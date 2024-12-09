https://ria.ru/20241209/asad-1988224676.html

СМИ: мировые державы предлагали Асаду варианты сделок по урегулированию

СМИ: мировые державы предлагали Асаду варианты сделок по урегулированию - РИА Новости, 09.12.2024

СМИ: мировые державы предлагали Асаду варианты сделок по урегулированию

Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до наступления повстанцев отклонил предложения мировых держав, в том числе США, благодаря которым мог укрепить... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:40

2024-12-09T17:40

2024-12-09T17:40

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад за несколько недель до наступления повстанцев отклонил предложения мировых держав, в том числе США, благодаря которым мог укрепить власть, пишет газета Washington Post со ссылкой на местных аналитиков."Некоторые из его советников рекомендовали ему (Асаду. — Прим. ред.) принять косвенное предложение США разорвать отношения с Ираном в обмен на снятие санкций", — сказал бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди.Авторы материала допускают, что фатальной ошибкой для режима Асада стал отказ от идей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который стремился нормализовать отношения с Дамаском в обмен на усилия Асада по сдерживанию курдских сил, налаживанию диалога с сирийской оппозицией и возвращению по крайней мере части из миллионов сирийских беженцев.С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

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в мире, москва, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, реджеп тайип эрдоган