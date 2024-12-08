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"Навеки". Как появилось крупнейшее в мире союзное государство - РИА Новости, 08.12.2024
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08:00 08.12.2024 (обновлено: 08:05 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/rossiya-1987493355.html
"Навеки". Как появилось крупнейшее в мире союзное государство
"Навеки". Как появилось крупнейшее в мире союзное государство - РИА Новости, 08.12.2024
"Навеки". Как появилось крупнейшее в мире союзное государство
Сегодня Союзному государству исполняется 25 лет. За четверть века амбициозный интеграционный проект Москвы и Минска проделал большой путь и превратился в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T08:00
2024-12-08T08:05
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
борис ельцин
белорусская аэс
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Сегодня Союзному государству исполняется 25 лет. За четверть века амбициозный интеграционный проект Москвы и Минска проделал большой путь и превратился в настоящий стратегический союз — вплоть до размещения на белорусской территории ядерного оружия. О том, как к этому пришли, — в материале РИА Новости.Неизбежное объединениеПредпосылки к интеграции двух государств возникли сразу после распада СССР. Белоруссия, в отличие от ряда постсоветских стран, не спешила примыкать к "параду суверенитетов", одной из последних провозгласив независимость. И даже после этого не демонстрировала какого-то дрейфа от России.С первой победой Александра Лукашенко на президентских выборах 1994 года курс на сближение стал еще более очевидным. К слову, белорусский лидер был далеко не единственным, кто поддерживал тесное взаимодействие с Москвой.В частности, первый премьер республики Вячеслав Кебич, подписывавший в числе прочих Беловежские соглашения, был на тех выборах главным конкурентом Лукашенко. Но и он говорил о безальтернативности российско-белорусской интеграции.После вступления в должность Лукашенко взялся за дело. В начале 1995-го по его инициативе состоялся референдум, где белорусам предложили ответить на четыре вопроса: о придании русскому языку статуса государственного, о новых флаге и гербе, об одобрении экономической интеграции с Россией и о праве президента распускать Верховный совет.Более 75 процентов участников плебисцита поддержали все пункты.Четыре года подготовкиНесмотря на более чем оптимистичный фон, с интеграцией не спешили. Лукашенко и Борис Ельцин в 1995 году подписали соглашение о платежном и таможенном союзе, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, год спустя — Договор об образовании Сообщества Беларуси и России. Законодатели обеих стран условились о создании совместного парламентского собрания.В 1997-м заключили Договор о союзе Беларуси и России. В кратком документе всего из девяти пунктов перечислялись главные задачи: "укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества", повышение уровня жизни народов, создание общей правовой базы, обеспечение безопасности.В 1998 году президенты признали "жизнеспособность" союза и подтвердили курс на дальнейшую интеграцию.Наконец, 8 декабря 1999-го в Москве подписали Договор о создании Союзного государства. Этот 22-страничный документ включает в себя уже 70 статей.Как все устроено?Основные цели остались прежними — всестороннее взаимодействие в интересах братских народов. "По мере становления Союзного государства будет рассмотрен вопрос о принятии его Конституции", — говорится в документе."Подписанный договор — исторический и судьбоносный. Это тот фундамент, на котором мы войдем в третье тысячелетие", — сказал в 1999-м Лукашенко. "Навеки", — ответил Ельцин.Соглашение предусматривало формирование двусторонних органов управления, помимо уже функционировавшего парламентского собрания.Создали Высший Государственный совет, Совет министров и Постоянный комитет.Госсовет — главный орган. В его ведении — совместный бюджет, кадровые вопросы и координация общей политики.Основной законодательный институт — парламентское собрание. Депутатов — 72, по 36 от России и Белоруссии. Проекты на рассмотрение парламентариев вносит Совет министров (главы правительств и ключевых ведомств).А Постоянный комитет "координирует работу отраслевых и функциональных органов Союзного государства", отвечает за подготовку заседаний Высшего госсовета и Совета министров.В 2012-м добавилась Группа высокого уровня. Это члены Совмина, которые на регулярной основе обсуждают "актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и союзного строительства".