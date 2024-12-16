Рейтинг@Mail.ru
Александр Дрозденко: каждый на своем месте должен делать все для Победы - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
12:00 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989395950.html
Александр Дрозденко: каждый на своем месте должен делать все для Победы
Александр Дрозденко: каждый на своем месте должен делать все для Победы - РИА Новости, 16.12.2024
Александр Дрозденко: каждый на своем месте должен делать все для Победы
Ленинградская область сегодня является уверенным регионом-донором, который лидирует по многим показателям среди субъектов Федерации. Об экономических и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:00
2024-12-16T12:00
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
санкт-петербург
енакиево
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915163178_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_5a336f3af8fa5fc3f6d3661a3f7d91a2.jpg
Ленинградская область сегодня является уверенным регионом-донором, который лидирует по многим показателям среди субъектов Федерации. Об экономических и социальных достижениях региона в 2024 году, о поддержке участников СВО и новых территорий рассказал в интервью РИА Новости губернатор области Александр Дрозденко.- Какие итоги года Вы считаете наиболее значимыми? Чего удалось достичь, в том числе и в разрезе государственно-частного партнерства?- Любой регион, подводя итоги года, ориентируется на бюджет: как мы будем закрывать взятые на себя обязательства перед жителями, предприятиями, общественными организациями. Хочу сказать, что бюджет у нас будет закрыт без дефицита, с ростом доходов более чем на 12%. План по доходам мы перевыполним и, соответственно, выполним и план по расходам на социальные и инвестиционные программы, программы развития.Ожидаем, что по итогам года рост индекса промышленного производства составит порядка 10%. Основным драйвером выступает реальный сектор, прежде всего – обрабатывающая промышленность. Показатель инвестиций на душу населения в области, наверное, один из лучших в стране. Объем инвестиций по итогам года составит более 800 млрд рублей из порядка 6,2 трлн рублей в целом по стране. Основой объем инвестиций у нас традиционно формируют крупные инфраструктурные проекты, включая строительство портовых терминалов, а также промышленные проекты в сфере газохимии.Но что самое важное — мы полностью выполнили свои обязательства перед жителями по социальным программам и социальным выплатам. Мы взяли на себя очень много новых обязательств, прежде всего — перед участниками СВО и членами их семей, причем больше половины — это прямые материальные выплаты.Что касается государственно-частных партнерств, то здесь мы также выходим в лидеры. Так, по концессионному соглашению построен Ленинградский областной центр медицинской реабилитации в городе Коммунар. Центр будет работать на самых передовых технологиях, его мощность – 300 коек, из которых почти половина будут распределяться по ОМС. И что особенно важно, часть коек мы будем вовлекать в процесс реабилитации бойцов, получивших ранение, в том числе инвалидность, в ходе СВО.Также в рамках концессии будут реализованы пятый и шестой этапы Широтной магистрали скоростного движения. Концессионное соглашение уже реализовано в Гатчине, где построен бассейн. Концессионер возобновил строительство бассейна и в Сертолово, где к финансированию был привлечен Сбербанк. У нас есть концессии и в сфере ЖКХ, и по строительству образовательных учреждений. При этом в моменте мы смотрим на концессии достаточно осторожно, поскольку высокая ключевая ставка ограничивает возможности по привлечению средств. То есть сегодня концессию может реализовывать лишь крупная компания, имеющая собственные оборотные средства.- Удалось ли преодолеть трудности, связанные с изменением геополитической ситуации и потерей прежних экономических связей?- В области в настоящий момент работают все промышленные предприятия, большинство — с максимальной загрузкой. Опасения двухлетней давности не подтвердились: предприятия адаптировались к новым экономическим условиям, перестроили цепочки поставок, заняли новые ниши и с успехом замещают ушедших западных производителей. Несмотря на разрыв связей с Европой, растут и обороты нашего морского порта в Усть-Луге. Очень сильно увеличились объемы перевозки минеральных удобрений, угля, появляются зерновые терминалы, растут объемы по контейнерным перевозкам, перевалке сжиженного газа, продуктов нефте- и газохимии. Ведущие экспортеры расширяют производство и продолжают строить новые терминалы. Понятно, что грузы идут не на Европу, а дальше, но северо-западные порты сегодня очень востребованы.Очень сильно растет товарооборот области с Белоруссией. Мы стали первым регионом, кто уравнял компенсацию из бюджета за приобретение российской и белорусской техники. Например, на комбайны мы компенсируем до 40% стоимости. Это и зерноуборочные, и картофелеуборочные комбайны, и специальные комбайны для заготовки семян. Белорусский машиностроительный холдинг "Амкодор" уже получил разрешение на строительство своего завода в Гатчине.Вообще у нас успешно растет все, что связано с агропромышленным комплексом: область становится неплохим экспортером сельхозпродукции. Мы продолжаем поддерживать сельское хозяйство: общий объем субсидий приближается к 8,5 млрд рублей. Мы платим за вовлеченный в оборот гектар земли, за тонну молока, за центнер картошки и так далее. То есть, произвел литр молока или тонну мяса – получи определенную компенсацию из областного бюджета. Мы не просто так даем деньги, а только в привязке к результату. Тенденцию роста поддержки сельского хозяйства мы сохраним и на следующий год.Наконец, восстановился лесоперерабатывающий комплекс, который ранее был полностью ориентирован на Северную Европу. Сегодня мы одни из немногих в стране, кто не вывозит лес-кругляк, а производит глубокую переработку.- Есть ли какие-то изменения в экономике региона – смена позиций в списке значимых отраслей, смещение приоритетов?- Понятно, что сегодня лидирует военно-промышленный комплекс, производство электроники, специального оборудования: там огромные объемы, и по некоторым направлениям они выросли в разы. По той же причине очень сильно растет швейная промышленность, производство обуви. Неплохо растет пищевая промышленность, производство упаковки, которую раньше везли из-за рубежа. В то же время, у нас "провалилось" автомобилестроение, производство запасных частей. Мы в этой отрасли имели 28 современнейших предприятий, которые в одночасье закрылись. Отмечу рост производства мебели. Например, даже на части цехов Ford Motors открылось производство кухонной мебели. Хорошо растет химия, производство минеральных удобрений, медицинских препаратов.- Как регион решает ключевую стратегическую задачу – сохранение народонаселения?- Ленинградская область входит в пятерку миграционно привлекательных регионов, и мы продолжаем расти по численности населения. Во-первых, помогает то, что мы остаемся регионом номер один по вводу жилья. В этом году мы введем два квадратных метра на человека, что вдвое превышает ту планку, которую поставил президент России перед регионами. Здесь у нас хорошее соотношение цены-качества: жилье на границе области и города дешевле, чем аналогичное жилье такого же класса в Петербурге. Второй фактор роста населения – хорошие возможности трудоустройства. В регионе не хватает рабочих рук по дефицитным специальностям, причем средняя заработная плата у нас растет очень высокими темпами, когда рост доходов опережает инфляцию. Ну и, конечно, комфортность проживания. Это и близость мегаполиса, и строительство новых дорог и социальных объектов, и многое другое. Показательно, что область вошла в десятку регионов с самым низким уровнем бедности и с наиболее высокими ожиданиями по качеству жизни.Немаловажно и то, что в регионе создан комплекс мер социальной поддержки, связанной с рождением ребенка. Помимо материнского капитала, это многочисленные выплаты и пособия. У нас разработана региональная программа по повышению рождаемости, ведется активная работа по поддержке института семьи и брака. Результат — рост количества многодетных семей почти в два раза по сравнению с 2020 годом.- Вы уделяете большое внимание поддержке участников СВО, их семей, памяти погибших. Расскажите, пожалуйста, об инициативах региона по этому направлению.- Мы составили большой пакет льгот для семей, чтобы ребята, кто находится там, чувствовали себя уверенно. Например, ребенок участника СВО имеет приоритет при поступлении в школу или детский сад по месту жительства. В школе таким детям предоставляется бесплатное питание, компенсации за проезд. Есть стипендии губернатора, начиная с училища и заканчивая высшим учебным заведением. Это и лучшие возможности при поступлении, трудоустройстве, льготы по квартплате и многое другое. Для самих ребят, которые возвращаются с СВО, мы сделали программу, включающую социализацию, реабилитацию, обучение, трудоустройство. Введен земельный сертификат для участников СВО с возможностью его реализации путем получения земельного участка или единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей.В ноябре открыли реабилитационное отделение "Санаторий для участников СВО". Реабилитационный курс длительностью до 6 месяцев предоставляется бесплатно. Для скорейшего возвращения людей к полноценной жизни разрабатываются индивидуальные программы реабилитации, в том числе для членов семей. Медицинская реабилитация применяет механотерапевтические тренажеры, тренажеры виртуальной реальности, системы для разработки суставов, физиотерапевтическое лечение, массажи, ЛФК и другие процедуры.В сентябре этого года открыли Центр адаптивной физической культуры, обладающий всем необходимым оснащением и командой экспертов для восстановления утраченных функций при ампутациях, а также последующей адаптации к протезам. В Ленинградской области на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции реализуется уникальный проект "Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области", который сконцентрирует в одном месте ряд объектов социальной инфраструктуры, реабилитации и адаптации, высокотехнологичного протезирования для лиц, получивших ранения в зоне СВО. Уже введены в эксплуатацию: Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и адаптации и Учебно-тренировочный центр – гостиница для ветеранов СВО. В декабре запланировано открытие Межрегионального центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией лиц, получивших ранения в зоне специальной военной операции "Мультипротез". Здесь ребята получат протез, научатся правильно им пользоваться, одновременно они смогут пройти обучение и получить специальность. Мы будем помогать им устраиваться в жизни, и в том числе — заниматься спортом.Также за счет региона мы помогаем всем нашим подразделениям в зоне СВО. Мы создали фонд помощи "Ленинградский рубеж", который уже набрал миллиардные обороты. При фонде работает Центр научно-технических разработок, где мы финансируем конструирование и последующие испытания новых видов оборудования, инвентаря, специзделий. У нас есть ребята, которые начинали с гаража два года назад, а сейчас у них уже свои цеха, станки и оборудование. Также мы даем субсидии волонтерским организациям, закупаем для них материалы для плетения сетей, изготовления печей и так далее.- Енакиево в ДНР – ваш подшефный город. Какую помощь и поддержку вы ему оказываете и на какие средства?- В Енакиево мы активно работаем, уже вложили 1,2 млрд рублей из своего бюджета. Когда мы пришли туда, там не было воды, тепла, стабильного света, не было дорог и многого другого. Сейчас это все работает. Мы начали не с фасадов и витрин, а с самого необходимого — с инженерных коммуникаций. И сейчас мы продолжаем вкладываться в инженерные сети, в транспортное обеспечение. Кстати, Енакиево – один из первых городов в СССР, где появился трамвай, и мы восстановили трамвайное депо. Ремонтируем школы, детские сады, делаем реновацию. Сейчас заканчиваем восстановление лицея, который был самым современным в ДНР, пока туда не прилетело несколько "хаймарсов". Работаем достаточно успешно: у нас в Енакиево есть штаб, есть представительство Ленинградской области. Там постоянно работают наши медики, коммунальщики, дорожники, для которых предусмотрена особая система оплаты. Также мы работаем в Мариуполе и других регионах Донбасса. К сожалению, там и до СВО десятки лет никто ничем не занимался, финансирование было крайне скудным, хотя Донбасс "кормил" всю Украину.- В Ленобласти развивают как массовый спорт, так и спорт высоких достижений. В этом году впервые прошли Губернаторские спортивные игры. Для чего понадобился такой инструментарий? Каковы цели игр?- Одной из целей Губернаторских игр было поддержать профессиональных спортсменов области, которые были, например, членами сборной страны, но в силу известных причин не смогли участвовать в международных соревнованиях. Поэтому игры призваны восстановить интерес и желание спортсменов соревноваться, тем более там есть и призы, и материальная заинтересованность для победителей, и премии для тренеров, кто готовит чемпионов. Мы будем продолжать проведение этих игр, строить спортивные объекты. Буквально в ближайшие дни откроем новый бассейн и ледовый дворец во Всеволожске. Мы намерены возродить Кавголовские игры в полном объеме. Это будет соревнование, куда начнем подтягивать страны БРИКС, страны СНГ и других. Понятно, что на региональном уровне массовый спорт важнее, чем спорт высших достижений. Но если детишкам не давать шанса попасть в команду мастеров, то движения не будет. Поэтому мы с нуля создали футбольный клуб "Ленинградец", где предпочтение отдается ребятам Ленинградской области и Северо-Запада. У нас в Суперлиге играет волейбольный клуб "Динамо", есть женская команда по водному поло из Киришей — многократный чемпион России. И везде мы стараемся делать акцент на собственные силы, на наших спортсменов.- Туризм и индустрия гостеприимства. Насколько продвинулся регион в развитии этого направления за последний год?- Мы входим в пятерку наиболее туристически привлекательных регионов. В этой отрасли пользуемся донорством Петербурга, потому что турист, который приезжает в Петербург, не хочет все время сидеть в городе. Он хочет посмотреть и средневековый город Выборг, и имперский город Гатчину, и наши природные места. У нас очень разнообразный туризм: есть и исторический, и спортивный, и паломнический, и познавательный. У нас можно и сплавиться на байдарках, и полазать по скалам, и пройтись по "Тропе 47", через леса, озера и болота, оставаясь при этом вполне комфортной. У нас в последнее время долго идет купальный сезон, а пески Финского залива не хуже, чем Юрмала. У нас те же самые песчаные дюны, пляжи, сосны и все остальное. Есть и горнолыжные курорты.При этом постоянно увеличивается количество гостиниц на любой вкус: начиная от палатки в лесу, кемпингов и глемпингов и заканчивая пятизвездочными отелями и спа-гостиницами. Востребовано все, и номерного фонда не хватает. При этом частный бизнес активно вкладывается в организацию развлечений: у нас можно покататься на собаках, на оленях, на снегоходах. В этом году мы преодолеем рубеж в 7 миллионов по количеству туристов.- Какие задачи на 2025 год Вы обозначаете как первоочередные?- Самая главная задача – всё для фронта, всё для Победы! Мы продолжим оказывать помощь нашим бойцам, их семьям, нашим подразделениям на фронте. Это очень важно. Если мы хотим, чтобы ситуация была в нашу пользу, каждый на своем месте должен делать все возможное. Понятно, что это требует определенных затрат, в том числе из бюджета. Мы очень много сделали и продолжим делать для защиты ленинградского неба. Также важно завершить проект "Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области", чтобы Кластер работал ритмично: мы рассчитываем, что до 800 человек в год должны через него проходить.В социальной сфере и здравоохранении основную задачу определил президент — это народосбережение, решение демографической проблемы, повышение рождаемости, продление здоровой и активной жизни. Именно в этом направлении — здравоохранение, охрана материнства и детства, поддержка семей с детьми — будет приложено максимум усилий. Конечно же, мы продолжим инвестиции в строительство и реновацию домов культуры, поликлиник, школ, детских садов, спортивных объектов.Очень важна программа реновации объектов ЖКХ. Мы начинаем строительство водоочистных сооружений в Волхове, следом – Выборг, где люди жалуются на качество воды. Очень важна экологическая программа "Чистая вода". По закону, в границах городов нельзя строить заводы по переработке и захоронению отходов, Ленобласти приходится принимать отходы из Петербурга. Задача новых заводов, которые строим, это выход на более глубокую переработку отходов.В экономике задачи прежние — поддержание стабильного роста, помощь предприятиям в выходе на новые рынки, в освоении новых технологий, импортозамещении.Планов громадье. Это и старт транспортной реформы, задача которой ввести автоматизированный контроль за исполнением перевозчиками условий контракта и обеспечить комфорт пассажиров. Также в планах – ввести единую карту ленинградца, которая будет синхронизирована с единой картой петербуржца. Эта карта будет действовать и в пригородном сообщении, и в метро, и в наземном транспорте, что немаловажно для продвижения транспортной реформы.Очень серьезная задача — это решение проблемы кадрового голода. С одной стороны, нужно менять систему подготовки профессионального образования, а с другой стороны, эту проблему можно решить, повышая производительность труда. Вызовов много, будем справляться по мере сил и возможностей.- Интервью выйдет накануне Нового года. Если не секрет, как Вы планируете провести новогодние праздники?- Новый год я традиционно стараюсь проводить в Ленинградской области, ведь то, что для большинства людей праздники, для нас – тревожные будни. Планирую встретить 2025 год с семьей. Постараюсь поехать на подледную рыбалку. В прошлом году я удачно съездил на окуня на Финский залив. Морозы были под 30 градусов, но удалось наловить рыбы целый картофельный мешок.
https://ria.ru/20241216/mikhalchenko-1989391331.html
https://ria.ru/20241213/ust-lug-1989120639.html
https://ria.ru/20241213/parki-1989078470.html
https://ria.ru/20241212/aerlo-1988910579.html
https://ria.ru/20241210/svo-1988331337.html
https://ria.ru/20241208/mechta-1988056435.html
ленинградская область
санкт-петербург
енакиево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915163178_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_a942ee333a771433be77a02d2fdd78a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург, енакиево
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Енакиево

Александр Дрозденко: каждый на своем месте должен делать все для Победы

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Александр Дрозденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Ленинградская область сегодня является уверенным регионом-донором, который лидирует по многим показателям среди субъектов Федерации. Об экономических и социальных достижениях региона в 2024 году, о поддержке участников СВО и новых территорий рассказал в интервью РИА Новости губернатор области Александр Дрозденко.
- Какие итоги года Вы считаете наиболее значимыми? Чего удалось достичь, в том числе и в разрезе государственно-частного партнерства?
- Любой регион, подводя итоги года, ориентируется на бюджет: как мы будем закрывать взятые на себя обязательства перед жителями, предприятиями, общественными организациями. Хочу сказать, что бюджет у нас будет закрыт без дефицита, с ростом доходов более чем на 12%. План по доходам мы перевыполним и, соответственно, выполним и план по расходам на социальные и инвестиционные программы, программы развития.
Ожидаем, что по итогам года рост индекса промышленного производства составит порядка 10%. Основным драйвером выступает реальный сектор, прежде всего – обрабатывающая промышленность. Показатель инвестиций на душу населения в области, наверное, один из лучших в стране. Объем инвестиций по итогам года составит более 800 млрд рублей из порядка 6,2 трлн рублей в целом по стране. Основой объем инвестиций у нас традиционно формируют крупные инфраструктурные проекты, включая строительство портовых терминалов, а также промышленные проекты в сфере газохимии.
Но что самое важное — мы полностью выполнили свои обязательства перед жителями по социальным программам и социальным выплатам. Мы взяли на себя очень много новых обязательств, прежде всего — перед участниками СВО и членами их семей, причем больше половины — это прямые материальные выплаты.
Что касается государственно-частных партнерств, то здесь мы также выходим в лидеры. Так, по концессионному соглашению построен Ленинградский областной центр медицинской реабилитации в городе Коммунар. Центр будет работать на самых передовых технологиях, его мощность – 300 коек, из которых почти половина будут распределяться по ОМС. И что особенно важно, часть коек мы будем вовлекать в процесс реабилитации бойцов, получивших ранение, в том числе инвалидность, в ходе СВО.
Также в рамках концессии будут реализованы пятый и шестой этапы Широтной магистрали скоростного движения. Концессионное соглашение уже реализовано в Гатчине, где построен бассейн. Концессионер возобновил строительство бассейна и в Сертолово, где к финансированию был привлечен Сбербанк. У нас есть концессии и в сфере ЖКХ, и по строительству образовательных учреждений. При этом в моменте мы смотрим на концессии достаточно осторожно, поскольку высокая ключевая ставка ограничивает возможности по привлечению средств. То есть сегодня концессию может реализовывать лишь крупная компания, имеющая собственные оборотные средства.
Директор Агентства экономического развития Ленинградской области Анастасия Михальченко - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Анастасия Михальченко: Ленинградской области есть что предложить туротрасли
Вчера, 10:46
- Удалось ли преодолеть трудности, связанные с изменением геополитической ситуации и потерей прежних экономических связей?
- В области в настоящий момент работают все промышленные предприятия, большинство — с максимальной загрузкой. Опасения двухлетней давности не подтвердились: предприятия адаптировались к новым экономическим условиям, перестроили цепочки поставок, заняли новые ниши и с успехом замещают ушедших западных производителей. Несмотря на разрыв связей с Европой, растут и обороты нашего морского порта в Усть-Луге. Очень сильно увеличились объемы перевозки минеральных удобрений, угля, появляются зерновые терминалы, растут объемы по контейнерным перевозкам, перевалке сжиженного газа, продуктов нефте- и газохимии. Ведущие экспортеры расширяют производство и продолжают строить новые терминалы. Понятно, что грузы идут не на Европу, а дальше, но северо-западные порты сегодня очень востребованы.
Очень сильно растет товарооборот области с Белоруссией. Мы стали первым регионом, кто уравнял компенсацию из бюджета за приобретение российской и белорусской техники. Например, на комбайны мы компенсируем до 40% стоимости. Это и зерноуборочные, и картофелеуборочные комбайны, и специальные комбайны для заготовки семян. Белорусский машиностроительный холдинг "Амкодор" уже получил разрешение на строительство своего завода в Гатчине.
Вообще у нас успешно растет все, что связано с агропромышленным комплексом: область становится неплохим экспортером сельхозпродукции. Мы продолжаем поддерживать сельское хозяйство: общий объем субсидий приближается к 8,5 млрд рублей. Мы платим за вовлеченный в оборот гектар земли, за тонну молока, за центнер картошки и так далее. То есть, произвел литр молока или тонну мяса – получи определенную компенсацию из областного бюджета. Мы не просто так даем деньги, а только в привязке к результату. Тенденцию роста поддержки сельского хозяйства мы сохраним и на следующий год.
Наконец, восстановился лесоперерабатывающий комплекс, который ранее был полностью ориентирован на Северную Европу. Сегодня мы одни из немногих в стране, кто не вывозит лес-кругляк, а производит глубокую переработку.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Губернатор Ленинградской области дал старт перевалке аммиака в Усть-Луге
13 декабря, 18:03
- Есть ли какие-то изменения в экономике региона – смена позиций в списке значимых отраслей, смещение приоритетов?
- Понятно, что сегодня лидирует военно-промышленный комплекс, производство электроники, специального оборудования: там огромные объемы, и по некоторым направлениям они выросли в разы. По той же причине очень сильно растет швейная промышленность, производство обуви. Неплохо растет пищевая промышленность, производство упаковки, которую раньше везли из-за рубежа. В то же время, у нас "провалилось" автомобилестроение, производство запасных частей. Мы в этой отрасли имели 28 современнейших предприятий, которые в одночасье закрылись. Отмечу рост производства мебели. Например, даже на части цехов Ford Motors открылось производство кухонной мебели. Хорошо растет химия, производство минеральных удобрений, медицинских препаратов.
- Как регион решает ключевую стратегическую задачу – сохранение народонаселения?
- Ленинградская область входит в пятерку миграционно привлекательных регионов, и мы продолжаем расти по численности населения. Во-первых, помогает то, что мы остаемся регионом номер один по вводу жилья. В этом году мы введем два квадратных метра на человека, что вдвое превышает ту планку, которую поставил президент России перед регионами. Здесь у нас хорошее соотношение цены-качества: жилье на границе области и города дешевле, чем аналогичное жилье такого же класса в Петербурге. Второй фактор роста населения – хорошие возможности трудоустройства. В регионе не хватает рабочих рук по дефицитным специальностям, причем средняя заработная плата у нас растет очень высокими темпами, когда рост доходов опережает инфляцию. Ну и, конечно, комфортность проживания. Это и близость мегаполиса, и строительство новых дорог и социальных объектов, и многое другое. Показательно, что область вошла в десятку регионов с самым низким уровнем бедности и с наиболее высокими ожиданиями по качеству жизни.
Немаловажно и то, что в регионе создан комплекс мер социальной поддержки, связанной с рождением ребенка. Помимо материнского капитала, это многочисленные выплаты и пособия. У нас разработана региональная программа по повышению рождаемости, ведется активная работа по поддержке института семьи и брака. Результат — рост количества многодетных семей почти в два раза по сравнению с 2020 годом.
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Предприятия Ленобласти нацелены на индустриальные парки Узбекистана
13 декабря, 15:12
- Вы уделяете большое внимание поддержке участников СВО, их семей, памяти погибших. Расскажите, пожалуйста, об инициативах региона по этому направлению.
- Мы составили большой пакет льгот для семей, чтобы ребята, кто находится там, чувствовали себя уверенно. Например, ребенок участника СВО имеет приоритет при поступлении в школу или детский сад по месту жительства. В школе таким детям предоставляется бесплатное питание, компенсации за проезд. Есть стипендии губернатора, начиная с училища и заканчивая высшим учебным заведением. Это и лучшие возможности при поступлении, трудоустройстве, льготы по квартплате и многое другое. Для самих ребят, которые возвращаются с СВО, мы сделали программу, включающую социализацию, реабилитацию, обучение, трудоустройство. Введен земельный сертификат для участников СВО с возможностью его реализации путем получения земельного участка или единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей.
В ноябре открыли реабилитационное отделение "Санаторий для участников СВО". Реабилитационный курс длительностью до 6 месяцев предоставляется бесплатно. Для скорейшего возвращения людей к полноценной жизни разрабатываются индивидуальные программы реабилитации, в том числе для членов семей. Медицинская реабилитация применяет механотерапевтические тренажеры, тренажеры виртуальной реальности, системы для разработки суставов, физиотерапевтическое лечение, массажи, ЛФК и другие процедуры.
