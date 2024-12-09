Президенту Южной Кореи хотят запретить выезд из страны

СЕУЛ, 9 дек — РИА Новости. Начальник Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников (CIO) Южной Кореи О Дон Ун дал указание запросить запрет на поездки для президента страны Юн Сок Ёля, пишет агентство Рёнхап."Я дал распоряжение (запросить запрет на выезд для президента. — Прим. ред.) следователям, но это пока не реализовано", — пояснил О Дон Ун на парламентских слушаниях.Ранее прокуратура Южной Кореи сообщила, что начала расследование выдвинутых против Юн Сок Ёля обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью, связанных с кратковременным введением президентом военного положения на прошлой неделе.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест.В среду, 11 декабря, планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
СЕУЛ, 9 дек — РИА Новости. Начальник Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников (CIO) Южной Кореи О Дон Ун дал указание запросить запрет на поездки для президента страны Юн Сок Ёля, пишет агентство Рёнхап.
"Я дал распоряжение (запросить запрет на выезд для президента. — Прим. ред.) следователям, но это пока не реализовано", — пояснил О Дон Ун на парламентских слушаниях.
Ранее прокуратура Южной Кореи сообщила, что начала расследование выдвинутых против Юн Сок Ёля обвинений в государственной измене и злоупотреблении властью, связанных с кратковременным введением президентом военного положения на прошлой неделе.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.
Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
Национальное собрание Республики Корея в субботу не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президента Юн Сок Ёля, за отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест.
В среду, 11 декабря, планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
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