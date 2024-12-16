https://ria.ru/20241216/vodka-1989533550.html

Минфин утвердил повышение цен на водку и коньяк

Минфин утвердил повышение цен на водку и коньяк - РИА Новости, 16.12.2024

Минфин утвердил повышение цен на водку и коньяк

С января 2025 года в России вырастут минимальные цены на крепкие алкогольные напитки. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:09

2024-12-16T19:09

2024-12-16T19:41

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. С января 2025 года в России вырастут минимальные цены на крепкие алкогольные напитки. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно документу, водка в розничной торговле подорожает с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, а коньяк — с 556 до 651 рублей.Вырастут цены и на бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) — до 472 рублей за 0,5 литра.В прошлый раз минимальные розничные цены на водку, а также бренди, коньяк и другие ликероводочные изделия поднимали с 1 июля.Ранее правительство поручило Рособрнадзору, Минсельхозу, Минфину и Минздраву проработать введение запрета скидок на алкоголь и предложить соответствующие меры до 15 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20241214/zapret-1989178227.html

https://ria.ru/20240511/vodka-1945202448.html

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россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика