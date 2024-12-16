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Александр Дрозденко: каждый на своем месте должен делать все для Победы

Александр Дрозденко: каждый на своем месте должен делать все для Победы - РИА Новости, 16.12.2024

Александр Дрозденко: каждый на своем месте должен делать все для Победы

Ленинградская область сегодня является уверенным регионом-донором, который лидирует по многим показателям среди субъектов Федерации. Об экономических и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:00

2024-12-16T12:00

2024-12-16T12:00

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

санкт-петербург

енакиево

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Ленинградская область сегодня является уверенным регионом-донором, который лидирует по многим показателям среди субъектов Федерации. Об экономических и социальных достижениях региона в 2024 году, о поддержке участников СВО и новых территорий рассказал в интервью РИА Новости губернатор области Александр Дрозденко.- Какие итоги года Вы считаете наиболее значимыми? Чего удалось достичь, в том числе и в разрезе государственно-частного партнерства?- Любой регион, подводя итоги года, ориентируется на бюджет: как мы будем закрывать взятые на себя обязательства перед жителями, предприятиями, общественными организациями. Хочу сказать, что бюджет у нас будет закрыт без дефицита, с ростом доходов более чем на 12%. План по доходам мы перевыполним и, соответственно, выполним и план по расходам на социальные и инвестиционные программы, программы развития.Ожидаем, что по итогам года рост индекса промышленного производства составит порядка 10%. Основным драйвером выступает реальный сектор, прежде всего – обрабатывающая промышленность. Показатель инвестиций на душу населения в области, наверное, один из лучших в стране. Объем инвестиций по итогам года составит более 800 млрд рублей из порядка 6,2 трлн рублей в целом по стране. Основой объем инвестиций у нас традиционно формируют крупные инфраструктурные проекты, включая строительство портовых терминалов, а также промышленные проекты в сфере газохимии.Но что самое важное — мы полностью выполнили свои обязательства перед жителями по социальным программам и социальным выплатам. Мы взяли на себя очень много новых обязательств, прежде всего — перед участниками СВО и членами их семей, причем больше половины — это прямые материальные выплаты.Что касается государственно-частных партнерств, то здесь мы также выходим в лидеры. Так, по концессионному соглашению построен Ленинградский областной центр медицинской реабилитации в городе Коммунар. Центр будет работать на самых передовых технологиях, его мощность – 300 коек, из которых почти половина будут распределяться по ОМС. И что особенно важно, часть коек мы будем вовлекать в процесс реабилитации бойцов, получивших ранение, в том числе инвалидность, в ходе СВО.Также в рамках концессии будут реализованы пятый и шестой этапы Широтной магистрали скоростного движения. Концессионное соглашение уже реализовано в Гатчине, где построен бассейн. Концессионер возобновил строительство бассейна и в Сертолово, где к финансированию был привлечен Сбербанк. У нас есть концессии и в сфере ЖКХ, и по строительству образовательных учреждений. При этом в моменте мы смотрим на концессии достаточно осторожно, поскольку высокая ключевая ставка ограничивает возможности по привлечению средств. То есть сегодня концессию может реализовывать лишь крупная компания, имеющая собственные оборотные средства.- Удалось ли преодолеть трудности, связанные с изменением геополитической ситуации и потерей прежних экономических связей?- В области в настоящий момент работают все промышленные предприятия, большинство — с максимальной загрузкой. Опасения двухлетней давности не подтвердились: предприятия адаптировались к новым экономическим условиям, перестроили цепочки поставок, заняли новые ниши и с успехом замещают ушедших западных производителей. Несмотря на разрыв связей с Европой, растут и обороты нашего морского порта в Усть-Луге. Очень сильно увеличились объемы перевозки минеральных удобрений, угля, появляются зерновые терминалы, растут объемы по контейнерным перевозкам, перевалке сжиженного газа, продуктов нефте- и газохимии. Ведущие экспортеры расширяют производство и продолжают строить новые терминалы. Понятно, что грузы идут не на Европу, а дальше, но северо-западные порты сегодня очень востребованы.