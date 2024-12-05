Ситуация в Южной Корее
Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.
Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.
Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.
Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.
Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.
Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.
Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.
Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.
Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.
Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.
Парламент проголосовал против этого решения.
Парламент проголосовал против этого решения.
Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.
Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.
Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.
Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.