Есть контакты и на местном уровне. Так, ежегодно проходит Форум регионов — крупная деловая площадка для взаимодействия предпринимателей. "Это тоже ради людей. Не контракты ради контрактов, не расходы и инвестиции ради инвестиций, это вклад в развитие экономики", — подчеркивал госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.Чего достиглиРазумеется, важны и личные отношения президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры регулярно созваниваются, встречаются очно — на мероприятиях по линии Союзного государства, двусторонних переговорах, международных площадках.В январе 2024-го в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Высшего госсовета СГ. Путин и Лукашенко оценили реализацию базового документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и утвердили аналогичный документ на следующий трехлетний период. Оба остались довольны.В начале декабря в Минске прошло юбилейное заседание Госсовета. Лидеры подвели итоги сотрудничества. По словам Путина, эффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают растущие экономические показатели. В частности, товарооборот, который с января по сентябрь 2024-го увеличился на 8,4 процента, превысив 37 миллиардов долларов."На Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь, для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти девять процентов", — рассказал Путин.Кроме того, Москва инвестировала в белорусскую экономику более четырех миллиардов долларов, в республике работают порядка 2,5 тысячи компаний с российским участием. Углубляется взаимодействие в энергетике, продолжается процесс создания объединенных рынков нефти и газа. Подписали договор о формировании единого электроэнергетического рынка.Крупнейший реализованный проект в рамках СГ — Белорусская атомная станция (БелАЭС) в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой. С 2023-го действуют уже два блока. Как отмечают в Минске, это помогло отказаться от импорта энергоносителей.Еще больше форматов сотрудничестваПо словам Лукашенко, сейчас необходимо "усилить международное позиционирование" СГ, как это происходит с Евразийским экономическим союзом.Интеграция с Россией, впрочем, уже приносит плоды Белоруссии на глобальном уровне. Страна в июле этого года вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества, есть планы по присоединению к БРИКС. На саммите в Казани Лукашенко значительную часть своего выступления посвятил именно этому.Среди "шероховатостей" в СГ, отмеченных белорусским лидером, — неполная определенность по созданию единых рынков нефти и газа. "Данные принципиально важные темы мы регулярно с Владимиром Владимировичем обсуждаем, договоренности достигнуты", — тем не менее заверил он.Еще один насущный вопрос — отмена роуминга на территории Союзного государства. За месяц до 25-летия Договора госсекретарь Мезенцев сообщил, что с 1 марта вводится "комфортный домашний тариф, который позволит людям иметь право на бесплатные звонки в объеме 300 минут ежемесячно и передачу данных в объеме до 5 Гб"."Мы же ваши ближайшие союзники"И, конечно, важнейшее событие — размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Минск в середине 1990-х отказался от таких вооружений, что потом неоднократно критиковал Лукашенко. По его мнению, будь в республике все эти годы "ядерка", Запад иначе относился бы к стране.В марте 2023-го белорусского президента услышали. Как пояснил Путин, поводом послужили планы Великобритании поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном. "Но даже вне контекста этих событий Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Здесь тоже нет ничего необычного", — отметил президент. В частности, США в странах НАТО делают это десятилетиями."И Александр Григорьевич прав, он говорит: "Мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы у своих союзников размещают?" Мы договорились, что сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия", — уточнил Путин.В декабре в Минске подписали новый договор о гарантиях безопасности, который, как отметил Путин, "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств". По словам Лукашенко, документ ознаменовал собой "беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере". В Москве отмечали, что обновленная ядерная доктрина полностью синхронизирована с соглашениями Союзного государства.
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, борис ельцин, белорусская аэс, евразийский экономический союз, брикс
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Борис Ельцин, Белорусская АЭС, Евразийский экономический союз, БРИКС
"Навеки". Как появилось крупнейшее в мире союзное государство

