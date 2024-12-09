Повсеместный хаос: кадры из Сирии
В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.
В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.
На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.
На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.
Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.
На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан
На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан
В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.
На фото: израильская бронетехника в Сирии
В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.
На фото: израильская бронетехника в Сирии
Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.
Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.
По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.
По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.
Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.
Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.