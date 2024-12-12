https://ria.ru/20241212/putin-1988853838.html

Путин вручает государственные награды в Кремле

Путин вручает государственные награды в Кремле - РИА Новости, 12.12.2024

Путин вручает государственные награды в Кремле

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:17

2024-12-12T16:17

2024-12-12T16:25

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле, среди награждаемых военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, передает корреспондент РИА Новости. Евгений Поддубный, который в августе получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области, в сентябре указом президента был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Александре Пахмутовой, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и еще одному присутствующему на церемонии в Кремле депутату Госдумы - Владимиру Ресину – Путин ранее присвоил звания Героя Труда РФ. Этого же звания удостоен еще один из участников торжественного мероприятия – гендиректор Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО "Роствертол" им. Б.Н. Слюсаря Петр Мотренко. Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени президент вручит руководителю думской фракции "Единая Россия" Владимиру Васильеву, президенту Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову и главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. Игорь Крутой будет награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Такие же ордена из рук президента получат советский хоккеист и тренер Борис Михайлов и верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоены Валерий Газзаев и директор Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Константин Котенко. Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени президент вручит главному онкологу Минздрава РФ Андрею Каприну и главврачу Московской клинической больницы №52 Марьяне Лысенко. Такими же орденами будут награждены ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, историк и публицист Наталия Нарочницкая, гендиректор АО "Научно-производственное объединение специальных материалов" Михаил Сильников. Также Путин вручит ордена Александра Невского ректору Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктору Блажееву и главному конструктору Государственного машиностроительного конструкторского бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова Владимиру Богацкому. Также орденов Александра Невского удостоены председатель Совета Центрального союза потребительских обществ России Дмитрий Зубов и глава совета директоров Агрохолдинга "Степь" Али Узденов. Певец Николай Басков удостоен Орден Почета. Токарь-карусельщик Виталий Легкий из Тульской области и тракторист-машинист Александр Марков из Алтайского края награждены Орденами Дружбы. Знак отличия "За наставничество" президент передаст учителю гимназии имени П.И. Чалова Надежде Савиных из Краснодарского края, которая была учительницей и наставником гвардии капитана Николая Орлова. В числе участников церемонии также артистка-кукловод передачи "Спокойной ночи, малыши!" Наталья Голубенцева, которая озвучивает Степашку. Президент присвоил ей звание народного артиста России. Почетного звания "Народный учитель РФ" была удостоена учительница Марина Федюнина из Красноярска. Звание заслуженного металлурга Российской Федерации получила мастер контрольный на горячих участках работ АО "Уральская Сталь" Ольга Скуратова из Оренбургской области. Заслуженным работником социальной защиты населения РФ стала Наталья Ващенко - директор центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение" в ЛНР. Звание "Заслуженный учитель РФ" получила преподаватель гимназии Зарема Кафланова из Дагестана, которая была учительницей и наставником Героя России Темирлана Абуталимова. Также почетное звание заслуженного учителя присвоено Александру Савинцеву из Кировской области - учителю и наставнику Героя России Владислава Головина. Звания "Заслуженный юрист РФ" удостоена ректор Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Ольга Александрова.

https://ria.ru/20241212/putin-1988855226.html

https://ria.ru/20240530/matvienko-1949437617.html

https://ria.ru/20240708/putin-1958357597.html

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Речь Путина перед вручением наград в Кремле Речь Путина перед вручением наград в Кремле 2024-12-12T16:17 true PT1M08S

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