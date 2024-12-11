https://ria.ru/20241211/putin-1988584932.html

Путин провел телефонный разговор с Орбаном

Путин провел телефонный разговор с Орбаном - РИА Новости, 11.12.2024

Путин провел телефонный разговор с Орбаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину, они обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:58

2024-12-11T12:58

2024-12-11T13:36

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину, они обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля."Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров", — говорится в пресс-релизе.В свою очередь, Путин указал на деструктивную линию киевского режима, который исключает возможность мирного урегулирования.Президент и премьер-министр также затронули в разговоре двустороннее сотрудничество и напряженную обстановку на Ближнем Востоке на фоне происходящего в Сирии.Миротворческие усилия ОрбанаОрбан накануне сообщил, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и предприниматель Илон Маск.Венгерский премьер пояснил, что, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня на Украине из-за строгих правил в США. При этом он выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект.Маск прокомментировал пост Орбана в соцсети X словами "интересная беседа".В начале июля Орбан встретился с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложна, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241206/orban-1987682037.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, политика, виктор орбан, венгрия, россия