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Президенту Южной Кореи запретили выезд за границу - РИА Новости, 09.12.2024
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09:41 09.12.2024 (обновлено: 10:13 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/vyezd-1988091291.html
Президенту Южной Кореи запретили выезд за границу
Президенту Южной Кореи запретили выезд за границу - РИА Новости, 09.12.2024
Президенту Южной Кореи запретили выезд за границу
Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю был запрещен выезд из страны на фоне проведения в его отношении расследования, в частности, по обвинениям в государственной... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:41
2024-12-09T10:13
южная корея
в мире
юн сок ель
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 9 дек – РИА Новости. Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю был запрещен выезд из страны на фоне проведения в его отношении расследования, в частности, по обвинениям в государственной измене в связи с введением военного положения на прошлой неделе, передает агентство Рёнхап.Запрет был введен министерством юстиции вскоре после того, как Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) сообщило, что направило запрос на этот приказ.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест.11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html
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южная корея, в мире, юн сок ель, обстановка в южной корее
Южная Корея, В мире, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Президенту Южной Кореи запретили выезд за границу

Министерство юстиции Южной Кореи сообщило о запрете Юн Сок Елю выезда за границу

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Kim Hong-ji
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СЕУЛ, 9 дек – РИА Новости. Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю был запрещен выезд из страны на фоне проведения в его отношении расследования, в частности, по обвинениям в государственной измене в связи с введением военного положения на прошлой неделе, передает агентство Рёнхап.
Запрет был введен министерством юстиции вскоре после того, как Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) сообщило, что направило запрос на этот приказ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Президент сошел с ума? Антикоммунизм не спас главу государства
5 декабря, 08:00
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.
Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест.
11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
Ситуация в Южной Корее
© AP Photo / Ahn Young-joon

Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Ahn Young-joon
1 из 8
© AP Photo / Lee Jin-man

Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.

Полиция у правительственных зданий в Сеуле, Южная Корея

Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.

© AP Photo / Lee Jin-man
2 из 8
© AP Photo / Cho Sung-bong

Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.

Солдаты пытаются пройти в здание Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Cho Sung-bong
3 из 8
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
4 из 8
© AP Photo / Ahn Young-joon

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.

© AP Photo / Ahn Young-joon
5 из 8
© AP Photo / Lee Jin-man

Парламент проголосовал против этого решения.

Военный автомобили у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Парламент проголосовал против этого решения.

© AP Photo / Lee Jin-man
6 из 8
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.

Полиция заходит в здание Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
7 из 8
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
8 из 8

Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Ahn Young-joon
1 из 8

Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.

© AP Photo / Lee Jin-man
2 из 8

Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Cho Sung-bong
3 из 8

Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
4 из 8

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.

© AP Photo / Ahn Young-joon
5 из 8

Парламент проголосовал против этого решения.

© AP Photo / Lee Jin-man
6 из 8

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
7 из 8

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
8 из 8
 
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