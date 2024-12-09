Губернатор Петербурга поблагодарил Пиотровского за верность своему делу
Губернатор Беглов выразил благодарность директору Эрмитажа Пиотровскому
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 80-летием и поблагодарил его за труд и верность своему делу, отметив, что директор знаменитого музея всегда был и остается патриотом Северной столицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Генеральному директору Государственного Эрмитажа, почетному гражданину Санкт-Петербурга Михаилу Пиотровскому в понедельник исполнилось 80 лет.
В понедельник состоялась торжественная церемония выноса знамен и штандартов Российской Императорской армии, посвященная Дню героев Отечества и Дню Святого Георгия Победоносца. По многолетней традиции она прошла в Большом Тронном (Георгиевском) зале Государственного Эрмитажа. В ней приняли участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации - государственный герольдмейстер, заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов и заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Руслан Кантемиров.
Беглов отметил, что эта патриотическая церемония, уходящая корнями глубоко в историю России, была возрождена благодаря генеральному директору Государственного Эрмитажа. Символическое совпадение есть и в том, что в День героев Отечества свой день рождения отмечает и Михаил Пиотровский. С днем рождения директора знаменитого музея поздравил президент России Владимир Путин.
"Одно из главных поздравлений сегодня - это Указ президента Российской Федерации, в соответствии с которым Вас наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Вы стали полным кавалером этой высокой государственной награды. Вы всегда были и остаетесь патриотом Ленинграда-Петербурга и России. Благодарю Вас от имени жителей нашего города за труд и верность своему делу", - обратился Беглов к Пиотровскому.
Он вручил юбиляру почетную грамоту губернатора Санкт-Петербурга "За большой вклад в сохранение культурно исторического наследия Санкт-Петербурга, многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня рождения".