Президенту Южной Кореи запретили выезд за границу

СЕУЛ, 9 дек – РИА Новости. Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю был запрещен выезд из страны на фоне проведения в его отношении расследования, в частности, по обвинениям в государственной измене в связи с введением военного положения на прошлой неделе, передает агентство Рёнхап.Запрет был введен министерством юстиции вскоре после того, как Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) сообщило, что направило запрос на этот приказ.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест.11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
СЕУЛ, 9 дек – РИА Новости. Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю был запрещен выезд из страны на фоне проведения в его отношении расследования, в частности, по обвинениям в государственной измене в связи с введением военного положения на прошлой неделе, передает агентство Рёнхап.
Запрет был введен министерством юстиции вскоре после того, как Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) сообщило, что направило запрос на этот приказ.
Президент Южной КореиЮн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.
Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест.
11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
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