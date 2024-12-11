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Ренхап: экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой в СИЗО - РИА Новости, 11.12.2024
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06:13 11.12.2024 (обновлено: 08:00 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/koreya-1988539399.html
Ренхап: экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой в СИЗО
Ренхап: экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой в СИЗО - РИА Новости, 11.12.2024
Ренхап: экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой в СИЗО
Экс-минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался покончить с собой в следственном изоляторе в восточной части Сеула, сейчас его состояние не вызывает опасений,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T06:13
2024-12-11T08:00
в мире
южная корея
сеул
юн сок ель
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 11 дек – РИА Новости. Экс-минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался покончить с собой в следственном изоляторе в восточной части Сеула, сейчас его состояние не вызывает опасений, передает агентство Рёнхап со ссылкой на исправительные службы.Ранее сообщалось, что южнокорейский суд решил заключить под стражу экс-министра обороны Ким Ён Хёна, который, как предполагается, сыграл ключевую роль в реализации решения президента страны Юн Сок Ёля о введении военного положения. Как уточнял Рёнхап, Ким Ён Хён стал первым фигурантом расследования по делу о нарушениях, связанных с введением военного положения 3 декабря."Вчера примерно в 23.52 (17.52 мск вторника) дежурный сотрудник обнаружил, что он (Ким Ён Хён — ред.) пытался совершить суицид в туалете места ожидания перед выдачей ордера...", — заявил глава пенитенциарной службы министерства юстиции Южной Кореи Син Ён Хэ на общем заседании Комитета по законодательству и правосудию в парламенте.Он добавил, что сотрудники немедленно вмешались, открыли дверь, и экс-министр прекратил попытку суицида. На данный момент он помещен под охрану, его здоровье не вызывает опасений. Президент Южной Кореи в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
https://ria.ru/20241211/koreya-1988537590.html
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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Ренхап: экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой в СИЗО

Рёнхап: экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в СИЗО в Сеуле

© Alex WongБывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Alex Wong
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Архивное фото
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СЕУЛ, 11 дек – РИА Новости. Экс-минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался покончить с собой в следственном изоляторе в восточной части Сеула, сейчас его состояние не вызывает опасений, передает агентство Рёнхап со ссылкой на исправительные службы.
Ранее сообщалось, что южнокорейский суд решил заключить под стражу экс-министра обороны Ким Ён Хёна, который, как предполагается, сыграл ключевую роль в реализации решения президента страны Юн Сок Ёля о введении военного положения. Как уточнял Рёнхап, Ким Ён Хён стал первым фигурантом расследования по делу о нарушениях, связанных с введением военного положения 3 декабря.
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"Вчера примерно в 23.52 (17.52 мск вторника) дежурный сотрудник обнаружил, что он (Ким Ён Хён — ред.) пытался совершить суицид в туалете места ожидания перед выдачей ордера...", — заявил глава пенитенциарной службы министерства юстиции Южной Кореи Син Ён Хэ на общем заседании Комитета по законодательству и правосудию в парламенте.
Он добавил, что сотрудники немедленно вмешались, открыли дверь, и экс-министр прекратил попытку суицида. На данный момент он помещен под охрану, его здоровье не вызывает опасений.
Президент Южной Кореи в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
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