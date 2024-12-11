https://ria.ru/20241211/koreya-1988537590.html

Полиция Южной Кореи обыскала офис президента

Полиция Южной Кореи обыскала офис президента - РИА Новости, 11.12.2024

Полиция Южной Кореи обыскала офис президента

Полиция Южной Кореи приступила к обыскам в офисе президента Юн Сок Ёля, а также в полицейских управлениях, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:44

2024-12-11T05:44

2024-12-11T06:01

в мире

южная корея

юн сок ель

сеул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987464355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbda21b5ca82845066a845b02968879f.jpg

СЕУЛ, 11 дек – РИА Новости. Полиция Южной Кореи приступила к обыскам в офисе президента Юн Сок Ёля, а также в полицейских управлениях, передает агентство Рёнхап.Сообщается, что Специальная следственная группа по расследованию введения военного положения в Южной Корее 3-4 декабря заявила, что проводит обыск в офисе президента, Национальном полицейском агентстве, Полицейском управлении Сеула и подразделении охраны парламента.О результатах обысков пока не сообщается.

https://ria.ru/20241210/koreya-1988500559.html

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, юн сок ель, сеул