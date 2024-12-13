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Владимир Владимиров: Ставрополье уже заложило основу урожая 2025 года

Владимир Владимиров: Ставрополье уже заложило основу урожая 2025 года - РИА Новости, 13.12.2024

Владимир Владимиров: Ставрополье уже заложило основу урожая 2025 года

Ставропольский край в уходящем 2024 году, несмотря на засуху, собрал достойный урожай, обеспечил продбезопасность и уже заложил основу на будущее, создавая... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:00

2024-12-13T10:00

2024-12-13T10:00

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Ставропольский край в уходящем 2024 году, несмотря на засуху, собрал достойный урожай, обеспечил продбезопасность и уже заложил основу на будущее, создавая агроклассы в школах. Также в регионе активно занимаются экспортом, развивают туристический потенциал и стараются постоянно повышать качество жизни людей за счет модернизации всех сфер хозяйства – от дорог до систем водоснабжения. В том числе и за счет инициативного бюджетирования, в котором регион преуспел. Об основных статьях бюджетных расходов и главных целях на 2025 год в интервью РИА Новости рассказал губернатор края Владимир Владимиров.- Владимир Владимирович, давайте начнем с АПК. Судя по новостям, успехи весомые. А на повестке уже новые задачи – нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Каковы итоги по урожаю в 2024 году, и какие цели впереди?- Этот год выдался непростым. Аномально жаркое засушливое лето, почвенная засуха, суховеи. Тем не менее валовый сбор получили достойный – 8,3 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 34,7 центнера с гектара. Это позволило выполнить задачи по обеспечению продовольственной безопасности.Сейчас закладываем основу урожая 2025 года. Завершили сев озимых. Осадки, которые пришли осенью, - добрый знак. Во многих территориях края озимые уже поднялись, мониторим их состояние.Что касается стратегических задач в АПК, - руководствуемся ориентирами, которые определил президент РФ Владимир Путин. Наращиваем объемы производства. Продолжаем курс на развитие аграрного экспорта. Повышаем эффективность труда в отрасли, в том числе за счет роботизации и внедрения новых агротехнологий. Идем по пути цифровизации сельского хозяйства.Также стоит задача по достижению технологического лидерства. В первую очередь речь идет о наработках в области селекции и генетики, биотехнологий, ветпрепаратов, сельхозтехники и оборудования.Остро стоит проблема обеспечения отрасли кадрами. Одно из решений – создание агроклассов. Это позволит готовить специалистов для АПК прямо со школьной скамьи. И Ставрополье совместно с Минсельхозом уже реализует такой проект. На шести территориях края с этого года действуют пилотные агроклассы, в них учатся около 800 ребят. Будем расширять эту практику.Одно из важнейших направлений в АПК – импортозамещение. Для нашего края особенно актуален вопрос обеспечения семенами отечественной селекции, по ряду культур есть еще зависимость от заграничных поставок. Поэтому мы хотим, чтобы наш регион стал одним из селекционных центров страны. Для этого поддерживаем наших семеноводов.Также важно повышать качество жизни на селе. Не все получается быстро, но движение вперед есть. Только благодаря госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" за четыре года мы привлекли 3 миллиарда рублей для развития сел. Создано и модернизировано более 80 объектов. Это школы, детсады, амбулатории, спорткомплексы, общественные пространства, объекты ЖКХ и дорожной инфраструктуры – все то, что делает жизнь людей комфортной. Будем продолжать эту работу.- Кто ваши ключевые партнеры сейчас, после переориентации на новые рынки? И что идет на экспорт, помимо продовольствия?- Мы сумели переориентировать экспорт на рынки стран, с которыми можно выстраивать надежные партнерские отношения. Наладили сотрудничество со 103 государствами. В 68 стран уже идут экспортные поставки. Наибольший объем забирают Азербайджан, Китай, Саудовская Аравия, Беларусь и Казахстан. Плюсом в этом году налажены поставки в Гану, Мозамбик, Кубу, Индонезию, Грецию, Кению, Гвинею, Габон и Либерию.