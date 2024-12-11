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Полиция Южной Кореи обыскала офис президента - РИА Новости, 11.12.2024
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05:44 11.12.2024 (обновлено: 06:01 11.12.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20241211/koreya-1988537590.html
Полиция Южной Кореи обыскала офис президента
Полиция Южной Кореи обыскала офис президента - РИА Новости, 11.12.2024
Полиция Южной Кореи обыскала офис президента
Полиция Южной Кореи приступила к обыскам в офисе президента Юн Сок Ёля, а также в полицейских управлениях, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:44
2024-12-11T06:01
в мире
южная корея
юн сок ель
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СЕУЛ, 11 дек – РИА Новости. Полиция Южной Кореи приступила к обыскам в офисе президента Юн Сок Ёля, а также в полицейских управлениях, передает агентство Рёнхап.Сообщается, что Специальная следственная группа по расследованию введения военного положения в Южной Корее 3-4 декабря заявила, что проводит обыск в офисе президента, Национальном полицейском агентстве, Полицейском управлении Сеула и подразделении охраны парламента.О результатах обысков пока не сообщается.
https://ria.ru/20241210/koreya-1988500559.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, сеул
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Сеул
Полиция Южной Кореи обыскала офис президента

Рёнхап: полиция Южной Кореи обыскала офис президента

© AP Photo / Ng Han GuanРяды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле
Ряды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Ряды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 11 дек – РИА Новости. Полиция Южной Кореи приступила к обыскам в офисе президента Юн Сок Ёля, а также в полицейских управлениях, передает агентство Рёнхап.
Сообщается, что Специальная следственная группа по расследованию введения военного положения в Южной Корее 3-4 декабря заявила, что проводит обыск в офисе президента, Национальном полицейском агентстве, Полицейском управлении Сеула и подразделении охраны парламента.
О результатах обысков пока не сообщается.
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