https://ria.ru/20230325/putin-1860659321.html
Путин: заявление Британии послужило поводом для переговоров с Лукашенко
Путин: заявление Британии послужило поводом для переговоров с Лукашенко - РИА Новости, 25.03.2023
Путин: заявление Британии послужило поводом для переговоров с Лукашенко
Заявление Великобритании о поставках Украине вооружения, содержащего обедненный уран, послужило поводом для переговоров с президентом Белоруссии Александром... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T22:33
2023-03-25T22:33
2023-03-25T22:33
великобритания
украина
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заявление Великобритании о поставках Украине вооружения, содержащего обедненный уран, послужило поводом для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Минск давно просит разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, с Беларусью. Это просто поводом послужило, наверное, заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном… Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". Он добавил, что снаряды с обедненным ураном "так или иначе связаны с ядерными технологиями". Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.
https://ria.ru/20230325/uran-1860641343.html
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Путин о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии
Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". "С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", — сказал президент.
2023-03-25T22:33
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PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великобритания, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, павел зарубин
Великобритания, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин: заявление Британии послужило поводом для переговоров с Лукашенко
Путин рассказал, что заявление Великобритании стало поводом для переговоров с Лукашенко