Если говорить о структуре товаров, которые идут на экспорт, то практически 90% объема составляют сельхозпродукция и товары химической промышленности. На это ориентированы две наши госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" и "Экономическое развитие и инновационная экономика".- Бюджет Ставрополья на 2025 год уже принят. Если коротко о главном: на что региону нужны деньги в первую очередь?- Общий объем расходов краевого бюджета составит почти 183 миллиарда рублей. Как и в предыдущие годы, он сохранит социальную направленность: на эту сферу будет направлено до 70% расходов. В приоритетах – выплата зарплат и пособий, оказание мер господдержки, помощь участникам СВО и их близким, а также реализация нацпроектов.Обязательно продолжим курс на модернизацию инфраструктуры региона. Дороги, ЖКХ, школы, больницы, детсады – это то, что волнует людей. В краевой дорожный фонд закладываем 18,5 миллиардов рублей. Это позволит продолжать развитие дорожной сети. При этом около половины направим на дороги муниципального значения, к которым больше всего замечаний.Кроме того, мы плотно работаем над модернизацией водопроводов. Привлекаем все доступные средства для обновления объектов и сетей. Этот год стал рекордным: на развитие и модернизацию систем водоснабжения Ставрополья привлекли более 8 миллиардов рублей. В 2025 году планируем направить на эти цели аналогичный объем средств.- Расскажите поподробнее о проблеме с системой водоснабжения края. Что нужно для того, чтобы ее решить?- Ставрополье – край степной, засушливый. Источников водоснабжения немного, протяженность некоторых водоводов превышает сотню километров. А система водопроводов – одна из самых больших в стране, свыше 20 тысяч километров. Большинство сетей и объектов построено еще в советское время, износ достиг высокого уровня – необходима модернизация.Проблема остро встает летом, когда начинается ажиотажный разбор воды на полив приусадебных участков. Разбор ресурса увеличивается в два-три раза. Существующие системы не рассчитаны на это, поэтому мы модернизируем очистные сооружения, обновляем сети – каждый элемент влияет на результат.Мы начинали в 2018 году с 400 миллионов рублей вложений в модернизацию объектов и сетей водоснабжения. В этом году направили уже более 8 миллиардов рублей. За шесть лет водоснабжение улучшили для более чем 320 тысяч ставропольцев.Сейчас в работе 65 мероприятий – строительство, капремонт и проектирование. Часть объектов уже введена в эксплуатацию. Например, провели капремонт Шпаковского водопровода и водовода от станицы Новотроицкой до Изобильного. Построен новый водовод от села Александрия до Благодарного.Также реконструируем медленные фильтры очистных сооружений водовода (ОСВ) села Александрия Благодарненского округа. Приступаем к реконструкции еще трех объектов. Это ОСВ в Ипатовском, Апанасенковском и Нефтекумском округах. Поручил выполнить работы оперативно, чтобы к следующему лету вопрос с нехваткой воды не стоял. Большой водовод строим в Предгорном округе. Он улучшит качество водоснабжения сразу в семи населенных пунктах. Планируем завершить работы в 2025 году.Одновременно создаем задел на будущее – в работе проектная документация на 80 объектов. Многие из них имеют принципиальное значение для развития двух крупнейших агломераций региона – КМВ и вокруг Ставрополя. На эти цели планируем привлечь краевые и федеральные средства.- На какие цели еще пойдут бюджетные средства в следующем году?- Большой объем средств направляем на образование – 38 миллиардов рублей. Они пойдут на строительство и реконструкцию, обновление материально-технической базы.Да, трудности есть всегда, но мы выбираем развитие и полностью выполняем задачи, которые ставит руководство страны, и обязательства перед людьми.Еще один важный пункт, который учли в бюджете – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Дата большая, мы предусмотрели около 800 миллионов рублей на восстановление воинских мемориалов. Запланировали выплату "детям войны", достойно встретим эту знаковую дату.- Практика инициативного бюджетирования в Ставропольском крае за первое полугодие 2024 года признана одной из лучших в стране. Как это работает?