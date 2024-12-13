https://ria.ru/20241213/peterburg-1988938048.html
Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за вывозом мусора
Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за вывозом мусора - РИА Новости, 13.12.2024
Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за вывозом мусора
Вывозу твёрдых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники будет уделено особое внимание, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T01:57
2024-12-13T01:57
2024-12-13T01:57
общество
санкт-петербург
россия
ленинградская область
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Вывозу твёрдых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники будет уделено особое внимание, сообщил губернатор города Александр Беглов. "В режим повышенной готовности службы переводятся заранее – с 27 декабря. Будут работать телефоны горячих линий, в том числе по вывозу твёрдых коммунальных отходов. По опыту предыдущих лет парк техники в период праздников будет увеличен на 15-20%", – сказал он в ходе "Прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург". По словам Беглова, маршруты вывоза мусора отработаны и оптимизированы. "На каждом оптимально подобраны контейнеры и типы машин, в зависимости от специфики территории... В каждом районе определены зоны, куда мусоровозы будут направляться чаще и вывозить отходы по 2-3 раза в день", - сказал он. "Особое внимание будет уделено вывозу отходов в новогоднюю ночь. Для этого готовы все необходимые технические средства", - добавил губернатор. Он отметил, что на днях Петербург вошел в десятку лучших регионов России по обращению с отходами в 2024 году. Губернатор также напомнил, что тема экологии для города очень важная, и этот сложный вопрос необходимо было решать. "В этом году мы ввели вторую очередь комбината на Волхонском шоссе. Теперь он может принимать на переработку 600 тысяч тонн в год. Следующими будут комбинаты "Островский", где уже началось строительство, и "Новоселки". Их запуск позволит городу увеличить объем современной переработки отходов до уровня в 1 миллион 800 тысяч тонн твердых коммунальных отходов", – рассказал он. По его словам, в перспективе на территории Ленинградской области будут построены ещё три завода. "Это позволит в 2030 году выйти на обозначенный президентом рубеж и сортировать 100% бытового мусора, а также вдвое снизить объемы захоронения твердых коммунальных отходов", - отметил Беглов.
https://realty.ria.ru/20240625/peterburg-1955353869.html
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РИА Новости
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общество, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Александр Беглов
Губернатор Петербурга поручил усилить контроль за вывозом мусора
Беглов поручил усилить контроль за вывозом мусора в новогодние праздники
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Вывозу твёрдых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники будет уделено особое внимание, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"В режим повышенной готовности службы переводятся заранее – с 27 декабря. Будут работать телефоны горячих линий, в том числе по вывозу твёрдых коммунальных отходов. По опыту предыдущих лет парк техники в период праздников будет увеличен на 15-20%", – сказал он в ходе "Прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург".
По словам Беглова
, маршруты вывоза мусора отработаны и оптимизированы. "На каждом оптимально подобраны контейнеры и типы машин, в зависимости от специфики территории... В каждом районе определены зоны, куда мусоровозы будут направляться чаще и вывозить отходы по 2-3 раза в день", - сказал он.
"Особое внимание будет уделено вывозу отходов в новогоднюю ночь. Для этого готовы все необходимые технические средства", - добавил губернатор.
Он отметил, что на днях Петербург
вошел в десятку лучших регионов России
по обращению с отходами в 2024 году.
Губернатор также напомнил, что тема экологии для города очень важная, и этот сложный вопрос необходимо было решать.
"В этом году мы ввели вторую очередь комбината на Волхонском шоссе. Теперь он может принимать на переработку 600 тысяч тонн в год. Следующими будут комбинаты "Островский", где уже началось строительство, и "Новоселки". Их запуск позволит городу увеличить объем современной переработки отходов до уровня в 1 миллион 800 тысяч тонн твердых коммунальных отходов", – рассказал он.
По его словам, в перспективе на территории Ленинградской области
будут построены ещё три завода. "Это позволит в 2030 году выйти на обозначенный президентом рубеж и сортировать 100% бытового мусора, а также вдвое снизить объемы захоронения твердых коммунальных отходов", - отметил Беглов.