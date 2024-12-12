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Кризис во Франции подрывает планы по увеличению военного бюджета, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2024
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06:03 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/frantsiya-1988728380.html
Кризис во Франции подрывает планы по увеличению военного бюджета, пишут СМИ
Кризис во Франции подрывает планы по увеличению военного бюджета, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2024
Кризис во Франции подрывает планы по увеличению военного бюджета, пишут СМИ
Правительственный кризис во Франции подрывает планы страны по увеличению военного бюджета на 3,3 миллиарда евро, эта проблема может испортить ее отношения с... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T06:03
2024-12-12T06:03
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительственный кризис во Франции подрывает планы страны по увеличению военного бюджета на 3,3 миллиарда евро, эта проблема может испортить ее отношения с оборонными подрядчиками, пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на неназванного чиновника из французской отрасли оборонной промышленности. "Если государство поощряет производителей к производству, говоря им: "Не волнуйтесь, мы разместим заказы", а затем не может их разместить, это создаст проблему", - приводит издание слова чиновника. Он также заявил, что на фоне отсрочки планов увеличения бюджета любые сокращения, скорее всего, коснутся инвестиций в обычные вооружения, так как власти "не будут жертвовать ядерным сдерживанием". Как пишет издание, ряд французских чиновников, военных и законодателей заявили, что вряд ли стоит ожидать принятия нового бюджета раньше февраля 2025 года. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что новый бюджет на 2025 год будет подготовлен в начале года. Премьер-министр Мишель Барнье ранее подал прошение об отставке, и Макрон его принял. До этого парламент большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству, оно было вынужденно уйти в отставку. Законопроект о французском бюджете на 2025 год, представленный Барнье, предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний сократить госдолг страны, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
https://ria.ru/20241206/makron-1987577551.html
https://ria.ru/20241018/oruzhie-1978634262.html
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в мире, франция, европа, мишель барнье, эммануэль макрон
В мире, Франция, Европа, Мишель Барнье, Эммануэль Макрон
Кризис во Франции подрывает планы по увеличению военного бюджета, пишут СМИ

Politico: проблемы могут испортить отношения Франции с оборонными подрядчиками

© AP Photo / Eric GaillardСолдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Eric Gaillard
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительственный кризис во Франции подрывает планы страны по увеличению военного бюджета на 3,3 миллиарда евро, эта проблема может испортить ее отношения с оборонными подрядчиками, пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на неназванного чиновника из французской отрасли оборонной промышленности.
"Если государство поощряет производителей к производству, говоря им: "Не волнуйтесь, мы разместим заказы", а затем не может их разместить, это создаст проблему", - приводит издание слова чиновника.
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Он также заявил, что на фоне отсрочки планов увеличения бюджета любые сокращения, скорее всего, коснутся инвестиций в обычные вооружения, так как власти "не будут жертвовать ядерным сдерживанием".
Как пишет издание, ряд французских чиновников, военных и законодателей заявили, что вряд ли стоит ожидать принятия нового бюджета раньше февраля 2025 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что новый бюджет на 2025 год будет подготовлен в начале года.
Премьер-министр Мишель Барнье ранее подал прошение об отставке, и Макрон его принял. До этого парламент большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству, оно было вынужденно уйти в отставку.
Законопроект о французском бюджете на 2025 год, представленный Барнье, предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье сообщил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний сократить госдолг страны, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
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