https://ria.ru/20241209/bespilotniki-1988271362.html
В Дагестане открыли центр подготовки операторов беспилотников
В Дагестане открыли центр подготовки операторов беспилотников - РИА Новости, 09.12.2024
В Дагестане открыли центр подготовки операторов беспилотников
Центр подготовки специалистов беспилотных авиационных систем "Технолет" открыли в Махачкале на базе Дагестанского государственного технического университета,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:34
2024-12-09T20:34
2024-12-09T20:34
безопасность
сергей меликов
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 9 дек - РИА Новости. Центр подготовки специалистов беспилотных авиационных систем "Технолет" открыли в Махачкале на базе Дагестанского государственного технического университета, передает корреспондент РИА Новости. В учебно-тренировочном центре будущих операторов БПЛА бесплатна обучат навыкам управления, обслуживания и ремонта беспилотных систем. Подготовку смогут пройти как действующие военнослужащие, так и желающие заключить контракт и отправиться в зону спецоперации. В центре преподают профессионально подготовленные инструкторы с боевым опытом и знанием современных тактик ведения боевых действий. Первая группа уже обучается. Срок подготовки операторов беспилотных авиационных систем - до двух недель. Обучение будет включать теоретическую и практическую части, затем нужно будет сдать экзамен на полигоне. Как сообщили в пресс-службе главы Дагестана, тренировочный центр появился по инициативе председателя парламента республики Заура Аскендерова за счет внебюджетных источников. Глава республики Сергей Меликов и Аскендеров в понедельник осмотрели помещения центра, пообщались со студентами и инструкторами. "Конечно, сегодня надо понимать, что беспилотные комплексы - это не только средства вооруженной борьбы, но и те технические средства, которые используются и в хозяйстве в различных отраслях, начиная от различного рода геосъемок, определения каких-то параметров, которые с земли увидеть невозможно, в том числе по определению неисправности на различных хозяйственных объектов. Опыт работы центра мы потом можем переформатировать в отрасли, которые необходимы нам и в мирной жизни", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20241209/bpla-1988157983.html
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безопасность, сергей меликов, республика дагестан, махачкала
Безопасность, Сергей Меликов, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане открыли центр подготовки операторов беспилотников
В Махачкале открыли центр подготовки специалистов беспилотных авиационных систем
МАХАЧКАЛА, 9 дек - РИА Новости. Центр подготовки специалистов беспилотных авиационных систем "Технолет" открыли в Махачкале на базе Дагестанского государственного технического университета, передает корреспондент РИА Новости.
В учебно-тренировочном центре будущих операторов БПЛА бесплатна обучат навыкам управления, обслуживания и ремонта беспилотных систем. Подготовку смогут пройти как действующие военнослужащие, так и желающие заключить контракт и отправиться в зону спецоперации.
В центре преподают профессионально подготовленные инструкторы с боевым опытом и знанием современных тактик ведения боевых действий. Первая группа уже обучается. Срок подготовки операторов беспилотных авиационных систем - до двух недель. Обучение будет включать теоретическую и практическую части, затем нужно будет сдать экзамен на полигоне.
Как сообщили в пресс-службе главы Дагестана, тренировочный центр появился по инициативе председателя парламента республики Заура Аскендерова за счет внебюджетных источников.
Глава республики Сергей Меликов
и Аскендеров в понедельник осмотрели помещения центра, пообщались со студентами и инструкторами.
"Конечно, сегодня надо понимать, что беспилотные комплексы - это не только средства вооруженной борьбы, но и те технические средства, которые используются и в хозяйстве в различных отраслях, начиная от различного рода геосъемок, определения каких-то параметров, которые с земли увидеть невозможно, в том числе по определению неисправности на различных хозяйственных объектов. Опыт работы центра мы потом можем переформатировать в отрасли, которые необходимы нам и в мирной жизни", - отметил глава региона.