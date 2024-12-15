В ГД разработали концепцию новой льготной ипотеки для участников СВО
В ГД предложили программу льготной ипотеки для участников СВО со ставкой 2%
Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым разработали концепцию новой льготной программы ипотечного кредитования для участников СВО со ставкой 2%, которую направили в Минфин России, документ находится в распоряжении РИА Новости.
"В целях предоставления дополнительных мер поддержки участникам специальной военной операции членами Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству разработана концепция новой льготной программы ипотечного кредитования", - сказано в обращении к министру финансов РФ Антону Силуанову.
Депутаты Госдумы предлагают следующие параметры программы: "льготная ипотека предоставляется на всей территории РФ со ставкой 2%". Кроме того, право на получение данной ипотеки имеет как участник СВО, так и его супруга (супруг), а в случае его гибели - родители и совершеннолетние дети при отсутствии супруги (супруга). Также заемщик должен быть зарегистрирован на территории субъекта РФ, где планирует приобрести жилье.
"Лимиты 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей - для остальных регионов, минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости недвижимого имущества, льготная программа может суммироваться с другими мерами господдержки", - сказано в документе.
В обращении подчеркивается, что воспользоваться льготной программой можно будет только один раз.
По мнению авторов инициативы, данная мера станет одной из форм социальной поддержки людей, которые, рискуя жизнью, решают госзадачи и защищают интересы России, а также сможет привлечь допинвестиции в развитие строительной отрасли в размере более одного триллиона рублей ежегодно.
"Письмо от нашего комитета ушло на имя Антона Германовича Силуанова, министра финансов. Мы прописали условия льготной ипотечной программы для участников СВО: процентную ставку, первоначальный взнос и так далее. Рассчитываем на поддержку ведомства" - сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.