https://ria.ru/20241213/peterburg-1988938048.html

Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за вывозом мусора

Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за вывозом мусора - РИА Новости, 13.12.2024

Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за вывозом мусора

Вывозу твёрдых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники будет уделено особое внимание, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T01:57

2024-12-13T01:57

2024-12-13T01:57

общество

санкт-петербург

россия

ленинградская область

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Вывозу твёрдых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники будет уделено особое внимание, сообщил губернатор города Александр Беглов. "В режим повышенной готовности службы переводятся заранее – с 27 декабря. Будут работать телефоны горячих линий, в том числе по вывозу твёрдых коммунальных отходов. По опыту предыдущих лет парк техники в период праздников будет увеличен на 15-20%", – сказал он в ходе "Прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург". По словам Беглова, маршруты вывоза мусора отработаны и оптимизированы. "На каждом оптимально подобраны контейнеры и типы машин, в зависимости от специфики территории... В каждом районе определены зоны, куда мусоровозы будут направляться чаще и вывозить отходы по 2-3 раза в день", - сказал он. "Особое внимание будет уделено вывозу отходов в новогоднюю ночь. Для этого готовы все необходимые технические средства", - добавил губернатор. Он отметил, что на днях Петербург вошел в десятку лучших регионов России по обращению с отходами в 2024 году. Губернатор также напомнил, что тема экологии для города очень важная, и этот сложный вопрос необходимо было решать. "В этом году мы ввели вторую очередь комбината на Волхонском шоссе. Теперь он может принимать на переработку 600 тысяч тонн в год. Следующими будут комбинаты "Островский", где уже началось строительство, и "Новоселки". Их запуск позволит городу увеличить объем современной переработки отходов до уровня в 1 миллион 800 тысяч тонн твердых коммунальных отходов", – рассказал он. По его словам, в перспективе на территории Ленинградской области будут построены ещё три завода. "Это позволит в 2030 году выйти на обозначенный президентом рубеж и сортировать 100% бытового мусора, а также вдвое снизить объемы захоронения твердых коммунальных отходов", - отметил Беглов.

https://realty.ria.ru/20240625/peterburg-1955353869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов