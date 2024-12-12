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Агентство экономического развития Ленобласти признано лучшим в стране
Агентство экономического развития Ленобласти признано лучшим в стране - РИА Новости, 12.12.2024
Агентство экономического развития Ленобласти признано лучшим в стране
Агентство экономического развития Ленинградской области (АЭРЛО) признано лучшим в стране, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:08
2024-12-12T20:08
2024-12-12T20:08
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Агентство экономического развития Ленинградской области (АЭРЛО) признано лучшим в стране, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "В Ленобласти самый большой портфель промышленных инвестиций в стране – более 6,2 триллиона рублей, на сопровождении в областном инвестагентстве – свыше 300 активных проектов", - сообщил Дрозденко, комментируя вручение национальной премии "Лидеры инвестиционного развития-2024" агентству экономического развития Ленобласти. Он добавил, что регион победил еще в трех номинациях премии: лучшим инвестпорталом признан сайт агентства экономического развития Ленобласти, лучшая масштабируемая практика - ленинградский "Зеленый коридор", а лучший инвеступолномоченный - это Юлия Богомазова из Кингисеппского района. За высокие награды премии "Лидеры инвестиционного развития-2024" боролись 64 региона. Экспертное жюри получило 246 заявок по 12 номинациям, оценило 85 инвестпорталов и 85 инвесткарт. По данным пресс-службы правительства региона, АЭРЛО сопровождает треть от всего инвестиционного портфеля России – порядка 6,5 триллиона рублей, сейчас это 320 активных проекта. Кроме того, Ленинградская область занимает первое место по объему промышленного строительства, который составляет 6,2 триллиона рублей.
ленинградская область
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александр дрозденко, ленинградская область
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область
Агентство экономического развития Ленобласти признано лучшим в стране
Дрозденко: агентство экономического развития Ленобласти признано лучшим в стране