Орбан провел день с Трампом и Маском в имении Мар-а-Лаго
Орбан провел день на вилле Трампа с ним, Маском и Уолцем
© Фото : @orbanviktorПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в имении Мар-а-Лаго
© Фото : @orbanviktor
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в имении Мар-а-Лаго
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БУДАПЕШТ, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети Х, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго, на встрече также присутствовали будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и предприниматель Илон Маск.
"США сегодня. Будущее началось. День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем", — написал Орбан, разместив неформальные фотографии со встречи, на которой Маск был с сыном.
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также сообщил, что присутствовал на встрече, и заявил, что "беседа была долгой".
Сам Маск прокомментировал пост Орбана в соцсети X словами "интересная беседа".
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
© Фото : @orbanviktorПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Илоном Маском в имении Мар-а-Лаго
© Фото : @orbanviktor
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Илоном Маском в имении Мар-а-Лаго
Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".
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