https://ria.ru/20241212/moskva-1988767506.html

В Москве началось заседание глав правительств СНГ

В Москве началось заседание глав правительств СНГ - РИА Новости, 12.12.2024

В Москве началось заседание глав правительств СНГ

Заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Москве в конгресс-центре МГТУ им. Н.Э. Баумана. РИА Новости, 12.12.2024

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2024-12-12T12:27

россия

москва

армения

михаил мишустин

мгер григорян

али асадов

снг

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Москве в конгресс-центре МГТУ им. Н.Э. Баумана. В заседании помимо российского премьера принимают участие вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Ранее главы правительств стран СНГ кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана и Квантум парк университета. Россия в 2024 году председательствует в СНГ. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.

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россия

москва

армения

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