В сентябре этого года открыли Центр адаптивной физической культуры, обладающий всем необходимым оснащением и командой экспертов для восстановления утраченных функций при ампутациях, а также последующей адаптации к протезам. В Ленинградской области на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции реализуется уникальный проект "Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области", который сконцентрирует в одном месте ряд объектов социальной инфраструктуры, реабилитации и адаптации, высокотехнологичного протезирования для лиц, получивших ранения в зоне СВО. Уже введены в эксплуатацию: Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и адаптации и Учебно-тренировочный центр – гостиница для ветеранов СВО. В декабре запланировано открытие Межрегионального центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией лиц, получивших ранения в зоне специальной военной операции "Мультипротез". Здесь ребята получат протез, научатся правильно им пользоваться, одновременно они смогут пройти обучение и получить специальность. Мы будем помогать им устраиваться в жизни, и в том числе — заниматься спортом.
Также за счет региона мы помогаем всем нашим подразделениям в зоне СВО. Мы создали фонд помощи "Ленинградский рубеж", который уже набрал миллиардные обороты. При фонде работает Центр научно-технических разработок, где мы финансируем конструирование и последующие испытания новых видов оборудования, инвентаря, специзделий. У нас есть ребята, которые начинали с гаража два года назад, а сейчас у них уже свои цеха, станки и оборудование. Также мы даем субсидии волонтерским организациям, закупаем для них материалы для плетения сетей, изготовления печей и так далее.
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Агентство экономического развития Ленобласти признано лучшим в стране
12 декабря, 20:08
- Енакиево в ДНР – ваш подшефный город. Какую помощь и поддержку вы ему оказываете и на какие средства?
- В Енакиево мы активно работаем, уже вложили 1,2 млрд рублей из своего бюджета. Когда мы пришли туда, там не было воды, тепла, стабильного света, не было дорог и многого другого. Сейчас это все работает. Мы начали не с фасадов и витрин, а с самого необходимого — с инженерных коммуникаций. И сейчас мы продолжаем вкладываться в инженерные сети, в транспортное обеспечение. Кстати, Енакиево – один из первых городов в СССР, где появился трамвай, и мы восстановили трамвайное депо. Ремонтируем школы, детские сады, делаем реновацию. Сейчас заканчиваем восстановление лицея, который был самым современным в ДНР, пока туда не прилетело несколько "хаймарсов". Работаем достаточно успешно: у нас в Енакиево есть штаб, есть представительство Ленинградской области. Там постоянно работают наши медики, коммунальщики, дорожники, для которых предусмотрена особая система оплаты. Также мы работаем в Мариуполе и других регионах Донбасса. К сожалению, там и до СВО десятки лет никто ничем не занимался, финансирование было крайне скудным, хотя Донбасс "кормил" всю Украину.
- В Ленобласти развивают как массовый спорт, так и спорт высоких достижений. В этом году впервые прошли Губернаторские спортивные игры. Для чего понадобился такой инструментарий? Каковы цели игр?
- Одной из целей Губернаторских игр было поддержать профессиональных спортсменов области, которые были, например, членами сборной страны, но в силу известных причин не смогли участвовать в международных соревнованиях. Поэтому игры призваны восстановить интерес и желание спортсменов соревноваться, тем более там есть и призы, и материальная заинтересованность для победителей, и премии для тренеров, кто готовит чемпионов. Мы будем продолжать проведение этих игр, строить спортивные объекты. Буквально в ближайшие дни откроем новый бассейн и ледовый дворец во Всеволожске. Мы намерены возродить Кавголовские игры в полном объеме. Это будет соревнование, куда начнем подтягивать страны БРИКС, страны СНГ и других. Понятно, что на региональном уровне массовый спорт важнее, чем спорт высших достижений. Но если детишкам не давать шанса попасть в команду мастеров, то движения не будет. Поэтому мы с нуля создали футбольный клуб "Ленинградец", где предпочтение отдается ребятам Ленинградской области и Северо-Запада. У нас в Суперлиге играет волейбольный клуб "Динамо", есть женская команда по водному поло из Киришей — многократный чемпион России. И везде мы стараемся делать акцент на собственные силы, на наших спортсменов.
