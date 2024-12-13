https://ria.ru/20241213/opros-1989002029.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 13.12.2024
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Восемь из десяти (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 80% опрошенных граждан доверяют ему, согласно... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:17
2024-12-13T11:17
2024-12-13T22:14
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Восемь из десяти (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту, 80% опрошенных граждан доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (81%) россиян ответили, что президент РФ скорее хорошо работает на своем посту, 7% скорее плохо оценивают работу Путина, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.На вопрос о доверии главе государства 80% респондентов сказали, что скорее доверяют Путину, 10% россиян скорее ему не доверяют. Половина (51%) опрошенных россиян заявили, что правительство РФ работает хорошо, 27% ответили, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 12% — придерживаются противоположного мнения.Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 7% — за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% — за "Справедливую Россию".Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 6-8 декабря среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20241213/putin-1988994357.html
https://ria.ru/20241212/peskov-1988819251.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ФОМ: 81% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента