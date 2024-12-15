https://ria.ru/20241215/dnr-1989326359.html

Делегация африканских стран возложила цветы у Саур-Могилы

Делегация африканских стран возложила цветы у Саур-Могилы - РИА Новости, 15.12.2024

Делегация африканских стран возложила цветы у Саур-Могилы

Делегация из представителей 12 африканских стран посетила мемориальный комплекс "Саур-Могилу" в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T18:28

2024-12-15T18:28

2024-12-15T18:57

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Делегация из представителей 12 африканских стран посетила мемориальный комплекс "Саур-Могилу" в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. В составе делегации было 16 человек, группу сопровождал сенатор от ДНР Александр Волошин. "Мы счастливы здесь быть, выразить солидарность с гражданами России и ее государством, поскольку Россия - это наш друг. Она всегда поддерживала Африку и поэтому мы вам должны. Для нас настало время также встать вместе с Россией... Русские, вы не одни", - заявил лидер делегации, член Палаты народных представителей Эфиопии от правящих партий РДФЭН и Партии процветания, исполняющий обязанности президента Панафриканского парламента Гайо Ашебир. Он также поблагодарил сенатора Совета Федерации Александра Волошина за возможность посетить ДНР. Делегация возложила цветы к мемориалу на "Саур-Могиле", посвященному подвигу 5-ой ударной армии, освобождавшей Донбасс от немецких нацистов, а также подвигу батальона "Восток", сражавшемуся на этой высоте с украинскими националистами. Гайо Ашебир отметил, что мероприятие прошло, несмотря на метель и минусовую температуру. "Обращаясь к странам западных демократий, хотим обратить внимание, что было бы неплохо в этой демократии хотя бы иногда слышать мнение людей, мнение народов... Даже если оно расходится с тем миропониманием, которое есть у западного истеблишмента", - прокомментировал визит африканской делегации сенатор Волошин. В ДНР приехали представители Эфиопии, Танзании, Малави, Уганды, Южного Судана, Коморских островов, Уганды, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Эсватини, Замбии, Сомали и Мозамбика.

https://ria.ru/20241120/svo-1984905704.html

https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979954982.html

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Делегация из представителей африканских стран посетила мемориальный комплекс "Саур-Могилу" в ДНР Делегация из представителей 12 африканских стран посетила мемориальный комплекс "Саур-Могилу" в ДНР, возложив цветы и почтив память героев, боровшихся с нацистами и украинскими националистами. «Мы счастливы выразить солидарность с гражданами России и ее государством, поскольку Россия - это наш друг. Русские, вы не одни», - заявил глава делегации, член палаты народных представителей Эфиопии Гайо Ашебир. Он отметил, что Россия вдохновляет африканские народы на борьбу с колониализмом. 2024-12-15T18:28 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, эфиопия, александр волошин, совет федерации рф, саур-могила, африка