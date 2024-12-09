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Мировой тур Тейлор Свифт побил рекорд по сборам - РИА Новости, 09.12.2024
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Шоубиз
 
16:07 09.12.2024 (обновлено: 17:22 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/svift-1988197977.html
Мировой тур Тейлор Свифт побил рекорд по сборам
Мировой тур Тейлор Свифт побил рекорд по сборам - РИА Новости, 09.12.2024
Мировой тур Тейлор Свифт побил рекорд по сборам
Мировой тур популярной американской певицы Тейлор Свифт Eras Tour собрал более 2 миллиардов долларов, таким образом побив рекорд самого кассового тура в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:07
2024-12-09T17:22
шоубиз
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мировой тур популярной американской певицы Тейлор Свифт Eras Tour собрал более 2 миллиардов долларов, таким образом побив рекорд самого кассового тура в истории, сообщает газета New York Times."Вместе со 149-м и последним шоу, которое прошло в Ванкувере, в (канадской - ред.) провинции Британская Колумбия в воскресенье, тур Свифт продал в общей сложности билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Это два миллиарда с мелочью - в два раза больше, чем валовая сумма с продажи билетов любого другого концерта в истории", - пишет издание со ссылкой на компанию-продюсера певицы Taylor Swift Touring.Согласно информации компании, концерты поп-дивы в рамках тура собрали в общей сложности более 10 миллионов людей по всему миру. Таким образом, одно место на ее концерте обошлось приблизительно в 204 доллара.Согласно рейтингу издания Pollstar, в декабре 2023 года концертный тур Eras Tour, который на тот момент еще не закончился, установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов. Как указывает издание Newsweek, британская рок-группа Coldplay стала второй группой, собравшей более миллиарда долларов в рамках своего тура. При этом газета Billboard отдает пальму первенства Coldplay, которая, по ее данным, установила рекорд в августе 2024 года, собрав более миллиарда долларов в рамках своего тура Music of the Spheres World Tour.В апреле Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time, обойдя президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби
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тейлор свифт (певица), в мире, сша
Шоубиз, Тейлор Свифт (певица), В мире, США
Мировой тур Тейлор Свифт побил рекорд по сборам

NYT: тур Тейлор Свифт Eras Tour побил рекорд самого кассового тура в истории

© AP Photo / Natacha PisarenkoПевица Тейлор Свифт
Певица Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Певица Тейлор Свифт. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мировой тур популярной американской певицы Тейлор Свифт Eras Tour собрал более 2 миллиардов долларов, таким образом побив рекорд самого кассового тура в истории, сообщает газета New York Times.
"Вместе со 149-м и последним шоу, которое прошло в Ванкувере, в (канадской - ред.) провинции Британская Колумбия в воскресенье, тур Свифт продал в общей сложности билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Это два миллиарда с мелочью - в два раза больше, чем валовая сумма с продажи билетов любого другого концерта в истории", - пишет издание со ссылкой на компанию-продюсера певицы Taylor Swift Touring.
Согласно информации компании, концерты поп-дивы в рамках тура собрали в общей сложности более 10 миллионов людей по всему миру. Таким образом, одно место на ее концерте обошлось приблизительно в 204 доллара.
Согласно рейтингу издания Pollstar, в декабре 2023 года концертный тур Eras Tour, который на тот момент еще не закончился, установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов. Как указывает издание Newsweek, британская рок-группа Coldplay стала второй группой, собравшей более миллиарда долларов в рамках своего тура. При этом газета Billboard отдает пальму первенства Coldplay, которая, по ее данным, установила рекорд в августе 2024 года, собрав более миллиарда долларов в рамках своего тура Music of the Spheres World Tour.
В апреле Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time, обойдя президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби
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