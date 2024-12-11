https://ria.ru/20241211/programmy-1988667464.html

Гаврилов Посад развивают по федеральным и региональным программам

Гаврилов Посад развивают по федеральным и региональным программам - РИА Новости, 11.12.2024

Гаврилов Посад развивают по федеральным и региональным программам

В Ивановской области для развития Гаврилова Посада аккумулировали несколько федеральных и региональных программ, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:30

2024-12-11T18:30

2024-12-11T18:30

ивановская область

ивановская область

россия

гаврилово-посадский район

станислав воскресенский

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ржд

россети

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Ивановской области для развития Гаврилова Посада аккумулировали несколько федеральных и региональных программ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это нацпроекты по благоустройству, ремонту и строительству дорог, программы поддержки Минсельхоза, газификации, решения по развитию транспортной доступности, совместные с РЖД, вместе с "Россетями" реализуют программу освещения городских улиц. К комплексному развитию малых городов призывает губернатор Станислав Воскресенский. "Малые города не должны превращаться в музеи. Мы должны в малых городах экономику создавать, чтобы было, где работать, чтобы была нормальная социальная сфера – вот тогда там жизнь будет. Мы малые города должны любить как места, где люди будут хотеть жить", - подчеркнул он. В Ивановской области для развития малых городов реализуют три экономические модели. "Важно понимать, какая экономика будущего в малых городах. Одна из них – когда малые города становятся центрами компетенций для сельского хозяйства. У нас такой пример есть, это Гаврилов Посад", – сказал Станислав Воскресенский. Гаврилов Посад выиграл грант Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах четыре раза. Это один из лучших результатов в стране. В городе благоустроили площадь, создали мини-сквер и благоустроили площадку у Торговых рядов, у Суздальского моста построили набережную, обустроили пешеходные переходы через реку Воймига. Выигравший в этом году проект посвящен преображению Городского сада для создания комфортного места семейного отдыха. Гаврилов Посад – лидер в Ивановской области по развитию сельского хозяйства. Именно благоустройство стало стимулом для динамичного роста этой ведущей отрасли Гаврилово-Посадского района, появились новые инвесторы, реализовали несколько крупных инвестиционных проектов. В топ-100 крупнейших производителей молока в России входит "Племенной завод Дзержинского". А с запуском двух новых животноводческих комплексов компании "Дымов" производство мяса в регионе выросло вдвое. При поддержке Минсельхоза России в Гавриловом Посаде за три года реализуют четыре проекта по развитию инфраструктуры и соцсферы. В частности, капитально отремонтируют детскую музыкальную школу и краеведческий музей, построят напорный коллектор и приступят к строительству очистных сооружений, работы на которых продлятся три года. Размер субсидии из федерального и областного бюджетов на эти мероприятия за три года составит почти 1,2 миллиарда рублей, в том числе в 2025 году - 612,1 миллиона рублей. Также в Гавриловом Посаде ремонтируют детские сады и школы, в одном даже открыли бассейн, дома культуры, обновили Центр русского народного творчества. Доехать до Гаврилова Посада можно на удобном "Орлане" или на личном транспорте по комфортной отремонтированной дороге. Преобразили въезд в Гаврилов Посад. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали автомобильную дорогу Суздаль — Гаврилов Посад и привели в порядок прилегающую территорию на въезде в Гаврилов Посад со стороны Владимирской области. Здесь установили скульптурную композицию "Тройка". Она отражает символ Гаврилова Посада - родины знаменитой породы лошадей Владимирский тяжеловоз.

https://ria.ru/20241209/ivanovo-1988280464.html

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ивановская область

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гаврилово-посадский район

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ивановская область, россия, гаврилово-посадский район, станислав воскресенский, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ржд, россети