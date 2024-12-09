https://ria.ru/20241209/piotrovskiy-1988274167.html

Губернатор Петербурга поблагодарил Пиотровского за верность своему делу

Губернатор Петербурга поблагодарил Пиотровского за верность своему делу - РИА Новости, 09.12.2024

Губернатор Петербурга поблагодарил Пиотровского за верность своему делу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 80-летием и поблагодарил его за... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:50

2024-12-09T20:50

2024-12-09T20:50

санкт-петербург

россия

михаил пиотровский

александр беглов

георгий победоносец

государственный эрмитаж

императорское православное палестинское общество

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986645729_0:274:3071:2001_1920x0_80_0_0_947749cf4e4ba77b94a4471045c24265.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 80-летием и поблагодарил его за труд и верность своему делу, отметив, что директор знаменитого музея всегда был и остается патриотом Северной столицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Генеральному директору Государственного Эрмитажа, почетному гражданину Санкт-Петербурга Михаилу Пиотровскому в понедельник исполнилось 80 лет. В понедельник состоялась торжественная церемония выноса знамен и штандартов Российской Императорской армии, посвященная Дню героев Отечества и Дню Святого Георгия Победоносца. По многолетней традиции она прошла в Большом Тронном (Георгиевском) зале Государственного Эрмитажа. В ней приняли участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации - государственный герольдмейстер, заместитель директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов и заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Руслан Кантемиров. Беглов отметил, что эта патриотическая церемония, уходящая корнями глубоко в историю России, была возрождена благодаря генеральному директору Государственного Эрмитажа. Символическое совпадение есть и в том, что в День героев Отечества свой день рождения отмечает и Михаил Пиотровский. С днем рождения директора знаменитого музея поздравил президент России Владимир Путин. "Одно из главных поздравлений сегодня - это Указ президента Российской Федерации, в соответствии с которым Вас наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Вы стали полным кавалером этой высокой государственной награды. Вы всегда были и остаетесь патриотом Ленинграда-Петербурга и России. Благодарю Вас от имени жителей нашего города за труд и верность своему делу", - обратился Беглов к Пиотровскому. Он вручил юбиляру почетную грамоту губернатора Санкт-Петербурга "За большой вклад в сохранение культурно исторического наследия Санкт-Петербурга, многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня рождения".

https://ria.ru/20241209/professionaly-1988151081.html

https://ria.ru/20241207/beglov-1987926574.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, михаил пиотровский, александр беглов, георгий победоносец, государственный эрмитаж, императорское православное палестинское общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)