- Туризм и индустрия гостеприимства. Насколько продвинулся регион в развитии этого направления за последний год?
- Мы входим в пятерку наиболее туристически привлекательных регионов. В этой отрасли пользуемся донорством Петербурга, потому что турист, который приезжает в Петербург, не хочет все время сидеть в городе. Он хочет посмотреть и средневековый город Выборг, и имперский город Гатчину, и наши природные места. У нас очень разнообразный туризм: есть и исторический, и спортивный, и паломнический, и познавательный. У нас можно и сплавиться на байдарках, и полазать по скалам, и пройтись по "Тропе 47", через леса, озера и болота, оставаясь при этом вполне комфортной. У нас в последнее время долго идет купальный сезон, а пески Финского залива не хуже, чем Юрмала. У нас те же самые песчаные дюны, пляжи, сосны и все остальное. Есть и горнолыжные курорты.
При этом постоянно увеличивается количество гостиниц на любой вкус: начиная от палатки в лесу, кемпингов и глемпингов и заканчивая пятизвездочными отелями и спа-гостиницами. Востребовано все, и номерного фонда не хватает. При этом частный бизнес активно вкладывается в организацию развлечений: у нас можно покататься на собаках, на оленях, на снегоходах. В этом году мы преодолеем рубеж в 7 миллионов по количеству туристов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Заместители главы по поддержке участников СВО появятся в Ленобласти
10 декабря, 10:27
- Какие задачи на 2025 год Вы обозначаете как первоочередные?
- Самая главная задача – всё для фронта, всё для Победы! Мы продолжим оказывать помощь нашим бойцам, их семьям, нашим подразделениям на фронте. Это очень важно. Если мы хотим, чтобы ситуация была в нашу пользу, каждый на своем месте должен делать все возможное. Понятно, что это требует определенных затрат, в том числе из бюджета. Мы очень много сделали и продолжим делать для защиты ленинградского неба. Также важно завершить проект "Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области", чтобы Кластер работал ритмично: мы рассчитываем, что до 800 человек в год должны через него проходить.
В социальной сфере и здравоохранении основную задачу определил президент — это народосбережение, решение демографической проблемы, повышение рождаемости, продление здоровой и активной жизни. Именно в этом направлении — здравоохранение, охрана материнства и детства, поддержка семей с детьми — будет приложено максимум усилий. Конечно же, мы продолжим инвестиции в строительство и реновацию домов культуры, поликлиник, школ, детских садов, спортивных объектов.
Очень важна программа реновации объектов ЖКХ. Мы начинаем строительство водоочистных сооружений в Волхове, следом – Выборг, где люди жалуются на качество воды. Очень важна экологическая программа "Чистая вода". По закону, в границах городов нельзя строить заводы по переработке и захоронению отходов, Ленобласти приходится принимать отходы из Петербурга. Задача новых заводов, которые строим, это выход на более глубокую переработку отходов.
В экономике задачи прежние — поддержание стабильного роста, помощь предприятиям в выходе на новые рынки, в освоении новых технологий, импортозамещении.
Планов громадье. Это и старт транспортной реформы, задача которой ввести автоматизированный контроль за исполнением перевозчиками условий контракта и обеспечить комфорт пассажиров. Также в планах – ввести единую карту ленинградца, которая будет синхронизирована с единой картой петербуржца. Эта карта будет действовать и в пригородном сообщении, и в метро, и в наземном транспорте, что немаловажно для продвижения транспортной реформы.
Очень серьезная задача — это решение проблемы кадрового голода. С одной стороны, нужно менять систему подготовки профессионального образования, а с другой стороны, эту проблему можно решить, повышая производительность труда. Вызовов много, будем справляться по мере сил и возможностей.
- Интервью выйдет накануне Нового года. Если не секрет, как Вы планируете провести новогодние праздники?
- Новый год я традиционно стараюсь проводить в Ленинградской области, ведь то, что для большинства людей праздники, для нас – тревожные будни. Планирую встретить 2025 год с семьей. Постараюсь поехать на подледную рыбалку. В прошлом году я удачно съездил на окуня на Финский залив. Морозы были под 30 градусов, но удалось наловить рыбы целый картофельный мешок.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Губернатор Ленобласти исполнит мечту детей на "Елке желаний"
8 декабря, 22:39
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьСанкт-ПетербургЕнакиево
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала