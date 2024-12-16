https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989428212.html
Губернатор Ленинградской области рассказал о планах на 2025 год
Губернатор Ленинградской области рассказал о планах на 2025 год - РИА Новости, 16.12.2024
Губернатор Ленинградской области рассказал о планах на 2025 год
Самая главная задача для правительства Ленинградской области на будущий год - сделать все для Победы, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Александр... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:39
2024-12-16T13:39
2024-12-16T13:39
ленинградская область
ленинградская область
волхов
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александр дрозденко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Самая главная задача для правительства Ленинградской области на будущий год - сделать все для Победы, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Александр Дрозденко. "Самая главная задача – все для фронта, все для Победы! Мы продолжим оказывать помощь нашим бойцам, их семьям, нашим подразделениям на фронте. Это очень важно. Если мы хотим, чтобы ситуация была в нашу пользу, каждый на своем месте должен делать все возможное. Понятно, что это требует определенных затрат, в том числе из бюджета. Мы очень много сделали и продолжим делать для защиты ленинградского неба. Также важно завершить проект "Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области", чтобы кластер работал ритмично: мы рассчитываем, что до 800 человек в год должны через него проходить", - рассказал Дрозденко. Он напомнил, что в социальной сфере и здравоохранении основную задачу определил президент — это народосбережение, решение демографической проблемы, повышение рождаемости, продление здоровой и активной жизни. "Именно в этом направлении — здравоохранение, охрана материнства и детства, поддержка семей с детьми — будет приложено максимум усилий. Конечно же, мы продолжим инвестиции в строительство и реновацию домов культуры, поликлиник, школ, детских садов, спортивных объектов", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что очень важна программа реновации объектов ЖКХ. Во Волхове начинается строительство водоочистных сооружений, следом – Выборг, где люди жалуются на качество воды. "Очень важна экологическая программа "Чистая вода". По закону, в границах городов нельзя строить заводы по переработке и захоронению отходов, Ленобласти приходится принимать отходы из Петербурга. Задача новых заводов, которые строим, это выход на более глубокую переработку отходов", - подчеркнул Дрозденко. Между тем, в экономике, по словам губернатора, задачи прежние — поддержание стабильного роста, помощь предприятиям в выходе на новые рынки, в освоении новых технологий, импортозамещении.
https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989420922.html
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ленинградская область, волхов, выборг, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Волхов, Выборг, Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области рассказал о планах на 2025 год
Губернатор Ленобласти Дрозденко назвал первоочередные задачи для региона
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Самая главная задача для правительства Ленинградской области на будущий год - сделать все для Победы, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Александр Дрозденко.
"Самая главная задача – все для фронта, все для Победы! Мы продолжим оказывать помощь нашим бойцам, их семьям, нашим подразделениям на фронте. Это очень важно. Если мы хотим, чтобы ситуация была в нашу пользу, каждый на своем месте должен делать все возможное. Понятно, что это требует определенных затрат, в том числе из бюджета. Мы очень много сделали и продолжим делать для защиты ленинградского неба. Также важно завершить проект "Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области", чтобы кластер работал ритмично: мы рассчитываем, что до 800 человек в год должны через него проходить", - рассказал Дрозденко
.
Он напомнил, что в социальной сфере и здравоохранении основную задачу определил президент — это народосбережение, решение демографической проблемы, повышение рождаемости, продление здоровой и активной жизни.
"Именно в этом направлении — здравоохранение, охрана материнства и детства, поддержка семей с детьми — будет приложено максимум усилий. Конечно же, мы продолжим инвестиции в строительство и реновацию домов культуры, поликлиник, школ, детских садов, спортивных объектов", - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что очень важна программа реновации объектов ЖКХ. Во Волхове
начинается строительство водоочистных сооружений, следом – Выборг
, где люди жалуются на качество воды.
"Очень важна экологическая программа "Чистая вода". По закону, в границах городов нельзя строить заводы по переработке и захоронению отходов, Ленобласти приходится принимать отходы из Петербурга
. Задача новых заводов, которые строим, это выход на более глубокую переработку отходов", - подчеркнул Дрозденко.
Между тем, в экономике, по словам губернатора, задачи прежние — поддержание стабильного роста, помощь предприятиям в выходе на новые рынки, в освоении новых технологий, импортозамещении.