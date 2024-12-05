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Ситуация в Южной Корее - РИА Новости, 05.12.2024
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18:02 05.12.2024 (обновлено: 20:20 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987254141.html
Ситуация в Южной Корее
Ситуация в Южной Корее - РИА Новости, 05.12.2024
Ситуация в Южной Корее
В Южной Корее прошли акции протеста против президента Юн Сок Ёля, попытавшегося ввести в стране военное положение. Кадры с митингов — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 05.12.2024
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фото
в мире
южная корея
сеул
юн сок ель
обстановка в южной корее
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В Южной Корее прошли акции протеста против президента Юн Сок Ёля, попытавшегося ввести в стране военное положение. Кадры с митингов — в фотоленте ria.ru.
южная корея
сеул
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РИА Новости
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353
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фото, фото, в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее
Фото, В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее

Ситуация в Южной Корее

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В Южной Корее прошли акции протеста против президента Юн Сок Ёля, попытавшегося ввести в стране военное положение. Кадры с митингов — в фотоленте ria.ru.
© AP Photo / Ahn Young-joon

Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Ahn Young-joon
1 из 8
© AP Photo / Lee Jin-man

Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.

Полиция у правительственных зданий в Сеуле, Южная Корея

Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.

© AP Photo / Lee Jin-man
2 из 8
© AP Photo / Cho Sung-bong

Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.

Солдаты пытаются пройти в здание Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Cho Sung-bong
3 из 8
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
4 из 8
© AP Photo / Ahn Young-joon

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.

© AP Photo / Ahn Young-joon
5 из 8
© AP Photo / Lee Jin-man

Парламент проголосовал против этого решения.

Военный автомобили у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Парламент проголосовал против этого решения.

© AP Photo / Lee Jin-man
6 из 8
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.

Полиция заходит в здание Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
7 из 8
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
8 из 8
 
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