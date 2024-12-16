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Минфин утвердил повышение цен на водку и коньяк - РИА Новости, 16.12.2024
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19:09 16.12.2024 (обновлено: 19:41 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/vodka-1989533550.html
Минфин утвердил повышение цен на водку и коньяк
Минфин утвердил повышение цен на водку и коньяк - РИА Новости, 16.12.2024
Минфин утвердил повышение цен на водку и коньяк
С января 2025 года в России вырастут минимальные цены на крепкие алкогольные напитки. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:09
2024-12-16T19:41
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. С января 2025 года в России вырастут минимальные цены на крепкие алкогольные напитки. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно документу, водка в розничной торговле подорожает с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, а коньяк — с 556 до 651 рублей.Вырастут цены и на бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) — до 472 рублей за 0,5 литра.В прошлый раз минимальные розничные цены на водку, а также бренди, коньяк и другие ликероводочные изделия поднимали с 1 июля.Ранее правительство поручило Рособрнадзору, Минсельхозу, Минфину и Минздраву проработать введение запрета скидок на алкоголь и предложить соответствующие меры до 15 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20241214/zapret-1989178227.html
https://ria.ru/20240511/vodka-1945202448.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Минфин утвердил повышение цен на водку и коньяк

Минимальная цена на водку в России увеличится до 349 рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРюмка водки
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рюмка водки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. С января 2025 года в России вырастут минимальные цены на крепкие алкогольные напитки. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, водка в розничной торговле подорожает с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, а коньяк — с 556 до 651 рублей.
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Вырастут цены и на бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) — до 472 рублей за 0,5 литра.
В прошлый раз минимальные розничные цены на водку, а также бренди, коньяк и другие ликероводочные изделия поднимали с 1 июля.
Ранее правительство поручило Рособрнадзору, Минсельхозу, Минфину и Минздраву проработать введение запрета скидок на алкоголь и предложить соответствующие меры до 15 апреля 2025 года.
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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