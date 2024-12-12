https://ria.ru/20241212/putin-1988906496.html

Путин поднял бокал за награжденных в Кремле

Путин поднял бокал за награжденных в Кремле - РИА Новости, 12.12.2024

Путин поднял бокал за награжденных в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и участники церемонии награждения государственными наградами в Кремле пообщались в неформальной обстановке за бокалом шампанского. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:49

2024-12-12T19:49

2024-12-12T19:49

россия

владимир путин

николай басков

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и участники церемонии награждения государственными наградами в Кремле пообщались в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Общение состоялось после торжественной церемонии. Глава государства поднял бокал за награжденных. Затем к президенту подошел певец Николай Басков и попросил Путина сделать общее фото, президент согласился. Путин в четверг вручил государственные награды в Кремле, среди награжденных в том числе были военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Президент на церемонии заявил, что для него большая честь наградить тех, кто десятилетиями был символом страны.

https://ria.ru/20241212/putin-1988879841.html

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россия, владимир путин, николай басков