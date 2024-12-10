Суд в Южной Корее арестовал экс-министра обороны
Ренхап: Суд в Сеуле арестовал экс-министра обороны Ким Ён Хёна
© Alex WongБывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён
© Alex Wong
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Архивное фото
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СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Южнокорейский суд решил заключить под стражу экс-министра обороны Ким Ён Хёна, который, как предполагается, сыграл ключевую роль в реализации решения президента страны Юн Сок Ёля о введении военного положения, сообщило агентство Рёнхап.
"Старший судья Центрального районного суда Сеула Нам Чхон Гю, ответственный за выдачу ордеров, сегодня выдал ордер на арест экс-министра Кима, сославшись на "опасения по поводу уничтожения улик", - пишет агентство.
Как уточняет Рёнхап, Ким Ён Хён стал первым фигурантом расследования по делу о нарушениях, связанных с введением военного положения 3 декабря. Запрос на его заключение под стражу поступил в суд от управления особых расследований прокуратуры, которое полагает, что бывший глава минобороны в сговоре с президентом организовал восстание с целью насильственного изменения конституционного строя. В этой в связи южнокорейская прокуратура 9 декабря запросила у суда ордер на арест Ким Ён Хёна по подозрению в осуществлении важных задач в ходе попытки насильственного захвата власти, а также по подозрению в препятствовании осуществления прав с превышением должностных полномочий.
Экс-министр обороны ночью 8 декабря самостоятельно явился на допрос прокуратуры, после чего был экстренно задержан. После этого он был доставлен в следственный изолятор в восточной части Сеула, где ожидал постановления суда по своему аресту.
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Как отмечает Рёнхап, со взятием под стражу одного из главных обвиняемых расследование инцидента с введением военного положения, за которым, как считается, в итоге стоит президент Юн Сок Ёль, значительно ускорится.
Президент Южной Кореи в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
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