Путин провел телефонный разговор с Орбаном
Путин по телефону обсудил с Орбаном перспективы мира на Украине
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину, они обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров", — говорится в пресс-релизе.
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В свою очередь, Путин указал на деструктивную линию киевского режима, который исключает возможность мирного урегулирования.
Президент и премьер-министр также затронули в разговоре двустороннее сотрудничество и напряженную обстановку на Ближнем Востоке на фоне происходящего в Сирии.
Миротворческие усилия Орбана
Орбан накануне сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и предприниматель Илон Маск.
Венгерский премьер пояснил, что, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.
Маск прокомментировал пост Орбана в соцсети X словами "интересная беседа".
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В начале июля Орбан встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.
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