- Ставрополье стало первым регионом России, внедрившим эту практику. Именно в нашем крае был запущен проект поддержки местных инициатив, он вошел в краевую госпрограмму "Управление финансами". Начинали еще в 2007 году с восточных территорий, остро требовавших развития. Через 10 лет к программе подключились все районы и города.Ее цель – не просто передать деньги в муниципалитеты. Решающий фактор, на что их потратить – мнения людей. Объекты выбирают сами жители. Это должен быть мини-проект со сроком реализации один год. В результате за 18 лет реализовано почти 2000 проектов, а объем направленных средств превысил 5 миллиардов рублей. Чаще всего люди выбирают проекты по благоустройству, созданию мест отдыха и детских площадок. Есть запрос на строительство спортивных объектов, ремонт дорог и объектов культуры.Мы отмечаем позитивные изменения в работе местных властей: от более плотного диалога администраций с жителями до роста удовлетворенности качеством жизни за счет решения насущных проблем.- Кавказские Минеральные Воды – популярный курорт. Минеральная вода, воздух, природа… Каков вклад туризма в экономику региона?- Наш край входит в число самых популярных направлений в России, турпоток стабильно растет. Прошлый год мы закрыли с результатом почти 9 миллионов гостей. В этом году есть все шансы еще вырасти. Только за девять месяцев регион посетили около 7 миллионов человек, в том числе почти 140 тысяч гостей из-за рубежа.Сейчас туризм составляет 3,8% ВРП. Убежден, что отрасль может и должна стать еще более весомой статьей доходов краевого бюджета. Сейчас индустрия гостеприимства рассчитана на прием 55 тысяч отдыхающих одновременно. Работаем с инвесторами, чтобы расширить эти возможности. В перспективе 10 лет планируем получить более 22 тысяч дополнительных мест для отдыхающих на курортах. Одновременно модернизируем необходимую инфраструктуру – системы ЖКХ, дороги, транспортные узлы.- В этом году у вас уже около 500 миллионов рублей курортного сбора. Расскажите, на что край потратит эти средства?- На развитие той же курортной инфраструктуры. За пять лет участия в эксперименте он принес региону более 2,3 миллиарда рублей. Это позволило благоустроить, восстановить и отремонтировать более 40 объектов, из которых складывается облик курортов Кавказских Минеральных Вод. В их числе парк "Цветник" и открытый кинотеатр в Пятигорске, Каскадная лестница в Железноводске, фонтаны, парки, скверы и другие знаковые места.Поступления идут с опережением плана. За январь-сентябрь этого года мы собрали более 500 миллионов рублей – на 55 миллионов больше, чем планировалось. С их помощью в этом году реализуем еще девять проектов.Принимать гостей сегодня готовы уже не только традиционные точки притяжения. Прокладываются новые туристические маршруты, открываются интересные локации, продумываются яркие мероприятия.Все это открывает Ставрополье для туристов с новых сторон. Более того – подталкивает самих ставропольцев больше узнавать о малой родине. У нас активно развивается формат путешествий выходного дня. И это хорошо.- Для развития туристического потенциала в Ставрополье проводится модернизация аэропортов. На какой стадии эта работа?- До конца года планируем завершить проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний в аэропорту Ставрополя. Сейчас его годовая пропускная способность составляет 580 тысяч человек. Новый современный и просторный терминал позволит увеличить этот показатель до 800 тысяч пассажиров в год.Аэропорт Минеральных Вод в следующем году – к своему 100-летию – тоже получит новый аэровокзальный комплекс с пятью телетрапами и высокотехнологичными системами обработки багажа, регистрации, досмотра, безопасности, а также поддержания микроклимата. Благодаря этому аэропорт сможет принимать уже 5 миллионов пассажиров в год вместо трех. Готовность объекта – более 50%.Кроме того, работаем с федеральным центром над тем, чтобы модернизировать аэродромную инфраструктуру обоих аэропортов. В первую очередь необходима реконструкция взлетно-посадочных полос. Это вопрос безопасности и расширения возможностей по приему воздушных судов, а значит – и географии полетов.Цель ясна – это развитие края. А работы мы не боимся.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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интервью, ставропольский край, владимир владимиров, россия