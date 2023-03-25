https://ria.ru/20230325/putin-1860659321.html

Путин: заявление Британии послужило поводом для переговоров с Лукашенко

Путин: заявление Британии послужило поводом для переговоров с Лукашенко - РИА Новости, 25.03.2023

Путин: заявление Британии послужило поводом для переговоров с Лукашенко

Заявление Великобритании о поставках Украине вооружения, содержащего обедненный уран, послужило поводом для переговоров с президентом Белоруссии Александром... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T22:33

2023-03-25T22:33

2023-03-25T22:33

великобритания

украина

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заявление Великобритании о поставках Украине вооружения, содержащего обедненный уран, послужило поводом для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Минск давно просит разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, с Беларусью. Это просто поводом послужило, наверное, заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном… Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". Он добавил, что снаряды с обедненным ураном "так или иначе связаны с ядерными технологиями". Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.

https://ria.ru/20230325/uran-1860641343.html

великобритания

украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". "С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", — сказал президент. 2023-03-25T22:33 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, павел зарубин