https://ria.ru/20241210/orban-1988294940.html

Орбан провел день с Трампом и Маском в имении Мар-а-Лаго

Орбан провел день с Трампом и Маском в имении Мар-а-Лаго - РИА Новости, 10.12.2024

Орбан провел день с Трампом и Маском в имении Мар-а-Лаго

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети Х, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго, на встрече... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T01:42

2024-12-10T01:42

2024-12-10T11:02

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БУДАПЕШТ, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети Х, что провел день с избранным президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго, на встрече также присутствовали будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и предприниматель Илон Маск. "США сегодня. Будущее началось. День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем", — написал Орбан, разместив неформальные фотографии со встречи, на которой Маск был с сыном. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также сообщил, что присутствовал на встрече, и заявил, что "беседа была долгой".Сам Маск прокомментировал пост Орбана в соцсети X словами "интересная беседа".В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира". Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20241206/orban-1987682037.html

https://ria.ru/20241209/mask-1988272999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, илон маск, евросоюз