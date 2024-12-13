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Суд в Сеуле выдал ордер на арест руководства полиции

Суд в Сеуле выдал ордер на арест руководства полиции - РИА Новости, 13.12.2024

Суд в Сеуле выдал ордер на арест руководства полиции

Центральный районный суд Сеула сегодня постановил выдать ордер на арест руководства южнокорейской полиции, подозреваемого в содействии президенту страны Юн Сок... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:04

2024-12-13T17:04

2024-12-13T17:04

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СЕУЛ, 13 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Сеула сегодня постановил выдать ордер на арест руководства южнокорейской полиции, подозреваемого в содействии президенту страны Юн Сок Ёлю при введении им военного положения, сообщило агентство Рёнхап. "Главы национального агентства полиции Чо Чжи Хо и сеульского агентства полиции Ким Бон Сик, подозреваемые в полноценном участии в ситуации с введением военного положения 3 декабря, были 13 декабря заключены под стражу", - пишет агентство. По данным Рёнхап, суд согласился с доводами следователей, запросивших ордер на арест, что руководство полиции может предпринять усилия по уничтожению улик. Решающую роль в нынешнем решении суда, по-видимому, стали вскрывшиеся недавно факты их причастности к подготовке введения военного положения, о которых они ранее умолчали. Накануне Рёнхап сообщило, что специальная следственная группа полиции Южной Кореи, расследующая дело о попытке насильственного захвата власти, полагает, что руководство южнокорейской полиции заранее знало о планах президента по введению чрезвычайного военного положения и получило от него указания о захвате ключевых органов, контролирующихся оппозицией. По версии следствия, Чо Чжи Хо и Ким Бон Сик за три часа до объявления военного положения по вызову президента Юн Сок Ёля прибыли в указанное место для проведения тайной встречи в центральном районе Сеула. Там президент передал главе полиции документ в виде листа формата A4, где были перечислены органы, подлежащие захвату. По свидетельствам самого Чо Чжи Хо, в списке было 10 мест, включая здание парламента, критично настроенной по отношению к президенту государственной телерадиокомпании MBC и социологической службы "Ккот", возглавляемой известным оппозиционным журналистом Ким О Чжуном. В среду глава Национального агентства полиции Чо Чжи Хо и руководитель Сеульского агентства полиции Ким Бон Сик были задержаны и помещены в следственный изолятор, их допрашивают по вопросу осуществления контроля за проходом на территорию парламента после введения военного положения. Следователи также провели обыски их кабинетов и отделов полиции, связанных с обеспечением охраны правительственных учреждений, и в службе охраны Национального собрания. В четверг парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента Чо Чжи Хо, в связи с чем исполнение им обязанностей в качестве главы полиции было приостановлено. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.

https://ria.ru/20241211/koreya-1988539399.html

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в мире, справки, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее