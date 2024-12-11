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Путин провел телефонный разговор с Орбаном - РИА Новости, 11.12.2024
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12:58 11.12.2024 (обновлено: 13:36 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/putin-1988584932.html
Путин провел телефонный разговор с Орбаном
Путин провел телефонный разговор с Орбаном - РИА Новости, 11.12.2024
Путин провел телефонный разговор с Орбаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину, они обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:58
2024-12-11T13:36
владимир путин
политика
виктор орбан
венгрия
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину, они обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров&quot;, — говорится в пресс-релизе.В свою очередь, Путин указал на деструктивную линию киевского режима, который исключает возможность мирного урегулирования.Президент и премьер-министр также затронули в разговоре двустороннее сотрудничество и напряженную обстановку на Ближнем Востоке на фоне происходящего в Сирии.Миротворческие усилия ОрбанаОрбан накануне сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и предприниматель Илон Маск.Венгерский премьер пояснил, что, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.Маск прокомментировал пост Орбана в соцсети X словами "интересная беседа".В начале июля Орбан встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241206/orban-1987682037.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
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владимир путин, политика, виктор орбан, венгрия, россия
Владимир Путин, Политика, Виктор Орбан, Венгрия, Россия
Путин провел телефонный разговор с Орбаном

Путин по телефону обсудил с Орбаном перспективы мира на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину, они обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров", — говорится в пресс-релизе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Украина поставила не на ту лошадь, заявил Орбан
6 декабря, 11:36
В свою очередь, Путин указал на деструктивную линию киевского режима, который исключает возможность мирного урегулирования.
Президент и премьер-министр также затронули в разговоре двустороннее сотрудничество и напряженную обстановку на Ближнем Востоке на фоне происходящего в Сирии.

Миротворческие усилия Орбана

Орбан накануне сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и предприниматель Илон Маск.
Венгерский премьер пояснил, что, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.
Маск прокомментировал пост Орбана в соцсети X словами "интересная беседа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже
Вчера, 08:00
В начале июля Орбан встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Трамп придет — новый порядок наведет
9 ноября, 08:00
 
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