Союзное государство России и Белоруссии отмечает 25 лет

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : Пресс-служба президента России
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Сегодня Союзному государству исполняется 25 лет. За четверть века амбициозный интеграционный проект Москвы и Минска проделал большой путь и превратился в настоящий стратегический союз — вплоть до размещения на белорусской территории ядерного оружия. О том, как к этому пришли, — в материале РИА Новости.

Неизбежное объединение

Предпосылки к интеграции двух государств возникли сразу после распада СССР. Белоруссия, в отличие от ряда постсоветских стран, не спешила примыкать к "параду суверенитетов", одной из последних провозгласив независимость. И даже после этого не демонстрировала какого-то дрейфа от России.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Борис Ельцин (второй справа), президент Кыргызстана Аскар Акаев (слева), президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (второй слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) на встрече интеграционной "четверки" — президентов России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.
Президент РФ Борис Ельцин (второй справа), Президент Кыргызстана Аскар Акаев (слева), Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (второй слева) и Президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) на встрече интеграционной четверки - президентов РФ, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Президент РФ Борис Ельцин (второй справа), президент Кыргызстана Аскар Акаев (слева), президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (второй слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) на встрече интеграционной "четверки" — президентов России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.
С первой победой Александра Лукашенко на президентских выборах 1994 года курс на сближение стал еще более очевидным. К слову, белорусский лидер был далеко не единственным, кто поддерживал тесное взаимодействие с Москвой.
В частности, первый премьер республики Вячеслав Кебич, подписывавший в числе прочих Беловежские соглашения, был на тех выборах главным конкурентом Лукашенко. Но и он говорил о безальтернативности российско-белорусской интеграции.
После вступления в должность Лукашенко взялся за дело. В начале 1995-го по его инициативе состоялся референдум, где белорусам предложили ответить на четыре вопроса: о придании русскому языку статуса государственного, о новых флаге и гербе, об одобрении экономической интеграции с Россией и о праве президента распускать Верховный совет.
Более 75 процентов участников плебисцита поддержали все пункты.

Четыре года подготовки

Несмотря на более чем оптимистичный фон, с интеграцией не спешили. Лукашенко и Борис Ельцин в 1995 году подписали соглашение о платежном и таможенном союзе, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, год спустя — Договор об образовании Сообщества Беларуси и России. Законодатели обеих стран условились о создании совместного парламентского собрания.
В 1997-м заключили Договор о союзе Беларуси и России. В кратком документе всего из девяти пунктов перечислялись главные задачи: "укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества", повышение уровня жизни народов, создание общей правовой базы, обеспечение безопасности.
В 1998 году президенты признали "жизнеспособность" союза и подтвердили курс на дальнейшую интеграцию.
Наконец, 8 декабря 1999-го в Москве подписали Договор о создании Союзного государства. Этот 22-страничный документ включает в себя уже 70 статей.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкПодписание договора об образовании союза России и Белоруссии
Подписание Договора об образовании Союза России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Подписание договора об образовании союза России и Белоруссии

Как все устроено?

Основные цели остались прежними — всестороннее взаимодействие в интересах братских народов. "По мере становления Союзного государства будет рассмотрен вопрос о принятии его Конституции", — говорится в документе.
"Подписанный договор — исторический и судьбоносный. Это тот фундамент, на котором мы войдем в третье тысячелетие", — сказал в 1999-м Лукашенко. "Навеки", — ответил Ельцин.
Соглашение предусматривало формирование двусторонних органов управления, помимо уже функционировавшего парламентского собрания.
Создали Высший Государственный совет, Совет министров и Постоянный комитет.
Госсовет — главный орган. В его ведении — совместный бюджет, кадровые вопросы и координация общей политики.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкПрезидент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 1999 год
Президент России Борис Ельцин и президент России Александр Лукашенко после подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 1999 год - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Президент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 1999 год
Основной законодательный институт — парламентское собрание. Депутатов — 72, по 36 от России и Белоруссии. Проекты на рассмотрение парламентариев вносит Совет министров (главы правительств и ключевых ведомств).
А Постоянный комитет "координирует работу отраслевых и функциональных органов Союзного государства", отвечает за подготовку заседаний Высшего госсовета и Совета министров.
В 2012-м добавилась Группа высокого уровня. Это члены Совмина, которые на регулярной основе обсуждают "актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и союзного строительства".
Есть контакты и на местном уровне. Так, ежегодно проходит Форум регионов — крупная деловая площадка для взаимодействия предпринимателей. "Это тоже ради людей. Не контракты ради контрактов, не расходы и инвестиции ради инвестиций, это вклад в развитие экономики", — подчеркивал госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

