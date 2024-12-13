https://ria.ru/20241213/opros-1989002029.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 13.12.2024

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Восемь из десяти (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 80% опрошенных граждан доверяют ему, согласно... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:17

2024-12-13T11:17

2024-12-13T22:14

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591569228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e55d724c5ea08759a6d824324657f80.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Восемь из десяти (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 80% опрошенных граждан доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (81%) россиян ответили, что президент РФ скорее хорошо работает на своем посту, 7% скорее плохо оценивают работу Путина, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.На вопрос о доверии главе государства 80% респондентов сказали, что скорее доверяют Путину, 10% россиян скорее ему не доверяют. Половина (51%) опрошенных россиян заявили, что правительство РФ работает хорошо, 27% ответили, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 12% — придерживаются противоположного мнения.Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 7% — за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% — за "Справедливую Россию".Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 6-8 декабря среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20241213/putin-1988994357.html

https://ria.ru/20241212/peskov-1988819251.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество