Мировой тур Тейлор Свифт побил рекорд по сборам

2024-12-09

2024-12-09T16:07

2024-12-09T17:22

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мировой тур популярной американской певицы Тейлор Свифт Eras Tour собрал более 2 миллиардов долларов, таким образом побив рекорд самого кассового тура в истории, сообщает газета New York Times."Вместе со 149-м и последним шоу, которое прошло в Ванкувере, в (канадской - ред.) провинции Британская Колумбия в воскресенье, тур Свифт продал в общей сложности билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Это два миллиарда с мелочью - в два раза больше, чем валовая сумма с продажи билетов любого другого концерта в истории", - пишет издание со ссылкой на компанию-продюсера певицы Taylor Swift Touring.Согласно информации компании, концерты поп-дивы в рамках тура собрали в общей сложности более 10 миллионов людей по всему миру. Таким образом, одно место на ее концерте обошлось приблизительно в 204 доллара.Согласно рейтингу издания Pollstar, в декабре 2023 года концертный тур Eras Tour, который на тот момент еще не закончился, установил мировой рекорд, став самым кассовым в истории и собрав более 1 миллиарда долларов. Как указывает издание Newsweek, британская рок-группа Coldplay стала второй группой, собравшей более миллиарда долларов в рамках своего тура. При этом газета Billboard отдает пальму первенства Coldplay, которая, по ее данным, установила рекорд в августе 2024 года, собрав более миллиарда долларов в рамках своего тура Music of the Spheres World Tour.В апреле Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг "Человек года" по версии журнала Time, обойдя президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби

