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Рост индекса промпроизводства в Ленинградской области составит 10% - РИА Новости, 16.12.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
12:21 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989409441.html
Рост индекса промпроизводства в Ленинградской области составит 10%
Рост индекса промпроизводства в Ленинградской области составит 10% - РИА Новости, 16.12.2024
Рост индекса промпроизводства в Ленинградской области составит 10%
В текущем году рост индекса промышленного производства в Ленинградской области составит около 10%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:21
2024-12-16T12:21
ленинградская область
ленинградская область
усть-луга
александр дрозденко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В текущем году рост индекса промышленного производства в Ленинградской области составит около 10%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко. "Ожидаем, что по итогам года рост индекса промышленного производства составит порядка 10%. Основным драйвером выступает реальный сектор, прежде всего – обрабатывающая промышленность. Показатель инвестиций на душу населения в области, наверное, один из лучших в стране. Объем инвестиций по итогам года составит более 800 миллиардов рублей из порядка 6,2 триллиона рублей в целом по стране. Основой объем инвестиций у нас традиционно формируют крупные инфраструктурные проекты, включая строительство портовых терминалов, а также промышленные проекты в сфере газохимии", - рассказал Дрозденко. Он добавил, что сейчас на территории Ленинградской области работают все промышленные предприятия, большинство — с максимальной загрузкой. "Опасения двухлетней давности не подтвердились: предприятия адаптировались к новым экономическим условиям, перестроили цепочки поставок, заняли новые ниши и с успехом замещают ушедших западных производителей. Несмотря на разрыв связей с Европой, растут и обороты нашего морского порта в Усть-Луге. Очень сильно увеличились объемы перевозки минеральных удобрений, угля, появляются зерновые терминалы, растут объемы по контейнерным перевозкам, перевалке сжиженного газа, продуктов нефте- и газохимии. Ведущие экспортеры расширяют производство и продолжают строить новые терминалы. Понятно, что грузы идут не на Европу, а дальше, но северо-западные порты сегодня очень востребованы", - подчеркнул глава региона.
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ленинградская область, усть-луга, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Усть-Луга, Александр Дрозденко
Рост индекса промпроизводства в Ленинградской области составит 10%

Дрозденко: в Ленобласти ожидается рост индекса промпроизводства на уровне 10%

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В текущем году рост индекса промышленного производства в Ленинградской области составит около 10%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.
"Ожидаем, что по итогам года рост индекса промышленного производства составит порядка 10%. Основным драйвером выступает реальный сектор, прежде всего – обрабатывающая промышленность. Показатель инвестиций на душу населения в области, наверное, один из лучших в стране. Объем инвестиций по итогам года составит более 800 миллиардов рублей из порядка 6,2 триллиона рублей в целом по стране. Основой объем инвестиций у нас традиционно формируют крупные инфраструктурные проекты, включая строительство портовых терминалов, а также промышленные проекты в сфере газохимии", - рассказал Дрозденко.
Он добавил, что сейчас на территории Ленинградской области работают все промышленные предприятия, большинство — с максимальной загрузкой.
"Опасения двухлетней давности не подтвердились: предприятия адаптировались к новым экономическим условиям, перестроили цепочки поставок, заняли новые ниши и с успехом замещают ушедших западных производителей. Несмотря на разрыв связей с Европой, растут и обороты нашего морского порта в Усть-Луге. Очень сильно увеличились объемы перевозки минеральных удобрений, угля, появляются зерновые терминалы, растут объемы по контейнерным перевозкам, перевалке сжиженного газа, продуктов нефте- и газохимии. Ведущие экспортеры расширяют производство и продолжают строить новые терминалы. Понятно, что грузы идут не на Европу, а дальше, но северо-западные порты сегодня очень востребованы", - подчеркнул глава региона.
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