https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989409441.html

Рост индекса промпроизводства в Ленинградской области составит 10%

Рост индекса промпроизводства в Ленинградской области составит 10% - РИА Новости, 16.12.2024

Рост индекса промпроизводства в Ленинградской области составит 10%

В текущем году рост индекса промышленного производства в Ленинградской области составит около 10%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:21

2024-12-16T12:21

2024-12-16T12:21

ленинградская область

ленинградская область

усть-луга

александр дрозденко

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В текущем году рост индекса промышленного производства в Ленинградской области составит около 10%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко. "Ожидаем, что по итогам года рост индекса промышленного производства составит порядка 10%. Основным драйвером выступает реальный сектор, прежде всего – обрабатывающая промышленность. Показатель инвестиций на душу населения в области, наверное, один из лучших в стране. Объем инвестиций по итогам года составит более 800 миллиардов рублей из порядка 6,2 триллиона рублей в целом по стране. Основой объем инвестиций у нас традиционно формируют крупные инфраструктурные проекты, включая строительство портовых терминалов, а также промышленные проекты в сфере газохимии", - рассказал Дрозденко. Он добавил, что сейчас на территории Ленинградской области работают все промышленные предприятия, большинство — с максимальной загрузкой. "Опасения двухлетней давности не подтвердились: предприятия адаптировались к новым экономическим условиям, перестроили цепочки поставок, заняли новые ниши и с успехом замещают ушедших западных производителей. Несмотря на разрыв связей с Европой, растут и обороты нашего морского порта в Усть-Луге. Очень сильно увеличились объемы перевозки минеральных удобрений, угля, появляются зерновые терминалы, растут объемы по контейнерным перевозкам, перевалке сжиженного газа, продуктов нефте- и газохимии. Ведущие экспортеры расширяют производство и продолжают строить новые терминалы. Понятно, что грузы идут не на Европу, а дальше, но северо-западные порты сегодня очень востребованы", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989407501.html

ленинградская область

усть-луга

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ленинградская область, усть-луга, александр дрозденко