Чего достигли

Разумеется, важны и личные отношения президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры регулярно созваниваются, встречаются очно — на мероприятиях по линии Союзного государства, двусторонних переговорах, международных площадках.
В январе 2024-го в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Высшего госсовета СГ. Путин и Лукашенко оценили реализацию базового документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и утвердили аналогичный документ на следующий трехлетний период. Оба остались довольны.
В начале декабря в Минске прошло юбилейное заседание Госсовета. Лидеры подвели итоги сотрудничества. По словам Путина, эффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают растущие экономические показатели. В частности, товарооборот, который с января по сентябрь 2024-го увеличился на 8,4 процента, превысив 37 миллиардов долларов.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего государственного совета Союзного государства в Минске
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заседание Высшего государственного совета Союзного государства в Минске
"На Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь, для России Белоруссия является четвертым торговым партнером в мире с долей почти девять процентов", — рассказал Путин.
Кроме того, Москва инвестировала в белорусскую экономику более четырех миллиардов долларов, в республике работают порядка 2,5 тысячи компаний с российским участием. Углубляется взаимодействие в энергетике, продолжается процесс создания объединенных рынков нефти и газа. Подписали договор о формировании единого электроэнергетического рынка.
Крупнейший реализованный проект в рамках СГ — Белорусская атомная станция (БелАЭС) в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой. С 2023-го действуют уже два блока. Как отмечают в Минске, это помогло отказаться от импорта энергоносителей.

Еще больше форматов сотрудничества

По словам Лукашенко, сейчас необходимо "усилить международное позиционирование" СГ, как это происходит с Евразийским экономическим союзом.
Интеграция с Россией, впрочем, уже приносит плоды Белоруссии на глобальном уровне. Страна в июле этого года вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества, есть планы по присоединению к БРИКС. На саммите в Казани Лукашенко значительную часть своего выступления посвятил именно этому.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
Среди "шероховатостей" в СГ, отмеченных белорусским лидером, — неполная определенность по созданию единых рынков нефти и газа. "Данные принципиально важные темы мы регулярно с Владимиром Владимировичем обсуждаем, договоренности достигнуты", — тем не менее заверил он.
Еще один насущный вопрос — отмена роуминга на территории Союзного государства. За месяц до 25-летия Договора госсекретарь Мезенцев сообщил, что с 1 марта вводится "комфортный домашний тариф, который позволит людям иметь право на бесплатные звонки в объеме 300 минут ежемесячно и передачу данных в объеме до 5 Гб".

"Мы же ваши ближайшие союзники"

И, конечно, важнейшее событие — размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Минск в середине 1990-х отказался от таких вооружений, что потом неоднократно критиковал Лукашенко. По его мнению, будь в республике все эти годы "ядерка", Запад иначе относился бы к стране.
В марте 2023-го белорусского президента услышали. Как пояснил Путин, поводом послужили планы Великобритании поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном. "Но даже вне контекста этих событий Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Здесь тоже нет ничего необычного", — отметил президент. В частности, США в странах НАТО делают это десятилетиями.
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения полигона Обуз-Лесновский в Брестской области
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения полигона Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения полигона Обуз-Лесновский в Брестской области
"И Александр Григорьевич прав, он говорит: "Мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы у своих союзников размещают?" Мы договорились, что сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия", — уточнил Путин.
В декабре в Минске подписали новый договор о гарантиях безопасности, который, как отметил Путин, "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств".
По словам Лукашенко, документ ознаменовал собой "беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере". В Москве отмечали, что обновленная ядерная доктрина полностью синхронизирована с соглашениями Союзного государства.
Путин о размещении Орешника на территории Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Орешник" у границ НАТО. О чем Путин договорился с Лукашенко в Минске
6 декабря, 16:43
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБорис ЕльцинБелорусская АЭСЕвразийский экономический союзБРИКС
 
 
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