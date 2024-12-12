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В Москве началось заседание глав правительств СНГ - РИА Новости, 12.12.2024
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11:31 12.12.2024 (обновлено: 12:27 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/moskva-1988767506.html
В Москве началось заседание глав правительств СНГ
В Москве началось заседание глав правительств СНГ - РИА Новости, 12.12.2024
В Москве началось заседание глав правительств СНГ
Заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Москве в конгресс-центре МГТУ им. Н.Э. Баумана. РИА Новости, 12.12.2024
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россия
москва
армения
михаил мишустин
мгер григорян
али асадов
снг
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Москве в конгресс-центре МГТУ им. Н.Э. Баумана. В заседании помимо российского премьера принимают участие вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Ранее главы правительств стран СНГ кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана и Квантум парк университета. Россия в 2024 году председательствует в СНГ. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
https://ria.ru/20241126/putin-1985843464.html
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россия, москва, армения, михаил мишустин, мгер григорян, али асадов, снг
Россия, Москва, Армения, Михаил Мишустин, Мгер Григорян, Али Асадов, СНГ
В Москве началось заседание глав правительств СНГ

Заседание глав правительств СНГ началось в конгресс-центре МГТУ им. Баумана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 12 декабря 2024
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Москве в конгресс-центре МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В заседании помимо российского премьера принимают участие вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Ранее главы правительств стран СНГ кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана и Квантум парк университета.
Россия в 2024 году председательствует в СНГ. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
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РоссияМоскваАрменияМихаил МишустинМгер ГригорянАли АсадовСНГ
 
 
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