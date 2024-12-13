Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за вывозом мусора - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/peterburg-1988938048.html
Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за вывозом мусора
Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за вывозом мусора - РИА Новости, 13.12.2024
Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за вывозом мусора
Вывозу твёрдых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники будет уделено особое внимание, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T01:57
2024-12-13T01:57
общество
санкт-петербург
россия
ленинградская область
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950132364_274:71:2974:1590_1920x0_80_0_0_d73fac45ea41c57c829c55bedba620ef.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Вывозу твёрдых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники будет уделено особое внимание, сообщил губернатор города Александр Беглов. "В режим повышенной готовности службы переводятся заранее – с 27 декабря. Будут работать телефоны горячих линий, в том числе по вывозу твёрдых коммунальных отходов. По опыту предыдущих лет парк техники в период праздников будет увеличен на 15-20%", – сказал он в ходе "Прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург". По словам Беглова, маршруты вывоза мусора отработаны и оптимизированы. "На каждом оптимально подобраны контейнеры и типы машин, в зависимости от специфики территории... В каждом районе определены зоны, куда мусоровозы будут направляться чаще и вывозить отходы по 2-3 раза в день", - сказал он. "Особое внимание будет уделено вывозу отходов в новогоднюю ночь. Для этого готовы все необходимые технические средства", - добавил губернатор. Он отметил, что на днях Петербург вошел в десятку лучших регионов России по обращению с отходами в 2024 году. Губернатор также напомнил, что тема экологии для города очень важная, и этот сложный вопрос необходимо было решать. "В этом году мы ввели вторую очередь комбината на Волхонском шоссе. Теперь он может принимать на переработку 600 тысяч тонн в год. Следующими будут комбинаты "Островский", где уже началось строительство, и "Новоселки". Их запуск позволит городу увеличить объем современной переработки отходов до уровня в 1 миллион 800 тысяч тонн твердых коммунальных отходов", – рассказал он. По его словам, в перспективе на территории Ленинградской области будут построены ещё три завода. "Это позволит в 2030 году выйти на обозначенный президентом рубеж и сортировать 100% бытового мусора, а также вдвое снизить объемы захоронения твердых коммунальных отходов", - отметил Беглов.
https://realty.ria.ru/20240625/peterburg-1955353869.html
https://realty.ria.ru/20240712/tarify-1959141666.html
https://ria.ru/20240426/pererabotka-1942617906.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950132364_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_ea979e5f96c915b63e871e9a5da9e3b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Александр Беглов
Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за вывозом мусора

Беглов поручил усилить контроль за вывозом мусора в новогодние праздники

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Вывозу твёрдых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники будет уделено особое внимание, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"В режим повышенной готовности службы переводятся заранее – с 27 декабря. Будут работать телефоны горячих линий, в том числе по вывозу твёрдых коммунальных отходов. По опыту предыдущих лет парк техники в период праздников будет увеличен на 15-20%", – сказал он в ходе "Прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург".
Прибор учета расхода воды в квартире - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Петербурге отменили планируемое с 1 июля повышение тарифов ЖКХ
25 июня, 15:12
По словам Беглова, маршруты вывоза мусора отработаны и оптимизированы. "На каждом оптимально подобраны контейнеры и типы машин, в зависимости от специфики территории... В каждом районе определены зоны, куда мусоровозы будут направляться чаще и вывозить отходы по 2-3 раза в день", - сказал он.
"Особое внимание будет уделено вывозу отходов в новогоднюю ночь. Для этого готовы все необходимые технические средства", - добавил губернатор.
Он отметил, что на днях Петербург вошел в десятку лучших регионов России по обращению с отходами в 2024 году.
Губернатор также напомнил, что тема экологии для города очень важная, и этот сложный вопрос необходимо было решать.
Президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге заморожены на год
12 июля, 09:08
"В этом году мы ввели вторую очередь комбината на Волхонском шоссе. Теперь он может принимать на переработку 600 тысяч тонн в год. Следующими будут комбинаты "Островский", где уже началось строительство, и "Новоселки". Их запуск позволит городу увеличить объем современной переработки отходов до уровня в 1 миллион 800 тысяч тонн твердых коммунальных отходов", – рассказал он.
По его словам, в перспективе на территории Ленинградской области будут построены ещё три завода. "Это позволит в 2030 году выйти на обозначенный президентом рубеж и сортировать 100% бытового мусора, а также вдвое снизить объемы захоронения твердых коммунальных отходов", - отметил Беглов.
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Беглов: Петербург к 2030 году будет направлять на переработку 100% ТКО
26 апреля, 20:04
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала