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Повсеместный хаос: кадры из Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
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14:37 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/perevorot-1988102871.html
Повсеместный хаос: кадры из Сирии
Повсеместный хаос: кадры из Сирии - РИА Новости, 09.12.2024
Повсеместный хаос: кадры из Сирии
Силы вооруженной оппозиции 8 декабря вошли в Дамаск. Президент Башар Асад оставил пост и покинул страну. Кадры из Сирии — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T14:37
2024-12-09T14:37
фото
сирия
в мире
дамаск (город)
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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Силы вооруженной оппозиции 8 декабря вошли в Дамаск. Президент Башар Асад оставил пост и покинул страну. Кадры из Сирии — в фотоленте ria.ru.
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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60
353
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фото, фото, сирия, в мире, дамаск (город), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Фото, Сирия, В мире, Дамаск (город), Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024

Повсеместный хаос: кадры из Сирии

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Силы вооруженной оппозиции 8 декабря вошли в Дамаск. Президент Башар Асад оставил пост и покинул страну. Кадры из Сирии — в фотоленте ria.ru.
© AP Photo / Ugur Yildirim

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

Обстановка в Дамаске, Сирия

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

© AP Photo / Ugur Yildirim
1 из 9
© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

Очереди автомобилей на дорогах, ведущих в Дамаск

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu
2 из 9
© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

Обстановка в Дамаске, Сирия

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu
3 из 9
© AP Photo / Matias Delacroix

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Израильская бронетехника на границе с Сирией

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Matias Delacroix
4 из 9
© AP Photo / Hassan Ammar

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

Люди въезжают в Сирию через пограничный пункт в долине Бекаа, Ливан

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

© AP Photo / Hassan Ammar
5 из 9
© AP Photo / Matias Delacroix

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

Израильская бронетехника вблизи Голанских высот в деревне Мадждаль-Шамс

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 9
© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

Горящее здание в Дамаске

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
7 из 9
© AP Photo / Hussein Malla

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

Люди в разграбленной резиденции президента Сирии Башара Асада в Дамаске

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
8 из 9
© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

Дым над Дамаском, Сирия

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
9 из 9
 
ФотоСирияВ миреДамаск (город)Башар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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