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СМИ: мировые державы предлагали Асаду варианты сделок по урегулированию - РИА Новости, 09.12.2024
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17:40 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/asad-1988224676.html
СМИ: мировые державы предлагали Асаду варианты сделок по урегулированию
СМИ: мировые державы предлагали Асаду варианты сделок по урегулированию - РИА Новости, 09.12.2024
СМИ: мировые державы предлагали Асаду варианты сделок по урегулированию
Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до наступления повстанцев отклонил предложения мировых держав, в том числе США, благодаря которым мог укрепить... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:40
2024-12-09T17:40
в мире
москва
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
башар асад
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до наступления повстанцев отклонил предложения мировых держав, в том числе США, благодаря которым мог укрепить власть, пишет газета Washington Post со ссылкой на местных аналитиков."Некоторые из его советников рекомендовали ему (Асаду. — Прим. ред.) принять косвенное предложение США разорвать отношения с Ираном в обмен на снятие санкций", — сказал бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди.Авторы материала допускают, что фатальной ошибкой для режима Асада стал отказ от идей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который стремился нормализовать отношения с Дамаском в обмен на усилия Асада по сдерживанию курдских сил, налаживанию диалога с сирийской оппозицией и возвращению по крайней мере части из миллионов сирийских беженцев.С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, москва, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, реджеп тайип эрдоган
В мире, Москва, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: мировые державы предлагали Асаду варианты сделок по урегулированию

WP: Асад отказался от предложения США по снятию санкций

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до наступления повстанцев отклонил предложения мировых держав, в том числе США, благодаря которым мог укрепить власть, пишет газета Washington Post со ссылкой на местных аналитиков.
"Некоторые из его советников рекомендовали ему (Асаду. — Прим. ред.) принять косвенное предложение США разорвать отношения с Ираном в обмен на снятие санкций", — сказал бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди.
Повсеместный хаос: кадры из Сирии
© AP Photo / Ugur Yildirim

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

Обстановка в Дамаске, Сирия

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

© AP Photo / Ugur Yildirim
1 из 9
© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

Очереди автомобилей на дорогах, ведущих в Дамаск

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu
2 из 9
© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

Обстановка в Дамаске, Сирия

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu
3 из 9
© AP Photo / Matias Delacroix

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Израильская бронетехника на границе с Сирией

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Matias Delacroix
4 из 9
© AP Photo / Hassan Ammar

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

Люди въезжают в Сирию через пограничный пункт в долине Бекаа, Ливан

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

© AP Photo / Hassan Ammar
5 из 9
© AP Photo / Matias Delacroix

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

Израильская бронетехника вблизи Голанских высот в деревне Мадждаль-Шамс

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 9
© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

Горящее здание в Дамаске

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
7 из 9
© AP Photo / Hussein Malla

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

Люди в разграбленной резиденции президента Сирии Башара Асада в Дамаске

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
8 из 9
© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

Дым над Дамаском, Сирия

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
9 из 9

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

© AP Photo / Ugur Yildirim
1 из 9

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu
2 из 9

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu
3 из 9

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Matias Delacroix
4 из 9

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

© AP Photo / Hassan Ammar
5 из 9

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 9

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
7 из 9

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
8 из 9

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
9 из 9
Авторы материала допускают, что фатальной ошибкой для режима Асада стал отказ от идей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который стремился нормализовать отношения с Дамаском в обмен на усилия Асада по сдерживанию курдских сил, налаживанию диалога с сирийской оппозицией и возвращению по крайней мере части из миллионов сирийских беженцев.
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
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