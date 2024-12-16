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Ульяновская область поучаствует в нацпроекте "Туризм и гостеприимство" - РИА Новости, 16.12.2024
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Иллюстрация - Ульяновская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ульяновская область
 
17:49 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/russkikh-1989515328.html
Ульяновская область поучаствует в нацпроекте "Туризм и гостеприимство"
Ульяновская область поучаствует в нацпроекте "Туризм и гостеприимство" - РИА Новости, 16.12.2024
Ульяновская область поучаствует в нацпроекте "Туризм и гостеприимство"
В 2025 году в Ульяновской области стартует обновленный национальный проект "Туризм и гостеприимство", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:49
2024-12-16T17:49
ульяновская область
ульяновская область
россия
москва
алексей русских
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В 2025 году в Ульяновской области стартует обновленный национальный проект "Туризм и гостеприимство", сообщает пресс-служба регионального правительства. Итоги реализации действующего нацпроекта и планы на 2025 год обсудили в понедельник на заседании совета по туризму и гостеприимству при губернаторе. "В структуру обновленного нацпроекта войдут пять федеральных проектов. Для нас особенно важен проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения". Скоро Минэкономразвития РФ объявит конкурс инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Агентству по туризму дал поручение подготовить сводную заявку для отправки в Москву. Также рекомендую главам муниципальных образований использовать возможности федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках смежного нацпроекта "Жилье и городская среда". Благоустроенные пространства – драйверы экономики", - подчеркнул губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Перед заседанием совета глава региона также посетил строительную площадку акватермального комплекса "Термы Наутико" в Ульяновске и ознакомился с ходом реконструкции отеля "Империал Клаб Делюкс Энд Спа". Оба объекта получили в 2024 году льготное кредитование по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" от Минэкономразвития России. Всего в 2024 году в Ульяновской области реализуется шесть крупных инвестиционных проектов в сфере туризма. Кроме упомянутых, это реконструкция основного корпуса санатория им. В. И. Ленина, строительство второй очереди парка семейного отдыха "Шишкин парк" в Димитровграде, строительство парк-отеля "Аксаур" в Инзенском районе и кемпинга "Чайка" в Ульяновский районе. Объем частных инвестиций в 2024-2025 годах по шести проектам составит 2,5 миллиарда рублей. Развитие туристической инфраструктуры способствует увеличению турпотока в регион. "По предварительным данным, в 2024 году количество граждан, которые воспользовались услугами в сфере туризма, составило более 700 тысяч человек, что на 10% больше итоговых показателей 2023 года. Важнейшее значение для экономики региона - объем платных услуг - составил 7,5 миллиарда рублей. Мы активно ведем работу по продвижению туристического потенциала без использования регионально бюджета. К примеру, это публикации в бортовых журналах авиакомпаний, сотрудничество с федеральными сервисами Туту.ру и "Погнали!", - рассказал директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин. В ноябре сервис поиска людей и идей для путешествий "Погнали!" запустил региональную страницу "Погнали в Ульяновск!". Здесь жители могут участвовать в создании контента о туристических достопримечательностях региона. Потоку туристов способствуют и событийные мероприятия, которые состоялись при поддержке нацпроекта. Более 200 тысяч человек посетили 25 событий, организованных при поддержке региональной субсидии. География путешествующих на сегодняшний день показывает, что больше всего гостей приезжает в Ульяновскую область из Самарской области и Москвы (по 20% гостей от общего числа), а также Татарстана (12%).
https://ria.ru/20241213/bolnitsa-1989137287.html
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ульяновская область, россия, москва, алексей русских, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ульяновская область, Ульяновская область, Россия, Москва, Алексей Русских, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Ульяновская область поучаствует в нацпроекте "Туризм и гостеприимство"

Русских: Ульяновская область поучаствует в нацпроекте "Туризм и гостеприимство"

© Фото : Правительство Ульяновской областиГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Правительство Ульяновской области
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В 2025 году в Ульяновской области стартует обновленный национальный проект "Туризм и гостеприимство", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Итоги реализации действующего нацпроекта и планы на 2025 год обсудили в понедельник на заседании совета по туризму и гостеприимству при губернаторе.
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"В структуру обновленного нацпроекта войдут пять федеральных проектов. Для нас особенно важен проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения". Скоро Минэкономразвития РФ объявит конкурс инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Агентству по туризму дал поручение подготовить сводную заявку для отправки в Москву. Также рекомендую главам муниципальных образований использовать возможности федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках смежного нацпроекта "Жилье и городская среда". Благоустроенные пространства – драйверы экономики", - подчеркнул губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Перед заседанием совета глава региона также посетил строительную площадку акватермального комплекса "Термы Наутико" в Ульяновске и ознакомился с ходом реконструкции отеля "Империал Клаб Делюкс Энд Спа". Оба объекта получили в 2024 году льготное кредитование по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" от Минэкономразвития России.
Всего в 2024 году в Ульяновской области реализуется шесть крупных инвестиционных проектов в сфере туризма. Кроме упомянутых, это реконструкция основного корпуса санатория им. В. И. Ленина, строительство второй очереди парка семейного отдыха "Шишкин парк" в Димитровграде, строительство парк-отеля "Аксаур" в Инзенском районе и кемпинга "Чайка" в Ульяновский районе. Объем частных инвестиций в 2024-2025 годах по шести проектам составит 2,5 миллиарда рублей. Развитие туристической инфраструктуры способствует увеличению турпотока в регион.
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"По предварительным данным, в 2024 году количество граждан, которые воспользовались услугами в сфере туризма, составило более 700 тысяч человек, что на 10% больше итоговых показателей 2023 года. Важнейшее значение для экономики региона - объем платных услуг - составил 7,5 миллиарда рублей. Мы активно ведем работу по продвижению туристического потенциала без использования регионально бюджета. К примеру, это публикации в бортовых журналах авиакомпаний, сотрудничество с федеральными сервисами Туту.ру и "Погнали!", - рассказал директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин.
В ноябре сервис поиска людей и идей для путешествий "Погнали!" запустил региональную страницу "Погнали в Ульяновск!". Здесь жители могут участвовать в создании контента о туристических достопримечательностях региона.
Потоку туристов способствуют и событийные мероприятия, которые состоялись при поддержке нацпроекта. Более 200 тысяч человек посетили 25 событий, организованных при поддержке региональной субсидии.
География путешествующих на сегодняшний день показывает, что больше всего гостей приезжает в Ульяновскую область из Самарской области и Москвы (по 20% гостей от общего числа), а также Татарстана (12%).
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