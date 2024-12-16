Рост индекса промпроизводства в Ленинградской области составит 10%
Дрозденко: в Ленобласти ожидается рост индекса промпроизводства на уровне 10%
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В текущем году рост индекса промышленного производства в Ленинградской области составит около 10%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.
"Ожидаем, что по итогам года рост индекса промышленного производства составит порядка 10%. Основным драйвером выступает реальный сектор, прежде всего – обрабатывающая промышленность. Показатель инвестиций на душу населения в области, наверное, один из лучших в стране. Объем инвестиций по итогам года составит более 800 миллиардов рублей из порядка 6,2 триллиона рублей в целом по стране. Основой объем инвестиций у нас традиционно формируют крупные инфраструктурные проекты, включая строительство портовых терминалов, а также промышленные проекты в сфере газохимии", - рассказал Дрозденко.
Он добавил, что сейчас на территории Ленинградской области работают все промышленные предприятия, большинство — с максимальной загрузкой.
"Опасения двухлетней давности не подтвердились: предприятия адаптировались к новым экономическим условиям, перестроили цепочки поставок, заняли новые ниши и с успехом замещают ушедших западных производителей. Несмотря на разрыв связей с Европой, растут и обороты нашего морского порта в Усть-Луге. Очень сильно увеличились объемы перевозки минеральных удобрений, угля, появляются зерновые терминалы, растут объемы по контейнерным перевозкам, перевалке сжиженного газа, продуктов нефте- и газохимии. Ведущие экспортеры расширяют производство и продолжают строить новые терминалы. Понятно, что грузы идут не на Европу, а дальше, но северо-западные порты сегодня очень востребованы", - подчеркнул глава региона.