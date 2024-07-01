https://ria.ru/20240701/vodka-1956526049.html

В России повысили минимальную розничную цену на водку

В России повысили минимальную розничную цену на водку - РИА Новости, 01.07.2024

В России повысили минимальную розничную цену на водку

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, а также бренди, коньяк и другие ликероводочные изделия с 1 июля повышаются — теперь бутылка водки объемом 0,5 литра... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T00:09

2024-07-01T00:09

2024-07-01T05:48

россия

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, а также бренди, коньяк и другие ликероводочные изделия с 1 июля повышаются — теперь бутылка водки объемом 0,5 литра будет стоить минимум 299 рублей вместо 281 рубля, стоимость коньяка выросла до 556 рублей (с 517 рублей), а бренди — до 403 рублей (с 375 рублей). В зависимости от обслуживаемых сегментов рынка цены отличаются. С июля также меняется не только минимальная розничная цена, но и минимальная отпускная и оптовая цены для этих же алкогольных изделий. По отпускным ценам продукция изготовителя реализуется в сети потребителям, по оптовым ценам она продается партиями в места реализации, а по розничным ее покупает конечный потребитель. Так, минимальная отпускная цена на водку повысилась с 229 рублей до 246 рублей, а оптовая — с 238 до 256 рублей за 0,5 литра. Отпускная цена на бренди увеличилась с 289 до 311 рублей за 0,5 литра, оптовая – с 304 до 327 рублей. Отпускная цена на коньяк повысилась с 397 до 427 рублей за 0,5 литра, оптовая – с 419 до 450 рублей. Также теперь введена и минимальная розничная цена для рома – она установлена на уровне 403 рублей за 0,5 литра.

https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951118811.html

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