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Президенту Южной Кореи хотят запретить выезд из страны - РИА Новости, 09.12.2024
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08:45 09.12.2024 (обновлено: 11:23 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/koreya-1988080943.html
Президенту Южной Кореи хотят запретить выезд из страны
Президенту Южной Кореи хотят запретить выезд из страны - РИА Новости, 09.12.2024
Президенту Южной Кореи хотят запретить выезд из страны
Начальник Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников (CIO) Южной Кореи О Дон Ун дал указание запросить запрет на поездки... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T08:45
2024-12-09T11:23
в мире
южная корея
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 9 дек — РИА Новости. Начальник Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников (CIO) Южной Кореи О Дон Ун дал указание запросить запрет на поездки для президента страны Юн Сок Ёля, пишет агентство Рёнхап."Я дал распоряжение (запросить запрет на выезд для президента. — Прим. ред.) следователям, но это пока не реализовано", — пояснил О Дон Ун на парламентских слушаниях.Ранее прокуратура Южной Кореи сообщила, что начала расследование выдвинутых против Юн Сок Ёля обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью, связанных с кратковременным введением президентом военного положения на прошлой неделе.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест.В среду, 11 декабря, планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html
https://ria.ru/20241207/seul-1987871678.html
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в мире, южная корея, обстановка в южной корее, юн сок ель, гражданская сила
В мире, Южная Корея, Обстановка в Южной Корее, Юн Сок Ель, Гражданская сила
Президенту Южной Кореи хотят запретить выезд из страны

Следствие намерено запретить президенту Южной Кореи Юн Сок Елю выезд из страны

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 9 дек — РИА Новости. Начальник Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников (CIO) Южной Кореи О Дон Ун дал указание запросить запрет на поездки для президента страны Юн Сок Ёля, пишет агентство Рёнхап.
"Я дал распоряжение (запросить запрет на выезд для президента. — Прим. ред.) следователям, но это пока не реализовано", — пояснил О Дон Ун на парламентских слушаниях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Президент сошел с ума? Антикоммунизм не спас главу государства
5 декабря, 08:00
Ранее прокуратура Южной Кореи сообщила, что начала расследование выдвинутых против Юн Сок Ёля обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью, связанных с кратковременным введением президентом военного положения на прошлой неделе.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.
Голосование по законопроекту о проведении специального расследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи в Южной Корее. 7 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Сеуле не поддержали расследование в отношении первой леди
7 декабря, 12:06
Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест.
В среду, 11 декабря, планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
Ситуация в Южной Корее
© AP Photo / Ahn Young-joon

Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Ahn Young-joon
1 из 8
© AP Photo / Lee Jin-man

Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.

Полиция у правительственных зданий в Сеуле, Южная Корея

Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.

© AP Photo / Lee Jin-man
2 из 8
© AP Photo / Cho Sung-bong

Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.

Солдаты пытаются пройти в здание Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Cho Sung-bong
3 из 8
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
4 из 8
© AP Photo / Ahn Young-joon

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.

© AP Photo / Ahn Young-joon
5 из 8
© AP Photo / Lee Jin-man

Парламент проголосовал против этого решения.

Военный автомобили у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Парламент проголосовал против этого решения.

© AP Photo / Lee Jin-man
6 из 8
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.

Полиция заходит в здание Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
7 из 8
© Getty Images / Chung Sung-Jun

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.

Акция протеста у здания Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
8 из 8

Сторонники отставки президента собрались в Сеуле у здания Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Ahn Young-joon
1 из 8

Южнокорейские полицейские контролируют ситуацию.

© AP Photo / Lee Jin-man
2 из 8

Солдаты военного положения попытались проникнуть на территорию Национальной ассамблеи.

© AP Photo / Cho Sung-bong
3 из 8

Тем временем протестующие скандировали лозунги об отставке президента.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
4 из 8

Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения.

© AP Photo / Ahn Young-joon
5 из 8

Парламент проголосовал против этого решения.

© AP Photo / Lee Jin-man
6 из 8

Шесть оппозиционных партий внесли в парламент проект импичмента Юн Сок Ёля.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
7 из 8

Президент, как утверждается, не позволяет провести независимое расследование скандалов с участием его жены и высших должностных лиц страны.

© Getty Images / Chung Sung-Jun
8 из 8
 
В миреЮжная КореяОбстановка в Южной КорееЮн Сок ЕльГражданская сила
 
 
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