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В Москве началось заседание глав правительств СНГ
В Москве началось заседание глав правительств СНГ - РИА Новости, 12.12.2024
В Москве началось заседание глав правительств СНГ
Заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Москве в конгресс-центре МГТУ им. Н.Э. Баумана. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:31
2024-12-12T11:31
2024-12-12T12:27
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Москве в конгресс-центре МГТУ им. Н.Э. Баумана. В заседании помимо российского премьера принимают участие вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Ранее главы правительств стран СНГ кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана и Квантум парк университета. Россия в 2024 году председательствует в СНГ. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
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россия, москва, армения, михаил мишустин, мгер григорян, али асадов, снг
Россия, Москва, Армения, Михаил Мишустин, Мгер Григорян, Али Асадов, СНГ
В Москве началось заседание глав правительств СНГ
Заседание глав правительств СНГ началось в конгресс-центре МГТУ им. Баумана