Очень сильно растет товарооборот области с Белоруссией. Мы стали первым регионом, кто уравнял компенсацию из бюджета за приобретение российской и белорусской техники. Например, на комбайны мы компенсируем до 40% стоимости. Это и зерноуборочные, и картофелеуборочные комбайны, и специальные комбайны для заготовки семян. Белорусский машиностроительный холдинг "Амкодор" уже получил разрешение на строительство своего завода в Гатчине.Вообще у нас успешно растет все, что связано с агропромышленным комплексом: область становится неплохим экспортером сельхозпродукции. Мы продолжаем поддерживать сельское хозяйство: общий объем субсидий приближается к 8,5 млрд рублей. Мы платим за вовлеченный в оборот гектар земли, за тонну молока, за центнер картошки и так далее. То есть, произвел литр молока или тонну мяса – получи определенную компенсацию из областного бюджета. Мы не просто так даем деньги, а только в привязке к результату. Тенденцию роста поддержки сельского хозяйства мы сохраним и на следующий год.Наконец, восстановился лесоперерабатывающий комплекс, который ранее был полностью ориентирован на Северную Европу. Сегодня мы одни из немногих в стране, кто не вывозит лес-кругляк, а производит глубокую переработку.- Есть ли какие-то изменения в экономике региона – смена позиций в списке значимых отраслей, смещение приоритетов?- Понятно, что сегодня лидирует военно-промышленный комплекс, производство электроники, специального оборудования: там огромные объемы, и по некоторым направлениям они выросли в разы. По той же причине очень сильно растет швейная промышленность, производство обуви. Неплохо растет пищевая промышленность, производство упаковки, которую раньше везли из-за рубежа. В то же время, у нас "провалилось" автомобилестроение, производство запасных частей. Мы в этой отрасли имели 28 современнейших предприятий, которые в одночасье закрылись. Отмечу рост производства мебели. Например, даже на части цехов Ford Motors открылось производство кухонной мебели. Хорошо растет химия, производство минеральных удобрений, медицинских препаратов.- Как регион решает ключевую стратегическую задачу – сохранение народонаселения?- Ленинградская область входит в пятерку миграционно привлекательных регионов, и мы продолжаем расти по численности населения. Во-первых, помогает то, что мы остаемся регионом номер один по вводу жилья. В этом году мы введем два квадратных метра на человека, что вдвое превышает ту планку, которую поставил президент России перед регионами. Здесь у нас хорошее соотношение цены-качества: жилье на границе области и города дешевле, чем аналогичное жилье такого же класса в Петербурге. Второй фактор роста населения – хорошие возможности трудоустройства. В регионе не хватает рабочих рук по дефицитным специальностям, причем средняя заработная плата у нас растет очень высокими темпами, когда рост доходов опережает инфляцию. Ну и, конечно, комфортность проживания. Это и близость мегаполиса, и строительство новых дорог и социальных объектов, и многое другое. Показательно, что область вошла в десятку регионов с самым низким уровнем бедности и с наиболее высокими ожиданиями по качеству жизни.Немаловажно и то, что в регионе создан комплекс мер социальной поддержки, связанной с рождением ребенка. Помимо материнского капитала, это многочисленные выплаты и пособия. У нас разработана региональная программа по повышению рождаемости, ведется активная работа по поддержке института семьи и брака. Результат — рост количества многодетных семей почти в два раза по сравнению с 2020 годом.- Вы уделяете большое внимание поддержке участников СВО, их семей, памяти погибших. Расскажите, пожалуйста, об инициативах региона по этому направлению.- Мы составили большой пакет льгот для семей, чтобы ребята, кто находится там, чувствовали себя уверенно. Например, ребенок участника СВО имеет приоритет при поступлении в школу или детский сад по месту жительства. В школе таким детям предоставляется бесплатное питание, компенсации за проезд. Есть стипендии губернатора, начиная с училища и заканчивая высшим учебным заведением. Это и лучшие возможности при поступлении, трудоустройстве, льготы по квартплате и многое другое. Для самих ребят, которые возвращаются с СВО, мы сделали программу, включающую социализацию, реабилитацию, обучение, трудоустройство. Введен земельный сертификат для участников СВО с возможностью его реализации путем получения земельного участка или единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей.В ноябре открыли реабилитационное отделение "Санаторий для участников СВО". Реабилитационный курс длительностью до 6 месяцев предоставляется бесплатно. Для скорейшего возвращения людей к полноценной жизни разрабатываются индивидуальные программы реабилитации, в том числе для членов семей. Медицинская реабилитация применяет механотерапевтические тренажеры, тренажеры виртуальной реальности, системы для разработки суставов, физиотерапевтическое лечение, массажи, ЛФК и другие процедуры.В сентябре этого года открыли Центр адаптивной физической культуры, обладающий всем необходимым оснащением и командой экспертов для восстановления утраченных функций при ампутациях, а также последующей адаптации к протезам. В Ленинградской области на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции реализуется уникальный проект "Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области", который сконцентрирует в одном месте ряд объектов социальной инфраструктуры, реабилитации и адаптации, высокотехнологичного протезирования для лиц, получивших ранения в зоне СВО. Уже введены в эксплуатацию: Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и адаптации и Учебно-тренировочный центр – гостиница для ветеранов СВО. В декабре запланировано открытие Межрегионального центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией лиц, получивших ранения в зоне специальной военной операции "Мультипротез". Здесь ребята получат протез, научатся правильно им пользоваться, одновременно они смогут пройти обучение и получить специальность. Мы будем помогать им устраиваться в жизни, и в том числе — заниматься спортом.Также за счет региона мы помогаем всем нашим подразделениям в зоне СВО. Мы создали фонд помощи "Ленинградский рубеж", который уже набрал миллиардные обороты. При фонде работает Центр научно-технических разработок, где мы финансируем конструирование и последующие испытания новых видов оборудования, инвентаря, специзделий. У нас есть ребята, которые начинали с гаража два года назад, а сейчас у них уже свои цеха, станки и оборудование. Также мы даем субсидии волонтерским организациям, закупаем для них материалы для плетения сетей, изготовления печей и так далее.- Енакиево в ДНР – ваш подшефный город. Какую помощь и поддержку вы ему оказываете и на какие средства?- В Енакиево мы активно работаем, уже вложили 1,2 млрд рублей из своего бюджета. Когда мы пришли туда, там не было воды, тепла, стабильного света, не было дорог и многого другого. Сейчас это все работает. Мы начали не с фасадов и витрин, а с самого необходимого — с инженерных коммуникаций. И сейчас мы продолжаем вкладываться в инженерные сети, в транспортное обеспечение. Кстати, Енакиево – один из первых городов в СССР, где появился трамвай, и мы восстановили трамвайное депо. Ремонтируем школы, детские сады, делаем реновацию. Сейчас заканчиваем восстановление лицея, который был самым современным в ДНР, пока туда не прилетело несколько "хаймарсов". Работаем достаточно успешно: у нас в Енакиево есть штаб, есть представительство Ленинградской области. Там постоянно работают наши медики, коммунальщики, дорожники, для которых предусмотрена особая система оплаты. Также мы работаем в Мариуполе и других регионах Донбасса. К сожалению, там и до СВО десятки лет никто ничем не занимался, финансирование было крайне скудным, хотя Донбасс "кормил" всю Украину.- В Ленобласти развивают как массовый спорт, так и спорт высоких достижений. В этом году впервые прошли Губернаторские спортивные игры. Для чего понадобился такой инструментарий? Каковы цели игр?- Одной из целей Губернаторских игр было поддержать профессиональных спортсменов области, которые были, например, членами сборной страны, но в силу известных причин не смогли участвовать в международных соревнованиях. Поэтому игры призваны восстановить интерес и желание спортсменов соревноваться, тем более там есть и призы, и материальная заинтересованность для победителей, и премии для тренеров, кто готовит чемпионов. Мы будем продолжать проведение этих игр, строить спортивные объекты. Буквально в ближайшие дни откроем новый бассейн и ледовый дворец во Всеволожске. Мы намерены возродить Кавголовские игры в полном объеме. Это будет соревнование, куда начнем подтягивать страны БРИКС, страны СНГ и других. Понятно, что на региональном уровне массовый спорт важнее, чем спорт высших достижений. Но если детишкам не давать шанса попасть в команду мастеров, то движения не будет. Поэтому мы с нуля создали футбольный клуб "Ленинградец", где предпочтение отдается ребятам Ленинградской области и Северо-Запада. У нас в Суперлиге играет волейбольный клуб "Динамо", есть женская команда по водному поло из Киришей — многократный чемпион России. И везде мы стараемся делать акцент на собственные силы, на наших спортсменов.- Туризм и индустрия гостеприимства. Насколько продвинулся регион в развитии этого направления за последний год?- Мы входим в пятерку наиболее туристически привлекательных регионов. В этой отрасли пользуемся донорством Петербурга, потому что турист, который приезжает в Петербург, не хочет все время сидеть в городе. Он хочет посмотреть и средневековый город Выборг, и имперский город Гатчину, и наши природные места. У нас очень разнообразный туризм: есть и исторический, и спортивный, и паломнический, и познавательный. У нас можно и сплавиться на байдарках, и полазать по скалам, и пройтись по "Тропе 47", через леса, озера и болота, оставаясь при этом вполне комфортной. У нас в последнее время долго идет купальный сезон, а пески Финского залива не хуже, чем Юрмала. У нас те же самые песчаные дюны, пляжи, сосны и все остальное. Есть и горнолыжные курорты.При этом постоянно увеличивается количество гостиниц на любой вкус: начиная от палатки в лесу, кемпингов и глемпингов и заканчивая пятизвездочными отелями и спа-гостиницами. Востребовано все, и номерного фонда не хватает. При этом частный бизнес активно вкладывается в организацию развлечений: у нас можно покататься на собаках, на оленях, на снегоходах. В этом году мы преодолеем рубеж в 7 миллионов по количеству туристов.- Какие задачи на 2025 год Вы обозначаете как первоочередные?- Самая главная задача – всё для фронта, всё для Победы! Мы продолжим оказывать помощь нашим бойцам, их семьям, нашим подразделениям на фронте. Это очень важно. Если мы хотим, чтобы ситуация была в нашу пользу, каждый на своем месте должен делать все возможное. Понятно, что это требует определенных затрат, в том числе из бюджета. Мы очень много сделали и продолжим делать для защиты ленинградского неба. Также важно завершить проект "Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области", чтобы Кластер работал ритмично: мы рассчитываем, что до 800 человек в год должны через него проходить.В социальной сфере и здравоохранении основную задачу определил президент — это народосбережение, решение демографической проблемы, повышение рождаемости, продление здоровой и активной жизни. Именно в этом направлении — здравоохранение, охрана материнства и детства, поддержка семей с детьми — будет приложено максимум усилий. Конечно же, мы продолжим инвестиции в строительство и реновацию домов культуры, поликлиник, школ, детских садов, спортивных объектов.Очень важна программа реновации объектов ЖКХ. Мы начинаем строительство водоочистных сооружений в Волхове, следом – Выборг, где люди жалуются на качество воды. Очень важна экологическая программа "Чистая вода". По закону, в границах городов нельзя строить заводы по переработке и захоронению отходов, Ленобласти приходится принимать отходы из Петербурга. Задача новых заводов, которые строим, это выход на более глубокую переработку отходов.В экономике задачи прежние — поддержание стабильного роста, помощь предприятиям в выходе на новые рынки, в освоении новых технологий, импортозамещении.Планов громадье. Это и старт транспортной реформы, задача которой ввести автоматизированный контроль за исполнением перевозчиками условий контракта и обеспечить комфорт пассажиров. Также в планах – ввести единую карту ленинградца, которая будет синхронизирована с единой картой петербуржца. Эта карта будет действовать и в пригородном сообщении, и в метро, и в наземном транспорте, что немаловажно для продвижения транспортной реформы.Очень серьезная задача — это решение проблемы кадрового голода. С одной стороны, нужно менять систему подготовки профессионального образования, а с другой стороны, эту проблему можно решить, повышая производительность труда. Вызовов много, будем справляться по мере сил и возможностей.- Интервью выйдет накануне Нового года. Если не секрет, как Вы планируете провести новогодние праздники?- Новый год я традиционно стараюсь проводить в Ленинградской области, ведь то, что для большинства людей праздники, для нас – тревожные будни. Планирую встретить 2025 год с семьей. Постараюсь поехать на подледную рыбалку. В прошлом году я удачно съездил на окуня на Финский залив. Морозы были под 30 градусов, но удалось наловить рыбы целый картофельный мешок.

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александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург, енакиево