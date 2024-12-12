Путин поднял бокал за награжденных в Кремле
Путин поднял бокал за награжденных в Кремле, Басков попросил об общем фото
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и участники церемонии награждения государственными наградами в Кремле пообщались в неформальной обстановке за бокалом шампанского.
Общение состоялось после торжественной церемонии. Глава государства поднял бокал за награжденных. Затем к президенту подошел певец Николай Басков и попросил Путина сделать общее фото, президент согласился.
Путин в четверг вручил государственные награды в Кремле, среди награжденных в том числе были военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Президент на церемонии заявил, что для него большая честь наградить тех, кто десятилетиями был символом страны.