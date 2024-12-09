https://ria.ru/20241209/koreya-1988080943.html

Президенту Южной Кореи хотят запретить выезд из страны

Президенту Южной Кореи хотят запретить выезд из страны - РИА Новости, 09.12.2024

Президенту Южной Кореи хотят запретить выезд из страны

Начальник Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников (CIO) Южной Кореи О Дон Ун дал указание запросить запрет на поездки... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:45

2024-12-09T08:45

2024-12-09T11:23

в мире

южная корея

обстановка в южной корее

юн сок ель

гражданская сила

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777412857_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4aca99ac360881c4001cab52b698f2d8.jpg

СЕУЛ, 9 дек — РИА Новости. Начальник Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников (CIO) Южной Кореи О Дон Ун дал указание запросить запрет на поездки для президента страны Юн Сок Ёля, пишет агентство Рёнхап."Я дал распоряжение (запросить запрет на выезд для президента. — Прим. ред.) следователям, но это пока не реализовано", — пояснил О Дон Ун на парламентских слушаниях.Ранее прокуратура Южной Кореи сообщила, что начала расследование выдвинутых против Юн Сок Ёля обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью, связанных с кратковременным введением президентом военного положения на прошлой неделе.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест.В среду, 11 декабря, планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.

https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html

https://ria.ru/20241207/seul-1987871678.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, обстановка в южной корее, юн сок ель, гражданская сила