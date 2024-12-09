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Зеленский заявил Мерцу о необходимости принудить Россию к миру - РИА Новости, 09.12.2024
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15:16 09.12.2024 (обновлено: 16:01 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988185470.html
Зеленский заявил Мерцу о необходимости принудить Россию к миру
Зеленский заявил Мерцу о необходимости принудить Россию к миру - РИА Новости, 09.12.2024
Зеленский заявил Мерцу о необходимости принудить Россию к миру
Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в канцлеры Германии, главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем заявил, что конфликт с Россией... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:16
2024-12-09T16:01
в мире
украина
франция
россия
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
нато
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в канцлеры Германии, главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем заявил, что конфликт с Россией можно завершить только принуждением к миру с позиции силы, и в очередной раз попросил пригласить Украину в НАТО. В воскресенье победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп призвал Москву и Киев к немедленному прекращению огня и началу переговоров, добавив, что Украина "нелепым образом потеряла 400 тысяч солдат". Позднее в интервью телеканалу NBC News он отметил, что при новой администрации Киеву, вероятно, не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как при Джо Байдене. При этом Трамп пообещал урегулировать конфликт, оговорившись: "Если я смогу". "Дипломатическое завершение войны, безусловно, сохранит множество жизней, что для нас является приоритетом", - сказал Зеленский, ответичая на вопрос журналистов о возможной заморозке боевых действий. Он добавил, что Россию, по его мнению, "можно заставить только силой", а "Украина сильная перед любой дипломатией (когда) - сильная на поле боя, сильная армия, пакет оружия, дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp". Видео его заявления опубликовано в Telegram-канале местного агентства УНИАН. По его словам, Украине сейчас критически важны гарантии безопасности и дальнейшие действия по приглашению в НАТО. Зеленский также сказал, что собирается в ближайшее время созвониться с действующим президентом США Джо Байденом и обсудить вопрос приглашения в НАТО. Кроме того, Зеленский упомянул предложение президента Франции Эммануэля Макрона о временном присутствии войск союзников на территориях Украины в качестве меры безопасности до вступления в НАТО. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран - участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1988014603.html
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в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, нато, хдс/хсс, фридрих мерц
В мире, Украина, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, ХДС/ХСС, Фридрих Мерц
Зеленский заявил Мерцу о необходимости принудить Россию к миру

Зеленский заявил Мерцу о необходимости принудить Россию к миру с позиции силы

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в канцлеры Германии, главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем заявил, что конфликт с Россией можно завершить только принуждением к миру с позиции силы, и в очередной раз попросил пригласить Украину в НАТО.
В воскресенье победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп призвал Москву и Киев к немедленному прекращению огня и началу переговоров, добавив, что Украина "нелепым образом потеряла 400 тысяч солдат". Позднее в интервью телеканалу NBC News он отметил, что при новой администрации Киеву, вероятно, не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как при Джо Байдене. При этом Трамп пообещал урегулировать конфликт, оговорившись: "Если я смогу".
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу
8 декабря, 15:55
"Дипломатическое завершение войны, безусловно, сохранит множество жизней, что для нас является приоритетом", - сказал Зеленский, ответичая на вопрос журналистов о возможной заморозке боевых действий. Он добавил, что Россию, по его мнению, "можно заставить только силой", а "Украина сильная перед любой дипломатией (когда) - сильная на поле боя, сильная армия, пакет оружия, дальнобойные системы ATACMS, Taurus, Storm Shadow, Scalp". Видео его заявления опубликовано в Telegram-канале местного агентства УНИАН.
По его словам, Украине сейчас критически важны гарантии безопасности и дальнейшие действия по приглашению в НАТО. Зеленский также сказал, что собирается в ближайшее время созвониться с действующим президентом США Джо Байденом и обсудить вопрос приглашения в НАТО. Кроме того, Зеленский упомянул предложение президента Франции Эммануэля Макрона о временном присутствии войск союзников на территориях Украины в качестве меры безопасности до вступления в НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Может погибнуть": на Украине сделали тревожное заявление о Зеленском
Вчера, 09:35
Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран - участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Трамп рассказал, чего хочет Зеленский
Вчера, 09:07
 
В миреУкраинаФранцияРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо БайденНАТОХДС/ХССФридрих Мерц
 
 
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