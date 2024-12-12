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Участникам СВО вручили госнаграды в правительстве Ленобласти - РИА Новости, 12.12.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
22:58 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/svo-1988928288.html
Участникам СВО вручили госнаграды в правительстве Ленобласти
Участникам СВО вручили госнаграды в правительстве Ленобласти - РИА Новости, 12.12.2024
Участникам СВО вручили госнаграды в правительстве Ленобласти
В правительстве Ленинградской области прошло награждение участников СВО государственными наградами и вручение первых грантов представителям "народного ВПК"... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:58
2024-12-12T22:58
ленинградская область
россия
ленинградская область
александр дрозденко
николай валуев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. В правительстве Ленинградской области прошло награждение участников СВО государственными наградами и вручение первых грантов представителям "народного ВПК" Ленобласти, поддерживающим бойцов армии России, сообщает пресс-служба правительства региона. "Медали и ордена вручали лично губернатор Александр Дрозденко, военный комиссар Ленинградской области Игорь Янин и депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев. Ленинградских бойцов отметили орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, и медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ в боевых действиях", - сообщает пресс-служба правительства. В торжественном мероприятии также приняли участие представители администрации Ленобласти, военнослужащие Армии России и члены их семей. Александр Дрозденко и фонд "Ленинградский рубеж" вручили первые три гранта по миллиону рублей на апробацию и внедрение наработок производителю бронежилетов ООО "Рубеж", изготовителю спасательных комплектов ООО "Пагарба", центру по подготовке управления и сборке дронов "Русское оружие FPV". "В День Конституции мы проводим не совсем обычную церемонию награждения. 59-я статья Конституции гласит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. И сегодня здесь перед нами люди, которые этот долг и обязанность понимают как священные!", - сказал Дрозденко. Он добавил, что в Ленинградской области уже сформировался своего рода "народный ВПК" - энтузиасты предлагают инновации, которые могут быть полезны на поле боя. "У нас уже сформировался целый пул компаний, которые регулярно помогают фронту, поставляют важнейшие элементы снаряжения, дополнительную экипировку, беспилотники. Сегодня этим компаниям мы с фондом "Ленинградский рубеж" вручаем сертификаты по 1 млн рублей. К ребятам — фронтовикам хочу обратиться особо: мы ждем вас с победой и уже сейчас готовимся использовать ваш опыт и вашу закалку в мирной жизни", - заключил Дрозденко.
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россия, ленинградская область, александр дрозденко, николай валуев
Ленинградская область , Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Николай Валуев

Участникам СВО вручили госнаграды в правительстве Ленобласти

© Фото : Правительство Ленинградской областиЗдание Правительства Ленинградской области
Здание Правительства Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Правительство Ленинградской области
Здание Правительства Ленинградской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. В правительстве Ленинградской области прошло награждение участников СВО государственными наградами и вручение первых грантов представителям "народного ВПК" Ленобласти, поддерживающим бойцов армии России, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Медали и ордена вручали лично губернатор Александр Дрозденко, военный комиссар Ленинградской области Игорь Янин и депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев. Ленинградских бойцов отметили орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, и медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ в боевых действиях", - сообщает пресс-служба правительства.
В торжественном мероприятии также приняли участие представители администрации Ленобласти, военнослужащие Армии России и члены их семей. Александр Дрозденко и фонд "Ленинградский рубеж" вручили первые три гранта по миллиону рублей на апробацию и внедрение наработок производителю бронежилетов ООО "Рубеж", изготовителю спасательных комплектов ООО "Пагарба", центру по подготовке управления и сборке дронов "Русское оружие FPV".
"В День Конституции мы проводим не совсем обычную церемонию награждения. 59-я статья Конституции гласит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. И сегодня здесь перед нами люди, которые этот долг и обязанность понимают как священные!", - сказал Дрозденко.
Он добавил, что в Ленинградской области уже сформировался своего рода "народный ВПК" - энтузиасты предлагают инновации, которые могут быть полезны на поле боя.
"У нас уже сформировался целый пул компаний, которые регулярно помогают фронту, поставляют важнейшие элементы снаряжения, дополнительную экипировку, беспилотники. Сегодня этим компаниям мы с фондом "Ленинградский рубеж" вручаем сертификаты по 1 млн рублей. К ребятам — фронтовикам хочу обратиться особо: мы ждем вас с победой и уже сейчас готовимся использовать ваш опыт и вашу закалку в мирной жизни", - заключил Дрозденко.
 
Ленинградская областьРоссияЛенинградская областьАлександр ДрозденкоНиколай Валуев
 
 
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