, а в Подмосковье — свыше 145 тысяч рублей. Эти деньги можно направить, например, на подготовку документов для регистрации бизнеса или расходы на нотариуса и юристов. Чтобы получить такую помощь в центре занятости, нужно подать в орган готовый бизнес-план и заявление", — сообщил адвокат Алексей Цыганов."В центре занятости безработные могут получить помощь психолога: вместе решить проблемы, которые препятствуют трудоустройству и профессиональной самореализации. Также специалист может подсказать, как, например, повысить мотивацию к труду", — отметила юрист Евгения Квартальнова."В разных регионах России предусмотрены различные дополнительные выплаты при наличии статуса безработного. Существуют, например, городские доплаты к пособию, компенсации расходов на общественный транспорт, материальная помощь — как регулярная, так и единовременная", — сообщил адвокат Вадим Агеев.ВопросыКому можно встать на биржу труда"Во-первых, это безработный старше 16 лет, который не имеет места труда и не получает заработную плату. Во-вторых, человек (также старше 16 лет), находящийся в поиске места труда, но трудоустроенный, желающий сменить работодателя. В таком случае центр помогает в подборе вакансии", — рассказал адвокат Алексей Цыганов.Можно ли встать на биржу труда, если никогда не работал"Да. Если вы встали на биржу труда, никогда до этого не работая официально, пособие по безработице будет составлять установленный минимум: 1613 рублей", — пояснил Алексей Цыганов.Когда можно повторно обратиться в ЦЗН"Встать на учет в центр занятости повторно можно будет не ранее чем через шесть месяцев после снятия с учета. При этом пособие по безработице назначат не ранее чем через 12 месяцев после первоначальной регистрации в ЦЗН в качестве безработного", — отметила юрист Евгения Квартальнова.Куда подавать документы"В центр занятости населения по месту жительства. А с 2020 года сделали возможной электронную подачу документов.", — пояснил адвокат Вадим Агеев.Сколько платят на бирже труда в 2024 году"Размер и период выплаты зависят от причины увольнения, продолжительности трудовых отношений, размера среднего заработка, а также отнесения к определенной льготной категории граждан. Жителям различных регионов страны пособие может быть увеличено на районный коэффициент, согласно местным законодательным актам", — пояснил адвокат Алексей Цыганов.Размер выплаты зависит от среднего заработка: первые три месяца можно получать 75 процентов, вторые три — 60, но не более установленной максимальной суммы.Минимальная сумма пособия по безработице в 2024-м составляет 1613 рублей, максимальная — 13 751 рубля. При этом по верхней планке можно получать только три первых месяца после постановки на учет. На следующие три месяца максимальная сумма составит пять тысяч рублей. Она может быть больше с учетом районного коэффициента.Можно ли встать на биржу труда дистанционно"Да. Достаточно подать заявление на портале "Работа в России" или на портале "Госуслуги", пройти порядок оформления статуса безработного и заполнить анкету. Пособие можно будет получать с даты регистрации в качестве безработного", — рассказал адвокат Вадим Агеев.Кому не нужно оформляться безработным"Незанятые граждане не обязаны вставать на биржу труда. Если трудоспособный человек нигде не работает и не ищет работу, его нельзя заставить", — отметил адвокат Алексей Цыганов.Сколько можно находиться на учете"Сроки, сколько можно стоять на учете на бирже труда и получать пособия: для тех, кто уволен по причине ликвидации компании, прекращения ее деятельности или сокращения штата, — шесть месяцев; для ранее не работавших или потерявших место труда более 12 месяцев назад, отработавших менее 26 недель за предшествующий год — три месяца; для уволившихся по собственному желанию пособие будет начисляться, исходя из стажа работы до шести месяцев", — рассказал адвокат Алексей Цыганов.Стоит отметить, что после этих сроков пособия выплачивать перестают, но на учете остаться можно на неограниченный срок, например, для поиска вакансий и прохождения обучения.Когда происходит снятие с учета"Снимают с учета в качестве безработного, если человек пытался получить пособие обманным путем; более месяца не являлся в центр занятости населения без уважительных причин; получил направление на прохождение образования от ЦЗН, в период которого выплачивается стипендия; отказался от услуг ЦЗН в письменном виде; трудоустроился или переехал", — отметила юрист Евгения Квартальнова.Изменения в 2024 годуС 1 февраля 2024 года выплаты по безработице проиндексировали на уровень инфляции — максимальный размер составит 13 751 рубль, а минимальный — 1613 рублей.12 декабря 2023 года президент подписал новую редакцию закона “О занятости населения в РФ”, при это большинство норм начало действовать уже 1 января 2024 года. Одно из нововведений касается подработки в период безработицы: теперь человек, состоящий на учете в качестве безработного, имеет право на короткий (не более пяти дней) период работы по договору ГПХ без прерывания выплаты пособия.Новый закон предполагает, что для соискателей будут составлять индивидуальные планы развития, в который войдут данные о мерах поддержки, подходящей работе, сроках выплаты пособия, датах явки в службу занятости и т.д. Его предложат на сервисе “Работа в России”. Нужно будет пройти профилирование и согласовать план. При этом граждане, которые не прошли в срок профилирование или в течение 10 дней со дня регистрации в центре занятости отказались от двух вариантов подходящей работы, не будут признаваться безработными. Кроме того, теперь признание безработным будет проводиться не только по месту жительства, но и по месту пребывания человека. Также расширяется круг лиц, которые могут встать на учет в центре занятости. Это коснется не только безработных, но и тех, кто хочет найти лучшее место работы.Еще одно изменение коснулось трудоустройства инвалидов. Теперь компании, в которых больше 35 сотрудников, должны выделить для людей с инвалидностью от 2 до 4% рабочих мест от среднего числа работников.

https://ria.ru/20240212/bezrabotitsa-1926818625.html

https://ria.ru/20240212/reyting-1926754548.html

https://ria.ru/20240118/posobie-1728119822.html

https://ria.ru/20241217/bankrotstvo-1600141843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, трудоустройство, безработица, работа, пособие по безработице