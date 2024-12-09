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Губернатор Петербурга поблагодарил Пиотровского за верность своему делу - РИА Новости, 09.12.2024
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20:50 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/piotrovskiy-1988274167.html
Губернатор Петербурга поблагодарил Пиотровского за верность своему делу
Губернатор Петербурга поблагодарил Пиотровского за верность своему делу - РИА Новости, 09.12.2024
Губернатор Петербурга поблагодарил Пиотровского за верность своему делу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 80-летием и поблагодарил его за... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:50
2024-12-09T20:50
санкт-петербург
россия
михаил пиотровский
александр беглов
георгий победоносец
государственный эрмитаж
императорское православное палестинское общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 80-летием и поблагодарил его за труд и верность своему делу, отметив, что директор знаменитого музея всегда был и остается патриотом Северной столицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Генеральному директору Государственного Эрмитажа, почетному гражданину Санкт-Петербурга Михаилу Пиотровскому в понедельник исполнилось 80 лет. В понедельник состоялась торжественная церемония выноса знамен и штандартов Российской Императорской армии, посвященная Дню героев Отечества и Дню Святого Георгия Победоносца. По многолетней традиции она прошла в Большом Тронном (Георгиевском) зале Государственного Эрмитажа. В ней приняли участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации - государственный герольдмейстер, заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов и заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Руслан Кантемиров. Беглов отметил, что эта патриотическая церемония, уходящая корнями глубоко в историю России, была возрождена благодаря генеральному директору Государственного Эрмитажа. Символическое совпадение есть и в том, что в День героев Отечества свой день рождения отмечает и Михаил Пиотровский. С днем рождения директора знаменитого музея поздравил президент России Владимир Путин. "Одно из главных поздравлений сегодня - это Указ президента Российской Федерации, в соответствии с которым Вас наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Вы стали полным кавалером этой высокой государственной награды. Вы всегда были и остаетесь патриотом Ленинграда-Петербурга и России. Благодарю Вас от имени жителей нашего города за труд и верность своему делу", - обратился Беглов к Пиотровскому. Он вручил юбиляру почетную грамоту губернатора Санкт-Петербурга "За большой вклад в сохранение культурно исторического наследия Санкт-Петербурга, многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня рождения".
https://ria.ru/20241209/professionaly-1988151081.html
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санкт-петербург, россия, михаил пиотровский, александр беглов, георгий победоносец, государственный эрмитаж, императорское православное палестинское общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Санкт-Петербург, Россия, Михаил Пиотровский, Александр Беглов, Георгий Победоносец, Государственный Эрмитаж, Императорское православное палестинское общество, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Губернатор Петербурга поблагодарил Пиотровского за верность своему делу

Губернатор Беглов выразил благодарность директору Эрмитажа Пиотровскому

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 80-летием и поблагодарил его за труд и верность своему делу, отметив, что директор знаменитого музея всегда был и остается патриотом Северной столицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Генеральному директору Государственного Эрмитажа, почетному гражданину Санкт-Петербурга Михаилу Пиотровскому в понедельник исполнилось 80 лет.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Вчера, 13:31
В понедельник состоялась торжественная церемония выноса знамен и штандартов Российской Императорской армии, посвященная Дню героев Отечества и Дню Святого Георгия Победоносца. По многолетней традиции она прошла в Большом Тронном (Георгиевском) зале Государственного Эрмитажа. В ней приняли участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации - государственный герольдмейстер, заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов и заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Руслан Кантемиров.
Беглов отметил, что эта патриотическая церемония, уходящая корнями глубоко в историю России, была возрождена благодаря генеральному директору Государственного Эрмитажа. Символическое совпадение есть и в том, что в День героев Отечества свой день рождения отмечает и Михаил Пиотровский. С днем рождения директора знаменитого музея поздравил президент России Владимир Путин.
"Одно из главных поздравлений сегодня - это Указ президента Российской Федерации, в соответствии с которым Вас наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Вы стали полным кавалером этой высокой государственной награды. Вы всегда были и остаетесь патриотом Ленинграда-Петербурга и России. Благодарю Вас от имени жителей нашего города за труд и верность своему делу", - обратился Беглов к Пиотровскому.
Он вручил юбиляру почетную грамоту губернатора Санкт-Петербурга "За большой вклад в сохранение культурно исторического наследия Санкт-Петербурга, многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня рождения".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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7 декабря, 20:17
 
Санкт-ПетербургРоссияМихаил ПиотровскийАлександр БегловГеоргий ПобедоносецГосударственный ЭрмитажИмператорское православное палестинское обществоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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