https://ria.ru/20241213/elka-1989073228.html
В Ленинградской области спилили главную новогоднюю елку Петербурга
В Ленинградской области спилили главную новогоднюю елку Петербурга - РИА Новости, 13.12.2024
В Ленинградской области спилили главную новогоднюю елку Петербурга
В Выборгском районе Ленинградской области в пятницу спилили ель, которая будет установлена на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, ее привезут сегодня ночью,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:58
2024-12-13T14:58
2024-12-13T14:58
общество
санкт-петербург
выборгский район
ленинградская область
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. В Выборгском районе Ленинградской области в пятницу спилили ель, которая будет установлена на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, ее привезут сегодня ночью, украшать начнут в субботу, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. "Сегодня в Выборгском районе Ленинградской области спилили ель, которая будет установлена на Дворцовой площади. Дерево полностью отвечает необходимым требованиям. Высота ели - более 23 метров, обхват кроны по нижним веткам - порядка 6 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что возраст дерева - около 90 лет. Будущая главная новогодняя елка Петербурга имеет правильную крону и ровный ствол. "Процесс спила, доставки и установки такой ели – технически непростая операция. Чтобы не мешать петербуржцам и не осложнять транспортную ситуацию в городе, зимнюю красавицу провезут по улицам Северной столицы ночью - с соблюдением всех правил безопасности и ограничений по высоте. Ночью ее установят на Дворцовой площади, а уже завтра начнут украшать. Оформление выбрано, как и в прошлом году, в ретро-стиле, полюбившемся петербуржцам и гостям города", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. В оформлении будут использованы традиционные для 1950-60-х годов флажки, серпантин, ретро-лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков. На макушке ели установят пятиконечную звезду. Всего елку украсят более 300 елочных игрушек с ручной росписью, более семи тысяч метров светодиодных гирлянд, 300 метров ретро-гирлянд из стилизованных флажков, 300 метров световых ретро-гирлянд из лампочек и 300 метров серпантина. Сообщается, что елка простоит на Дворцовой площади до 14 января. После этого из ее ствола будут изготовлены наградные статуэтки для победителей Межрегиональных архитектурно-художественных конкурсов: "Праздничный Петербург", который в 2025 году пройдет в рамках празднования Нового года и Рождества Христова, а также межрегионального конкурса "Детская новогодняя игрушка". Ранее сообщалось, что праздничные огни на елке на Дворцовой площади зажгут 20 декабря. Живая ель устанавливается на Дворцовой площади в центре Петербурга к Новому году с 2020 года, ее украшают в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Искусственная ель украшала Дворцовую площадь с 2013 года.
https://ria.ru/20241213/elka-1986483711.html
https://ria.ru/20241212/moskvarium-1988773353.html
https://ria.ru/20241209/elka-1988127963.html
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общество, санкт-петербург, выборгский район, ленинградская область, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Выборгский район, Ленинградская область, Александр Беглов
В Ленинградской области спилили главную новогоднюю елку Петербурга
В Выборгском районе Ленобласти спилили ель и установят ее на Дворцовой площади
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. В Выборгском районе Ленинградской области в пятницу спилили ель, которая будет установлена на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, ее привезут сегодня ночью, украшать начнут в субботу, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
"Сегодня в Выборгском районе Ленинградской области
спилили ель, которая будет установлена на Дворцовой площади. Дерево полностью отвечает необходимым требованиям. Высота ели - более 23 метров, обхват кроны по нижним веткам - порядка 6 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возраст дерева - около 90 лет. Будущая главная новогодняя елка Петербурга
имеет правильную крону и ровный ствол.
"Процесс спила, доставки и установки такой ели – технически непростая операция. Чтобы не мешать петербуржцам и не осложнять транспортную ситуацию в городе, зимнюю красавицу провезут по улицам Северной столицы ночью - с соблюдением всех правил безопасности и ограничений по высоте. Ночью ее установят на Дворцовой площади, а уже завтра начнут украшать. Оформление выбрано, как и в прошлом году, в ретро-стиле, полюбившемся петербуржцам и гостям города", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов
, слова которого приводятся в сообщении.
В оформлении будут использованы традиционные для 1950-60-х годов флажки, серпантин, ретро-лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков. На макушке ели установят пятиконечную звезду.
Всего елку украсят более 300 елочных игрушек с ручной росписью, более семи тысяч метров светодиодных гирлянд, 300 метров ретро-гирлянд из стилизованных флажков, 300 метров световых ретро-гирлянд из лампочек и 300 метров серпантина.
Сообщается, что елка простоит на Дворцовой площади до 14 января. После этого из ее ствола будут изготовлены наградные статуэтки для победителей Межрегиональных архитектурно-художественных конкурсов: "Праздничный Петербург", который в 2025 году пройдет в рамках празднования Нового года и Рождества Христова, а также межрегионального конкурса "Детская новогодняя игрушка".
Ранее сообщалось, что праздничные огни на елке на Дворцовой площади зажгут 20 декабря.
Живая ель устанавливается на Дворцовой площади в центре Петербурга к Новому году с 2020 года, ее украшают в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Искусственная ель украшала Дворцовую площадь с 2013 года.