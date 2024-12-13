https://ria.ru/20241213/zapad-1988874935.html

"Эскалация неизбежна". Запад готовит России еще одну угрозу на Украине

"Эскалация неизбежна". Запад готовит России еще одну угрозу на Украине - РИА Новости, 13.12.2024

"Эскалация неизбежна". Запад готовит России еще одну угрозу на Украине

Лидеры Евросоюза обсуждают ввод многотысячного воинского контингента на Украину — якобы с миротворческой миссией. В Киеве на это согласны. Что последует за... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T08:00

2024-12-13T08:00

2024-12-13T08:04

украина

россия

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Лидеры Евросоюза обсуждают ввод многотысячного воинского контингента на Украину — якобы с миротворческой миссией. В Киеве на это согласны. Что последует за интервенцией НАТО — в материале РИА Новости.Готовы на всеВпервые такую идею озвучил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале. Энтузиазма у союзников это не вызвало. В НАТО опасаются прямого столкновения с Россией. Переговоры предпочли отложить.В ноябре тему подняли снова. У Макрона появилось новое предложение: миротворческий контингент на линии разграничения в случае договоренности о прекращении огня. Якобы это даст Киеву "гарантию безопасности".Зеленский в целом согласился. Ранее его позиция была иной. Глава киевского режима твердил, что западные военные Украине не нужны. Требуются только снаряды и ракеты, причем дальнобойные. Впрочем, одно не противоречит другому.В частности, Зеленский с одобрением упомянул инициативу Макрона на встрече с председателем немецкой партии ХДС и вероятным кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем."Украина готова говорить о чем угодно" — так вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина ответила Politico по поводу возможности принять иностранные войска.Сомнительные перспективыПредставитель Еврокомиссии Паула Пино заявила, что такое решение в ЕС надо принимать совместно."До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах", — говорила недавно глава евродипломатии Кая Каллас.Издание France 24 пишет, что в ЕС продумывают "различные сценарии". Два анонимных источника из дипломатов проинформировали о предварительных консультациях по поводу перспектив отправки войск. Об этом задумались и в Берлине."В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира", — сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.Министр обороны Борис Писториус подтвердил, что в бундесвере имеют в виду такой вариант развития событий. Условия размещения контингента будут зависеть от мандата, масштабов и договоренностей со сторонами конфликта, уточнил он. Но пока боевые действия не завершены, интервенция исключается.Агентство Reuters также со ссылкой на источники в ЕС отмечало, что в Брюсселе нет консенсуса, однако рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран.Польский отказНад проектом "миротворческой миссии" работает Французский институт международных отношений (IFRI). По данным эксперта IFRI Эли Тененбаума, иностранный контингент составят пять бригад общей численностью около 40 тысяч военнослужащих. Одну из них предполагается отдать под командование Польше.Макрон отправился к Дональду Туску, чтобы лично изложить ему свои идеи. Высокопоставленный польский чиновник сказал Politico, что в Варшаве удивлены предложениям Парижа. Власти Польши считают, что решение о миротворческих миссиях следует принимать в рамках ООН или ОБСЕ, а не на двусторонних встречах. Кроме того, полякам нужна санкция Североатлантического альянса."Наше участие в военных миссиях на Украине возможно только под эгидой НАТО", — подчеркнул председатель нижней палаты парламента Шимон Головня.В Варшаве также не спешат определяться с этим до инаугурации Дональда Трампа. "Трудно даже обсуждать такую тему до 20 января", — отметил один из чиновников. Поэтому Туск и заявил Макрону, что польские войска не пересекут украинскую границу даже после прекращения огня.В свою очередь, Париж в обозримой перспективе вряд ли будет способен на масштабные военные акции. Правительственный кризис подрывает планы по увеличению военного бюджета на 3,3 миллиарда евро.Невыполнимые требованияБывший заместитель генерального секретаря НАТО Камилл Гранд объяснил разговоры об интервенции попыткой Запада прийти к наиболее приемлемому для себя варианту завершения конфликта."Первая схема — "немецкая": принять Украину в НАТО даже без окончательного установления границ, как это было с ФРГ в 1955 году. Однако в США этого не хотят. В Германии, кстати, тоже. Вторая — "израильская": масштабное вооружение Киева даже после заключения мира. Это сомнительно, учитывая бюджетные трудности как в США, так и в Европе", — рассуждает он.Третья модель — "корейская". Разделение сторон демаркационной линией, которую берут под контроль миротворцы. Гранд считает, что на основе этого варианта с элементами первого и второго Киеву и предоставят так называемые гарантии безопасности.Любые иностранные войска, которые встанут между Россией и Украиной на линии фронта только по просьбе Киева и без учета позиции Москвы, — не миротворческие, а оккупационные, уточняет в беседе с РИА Новости экс-депутат Верховной рады Олег Царев."Весь смысл в том, чтобы озвучить само это предложение как необходимое условие прекращения конфликта. Россия откажется — и боевые действия продолжатся. Партия войны сегодня не может открыто выступать за это как раньше. Политик, не призывающий к миру, не очень хорошо выглядит в глазах населения, которое всегда в большинстве придерживается антивоенных настроений. Вдобавок с приходом Трампа эта позиция становится слишком далекой от реальности. Победить Россию невозможно", — подчеркивает он.Таким образом, заключает Царев, Запад решил требовать то, на что Москва точно не согласится. Это в очередной раз приведет к эскалации. Кроме того, сейчас основная проблема в ВСУ — отсутствие мотивации и нехватка личного состава. "Миротворцы" просто усилят украинскую группировку, и тогда боевые действия станут развиваться уже в совершенно другом направлении.

https://ria.ru/20241204/kiev-1987148844.html

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украина, россия, киев, эммануэль макрон, дональд туск, дональд трамп, нато