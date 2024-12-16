https://ria.ru/20241216/mikhalchenko-1989391331.html

Анастасия Михальченко: Ленинградской области есть что предложить туротрасли

Анастасия Михальченко: Ленинградской области есть что предложить туротрасли - РИА Новости, 16.12.2024

Анастасия Михальченко: Ленинградской области есть что предложить туротрасли

Ленинградская область является привлекательным направлением для туристов, на протяжении последних нескольких лет регион активно развивает эту сферу. Какие есть... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:46

2024-12-16T10:46

2024-12-16T10:46

ленинградская область

поддержка бизнеса

туризм

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

выборг

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Ленинградская область является привлекательным направлением для туристов, на протяжении последних нескольких лет регион активно развивает эту сферу. Какие есть точки роста, какие препятствия на пути расширения туристской инфраструктуры, какая помощь предлагается инвесторам в поиске локаций для строительства мест размещения, в интервью РИА Новости рассказала директор Агентства экономического развития Ленинградской области (АЭРЛО) Анастасия Михальченко.- Анастасия Викторовна, как вы оцениваете текущую ситуацию с развитием туристической инфраструктуры в Ленинградской области? Какие шаги предпринимаются для ее усовершенствования?- На протяжении последних нескольких лет Ленинградская область активно развивает туристическую отрасль. Не секрет, что регион обладает высоким туристическим потенциалом. В 2023 году регион посетило шесть миллионов туристов, а по итогам 2024 года их число составит уже семь миллионов человек. Но есть ряд сдерживающих факторов. Среди них – недостаточное количество мест размещения, а также неосвоенность и недоинформированность о многих замечательных уголках Ленинградской области. Поэтому предпринят ряд шагов для решения вопроса. Во-первых, разработана инвестиционная стратегия развития туристической инфраструктуры, которая направлена на выявление наиболее перспективных локаций для туризма. Во-вторых, ведется реализация конкретных проектов, востребованных у гостей Ленобласти, среди которых можно отметить "Тропу 47" и реновацию Выборгского замка.В-третьих, мы стараемся привлекать инвестиции, даже в таких непростых экономических условиях. В настоящее время на сопровождении в Агентстве экономического развития находятся 25 проектов с общей суммой инвестиций в 30 миллиардов рублей.Кроме того, мы подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" и рассчитываем на поддержку в реализации комплексных туристических проектов и повышения качества туристических услуг.- Какую помощь предлагаете инвесторам в подборе участков для размещения гостиничных объектов в востребованных у туристов локациях? На какие ключевые локации обращаете внимание и что делает эти места привлекательными для туристов?- Ленинградская область подошла системно к данному вопросу. Мы провели действительно большую аналитическую работу и разработали коробочные решения для инвесторов в сфере туризма. Это так называемые инвестиционные тизеры – шесть инвестиционных предложений, которые представляют собой участки с предварительными концепциями для бизнеса. Также в Ленобласти благодаря первой региональной инвестиционной стратегии развития туристской инфраструктуры области определено 10 точек роста. По каждой из точек роста определена потребность в номерах (спальнях). Агентство предоставляет инвестиционные лоты инвесторам, оформляя инвестиционные предложения в презентации-тизеры, которые содержат всю необходимую информацию для запуска проекта. В частности, в Выборге, одной из точек роста, находится инвестиционный лот мыс Бобовый, к которому составлен инвестиционный тизер. Данным лотом уже заинтересовано несколько инвесторов. На реке Вуоксе располагаются новые предлагаемые нами инвестиционные лоты – озеро Люблинское и река Беличье.Отмечу, что инвестор может подбирать участки самостоятельно, а затем прийти к нам, и мы будем заниматься переводом земель, если размещение объекта туристской инфраструктуры соответствует целям стратегии Ленинградской области. Для каждой точки роста определены оптимальные форматы туристических объектов и необходимая номерная емкость, целевая аудитория в разрезе типов гостей, видов туризма и сценариев отдыха.В настоящее время АЭРЛО проводит активную работу по привлечению инвесторов к реализации проектов по разработанным тизерам. Мы активно показываем площадки и рассчитываем, что каждая из локаций найдет своего инвестора.Со своей стороны АЭРЛО окажет полное сопровождение через систему поддержки "Зеленый коридор для инвестора".- Каковы планы по улучшению инфраструктуры региона, чтобы задержать туристов дольше, чем на два дня? Какие дополнительные услуги и активности собираетесь развивать?- Действительно, при хорошем росте турпотока мы стали поднимать планку выше – надо увеличить продолжительность пребывания туристов в Ленинградской области.Как мы видим дорожную карту по улучшению инфраструктуры региона? Первое, надо разработать новые туристические маршруты, позволяющие глубже узнать уникальную культуру и природу региона. В этом смысле Ленинградская область уже сейчас выделяется как лидер по количеству национальных маршрутов, среди которых, например, маршрут "Истории и тайны средневекового Выборга", "Государева дорога", "Гранд-тур. Вся Карелия". Именно национальные маршруты обеспечивают 35% от общего количества туристов.17 октября 2024 года экспертный совет при министерстве экономического развития РФ присвоил статус четвертого национального туристического маршрута Ленинградской области – "Энергия Ладоги". Этот маршрут проходит вокруг Ладожского озера через Старую Ладогу и Лодейное Поле, захватывает часть Карелии и ведет в Приозерск.Важной задачей считаю разработку и внедрение турпроектов совместно с муниципальными образованиями, находящимися в точках роста туристского притяжения. Например, я хочу поделиться своим кейсом. В этом году я прошла обучение в Сколково по программе "Гостеприимные города – индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития". Во время обучения я была частью команды Приозерского района, и мы разработали проект "Вуокса – поток впечатлений". Он представляет собой экосистему под единым брендом, направленную на развитие туристической инфраструктуры в Приозерском районе. Разработанный проект предусматривает строительство гостиничных комплексов, разработку комплексного турпродукта и благоустройство центра города Приозерска.Третья и основополагающая задача – это создание новых туристических объектов и улучшение существующих. Туристу должно быть комфортно остаться на ночевку в Ленинградской области.- Какой вы видите роль спортивных и культурных мероприятий в привлечении туристов и продлении их пребывания в регионе? Какие инициативы уже реализованы в этой области?- Каждый житель Ленинградской области знает про традиционные, яркие мероприятия, они бывают разного масштаба и имеют длительную историю проведения, а туристов привлекают, конечно же, крупные события, такие как: фестиваль "Корюшка идет!", областной Пушкинский праздник "Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…", Вепсский фестиваль "Древо жизни", мотофестиваль "Балтик ралли", фестиваль "Дым над водой: от классики до рока", кинофестиваль "Окно в Европу" и другие.Наша задача состоит в том, чтобы предложить туристу комплексную программу пребывания, чтобы он успел насладиться и праздником, и неторопливым отдыхом, и достопримечательностями.В будущем мы делаем ставку на круизные маршруты. Ленинградскую область и другие регионы связывает сеть круизных маршрутов, которые пользуются большой популярностью среди туристов. Круизные путешествия проходят по Ладожскому озеру, а также по крупнейшим рекам (Нева, Волхов и Свирь) и Финскому заливу.На территории Ленинградской области в рамках реализации инвестпроекта построены современные причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, в Дубровке, Киришах, у крепости Орешек и у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" на реке Нева. В этом году впервые запущены круизные программы с посещением Выборга. Развивая это направление, мы сможем привлечь новых туристов и познакомить с максимально большим количеством природных и культурных объектов.- Какие преимущества у Ленинградской области для размещения туристических объектов по сравнению с другими регионами России?- Основное преимущество лежит на поверхности – близость к Санкт-Петербургу, именно этот фактор обеспечивает высокий поток гостей. Отдохнув в мегаполисе, гости рвутся на природу, и тут Ленинградской области есть что предложить: озера, реки, Финский залив и природные красоты Карельского перешейка создают возможности для активного отдыха.Огромный потенциал кроется в знакомстве с историческими памятниками, крепостями, монастырями. Плюс ко всему в Ленобласти развитая инфраструктура: хорошая транспортная доступность, включая дороги и ж/д сообщение, все это упрощает посещение как туристами, так и заинтересованными инвесторами.- Как Ленинградская область обеспечивает обратную связь с инвесторами? Можете привести примеры успешного взаимодействия вашего агентства с бизнесом?- В 2022 году нами была внедрена первая в России универсальная CRM-система для сопровождения инвестиционных проектов – Личный кабинет инвестора. В системе есть весь необходимый функционал для полноценного и успешного взаимодействия бизнеса и власти. Автоматизация важнейших процессов сопровождения позволила значительно сократить сроки реализации инвестиционных проектов и обеспечить прозрачность работы на всех этапах. Но главным результатом внедрения стало увеличение числа проектов, ежегодно принимаемых на сопровождение, в три раза.Мы не остановились на достигнутом, и в октябре 2024 году внедрили механизм обратной связи (МОС) на платформе "Личный кабинет инвестора" (механизм выполнен в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ).В механизм обратной связи включен классификатор обращений, который делится на три категории: консультации, помощи и проблемы. Ожидаемые сроки ответов: консультация – 5 дней, помощь – 10 дней, решение проблемы – 30 дней. Уже сегодня обработано свыше 200 обращений всего за месяц работы механизма. Инвесторы обращаются по вопросам, связанным с сокращением сроков подключения объекта к газу, электросетям, использованием земельных участков, обращаются за предоставлением мер поддержки. Средняя оценка качества работы механизма составляет 4,8.Важно подчеркнуть, что в этой системе активно работают все органы исполнительной власти и органы местного самоуправления первого и второго уровней.Отмечу, что сроки обработки запросов продолжают сокращаться. Ранее, при обращении инвестора через личный кабинет инвестора, менеджеру необходимо было составлять сопроводительное письмо в профильный региональный орган власти или орган местного самоуправления, прикладывать обращение инвестора, загружать документы в систему автоматизации документооборота (СЭД), ждать подписи руководства, а затем регистрировать исходящее письмо и отслеживать сроки ответа. Теперь обращения оформляются непосредственно в личном кабинете инвестора и в тот же день направляются в уполномоченный орган власти, отвечающий за их обработку в соответствии с тематикой. Кроме того, CRM-система автоматически напоминает о завершении сроков ответа, что значительно ускорит и повысит эффективность взаимодействия.Работа АЭРЛО высоко отмечена на Национальной премии "Лидеры инвестиционного развития-2024". Мы победили в четырех номинациях и стали лучшим Агентством развития года, взяли награды за лучший инвестпортал, лучшую масштабируемую практику ("Зеленый коридор для инвестора"), а также у нас в Ленинградской области работает лучший инвестиционный уполномоченный Юлия Богомазова из Кингисеппского района.- Расскажите об инициативе региона, которую поддержали на федеральном уровне, по переводу земель лесного фонда в земли рекреации для развития туризма и покрытия дефицита номерного фонда? Какая у нее цель?- По нашим оценкам, гарантированный дополнительный спрос на отдых в Ленинградской области составляет 2500 номеров. Это примерно 20-25 объектов размещения. Инвестиционно-привлекательные земли с точки зрения туризма представляют собой участки лесного фонда, обладающие уникальной рекреационной составляющей. Эти земли не только дарят туристам возможность насладиться природой региона, но и обеспечивают доступ к водоемам и лесным массивам, создавая идеальные условия для отдыха и активного туризма. С целью создания условий и возможностей для развития туризма и увеличения средств размещения ГКУ АЭРЛО разработало процедуру перевода земель лесного фонда и иных категорий в земли особо охраняемых территорий и объектов.Мы разработали дорожную карту перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов. Уже внутри областного правительства согласование прошло. В настоящий момент в дорожную карту вносятся финальные правки перед направлением в федеральный центр.Важно, что в этом случае можно будет использовать земли только под туристические объекты – коллективные средства размещения. Рекреационная функция территорий будет сохранена.

https://ria.ru/20241212/aerlo-1988910579.html

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https://ria.ru/20241007/astratova-1976412577.html

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поддержка бизнеса , туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), выборг, россия, ленинградская область