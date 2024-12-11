https://ria.ru/20241211/nauka-1988458307.html

Выше масса – больше мяса. В ДГТУ "раскормили" сомов

Выше масса – больше мяса. В ДГТУ "раскормили" сомов - РИА Новости, 11.12.2024

Выше масса – больше мяса. В ДГТУ "раскормили" сомов

Новый корм для рыб разработали специалисты ДГТУ в составе научного коллектива. По словам авторов, введение в корм пробиотических добавок позволило добиться... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:30

2024-12-11T08:30

2024-12-11T08:33

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новый корм для рыб разработали специалисты ДГТУ в составе научного коллектива. По словам авторов, введение в корм пробиотических добавок позволило добиться прироста массы сомов вида Clarias gariepinus на 29 процентов, а также увеличить устойчивость аквакультуры к мутациям и действию свободных радикалов. Результаты представлены в Fishes.Пробиотики широко используются для поддержания здоровья сельскохозяйственных животных, например, рыб, разводимых в водных хозяйствах. Согласно исследованиям, эти добавки позволяют повысить репродуктивные показатели и замедлить старение, рассказали специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ).Некоторые пробиотики оказывают стимулирующий эффект на иммунную систему и повышают устойчивость к мутагенезу. Подбор комбинации кормовых пробиотических добавок позволяет повысить вкусовые качества мяса, отметили специалисты.С точки зрения энергетической и питательной ценности одной из наиболее востребованных объектов аквакультуры является африканский клариевый сом (Clarias gariepinus), мясо которого более чем на 15 процентов состоит из белка.Коммерческое значение этого вида обусловлено быстрым ростом особей и "неприхотливости". Для их культивирования подходят солоноватые водоемы, непригодные для традиционного сельского хозяйства. В настоящее время клариевый сом — один из самых популярный видов рыбы для промышленного разведения. Для его выращивания подходит почти любое помещение с отоплением площадью от 50 квадратных метров.Специалисты ДГТУ, научно-исследовательской лаборатории "Центр агробиотехнологии" совместно с коллегами из Южного научного центра РАН, ЮФУ и Сеченовского университета и Ратгерского университета (Нью-Брансуик, США) разработали новые кормовые пробиотики для сомов на основе трех штаммов бактерий из микробиоты здоровой рыбы и установили механизмы их воздействия на гены, связанные с подавлением воспалений и окислительного стресса."Мы установили, что пробиотики из трех штаммов бацилл (Bacillus) дают устойчивый прирост сомов по массе с 36 дня развития. Максимальный прирост составил 29 процентов, то есть вместо рыбы в пять килограммов мы получим особь массой в 6,5. Кроме того, деятельность микроорганизмов повлияла на биосинтез белков теплового шока, противовоспалительных цитокинов и белков, "привлекающих внимание" иммунной системы к местам инфицирования или воспаления", ― рассказал руководитель проекта, декан факультета "Агропромышленный" ДГТУ Дмитрий Рудой.Специалист добавил, что штамм R5 вида Bacillus velezensis оказал антимутагенный эффект на организм рыб, а штамм R4 в 50 раз увеличивает активность некоторых генов, необходимых для набора массы и поддержания иммунитета аквакультуры.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках соглашения от 13.04.2023 года № 23-76-30006. Срок реализации проекта – 2023–2026 гг.

https://ri.ria.ru/20241015/nauka-1978004579.html

https://ria.ru/20240704/nauka-1956899238.html

https://ria.ru/20241209/nauka-1987785821.html

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