https://ria.ru/20241207/ukraina-1987785984.html

"Создадим новую администрацию". Запад готовится к поражению Украины

"Создадим новую администрацию". Запад готовится к поражению Украины - РИА Новости, 07.12.2024

"Создадим новую администрацию". Запад готовится к поражению Украины

Союзники Киева все сильнее устают от украинцев. Оказавшись в Европе, те предпочитают жить на пособие и не работать. Встраиваться в общество тоже не хотят... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T08:00

2024-12-07T08:00

2024-12-07T08:09

в мире

украина

германия

олаф шольц

бундестаг германии

вооруженные силы украины

владимир зеленский

польша

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Союзники Киева все сильнее устают от украинцев. Оказавшись в Европе, те предпочитают жить на пособие и не работать. Встраиваться в общество тоже не хотят. Проблема далека от решения — ожидается, что Западу вскоре придется принять еще больше беженцев. Как опасения европейцев становятся реальностью — в материале РИА Новости.Провал за проваломУкраинцев в Германии необходимо заставить работать — в таком ключе высказался в бундестаге канцлер Олаф Шольц. В стране свыше миллиона беженцев, но подавляющее большинство лишь получает пособия, не утруждая себя социальной адаптацией. Берлин придумал новую меру, чтобы стимулировать людей охотнее ассимилироваться, изучая также немецкий язык и культуру. Иначе — высылка на родину."Многие здесь уже довольно долго. Теперь им нужно наконец начать действовать", — заявил канцлер с парламентской трибуны.Для этого Шольц с Зеленским договорились о создании в Германии украинской администрации — дескать, Берлин и Киев будут решать проблему совместно. Насколько успешной окажется идея, судить сложно. По крайней мере, предыдущие инициативы ФРГ в отношении украинцев были бесполезными, что признает и сам канцлер.Об этом также говорят и отчеты Федерального аудиторского ведомства. Так, в 2023-м Германия запустила для украинцев "турбопрограмму" по трудоустройству, предусматривающую специальные курсы. Спустя год оказалось, что только 20 процентов выпускников получили предложения от центров занятости. При этом ни один из них так и не начал работать. За год обучение прошли уже 40 процентов. Однако трудоустраиваться согласились менее процента.Новая система"Полгода назад большинство говорило, что хочет вернуться на Украину. Сейчас большинство (65 процентов) заявляет: "Мы останемся здесь. Мы освоимся", — рассказал глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт.Причина очевидная. Около 720 тысяч беженцев получают социальные выплаты. Полмиллиона из них — трудоспособные. Немецким властям это обходится в почти 540 миллионов евро ежемесячно. Дело в том, что сейчас центры занятости практически не отказывают украинцам в пособиях. Их вполне свободно оформляют, даже когда владелец паспорта с трезубом считает трудоустройство неприемлемым для себя.В октябре правительство ФРГ предложило проект, согласно которому неработающие украинцы лишались 30 процентов выплат. Оставалось до конца года получить одобрение бундестага. Однако, как отмечают немецкие СМИ, распад правящей коалиции и политический кризис сделали это невозможным. Необходимое большинство голосов, скорее всего, не получить, и порядок останется прежним.Из 4,2 миллиона человек, покинувших Украину с февраля 2022 года, Германия приняла больше всех — 1,1 миллиона. Учитывая не лучшую ситуацию с национальной экономикой, страна больше не хочет нести такое бремя. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Европе необходимо изменить существующую систему распределения беженцев.Берлин, как и многие другие союзники Киева, обеспокоен рисками развития украинского конфликта. Британское издание The Times пишет, что западные чиновники прогнозируют наплыв до пяти миллионов новых беженцев. Такой сценарий считают вполне возможным, если инфраструктура Украины, включая критические объекты, будет выведена из строя. Максимальный наплыв украинцев ожидается в случае обвала фронта.Подобное развитие событий обеспокоило Польшу, которая по числу принятых беженцев (930 тысяч человек) уступает только Германии. Согласно опросу, проведенному European National Panels, 23 процента поляков опасаются новой волны приезжих украинцев. Кроме того, 63 процента респондентов хотят, чтобы помощь предоставляли только проживающим в зоне боевых действий или там, где они проходили."Если бы сегодня конфликт на Украине обострился и начался бы очередной наплыв беженцев, они, вероятно, уже не смогли бы рассчитывать на такую же поддержку в Польше, как в первый год", — считает глава Междисциплинарной лаборатории военных исследований в Кракове доктор философии Петр Длугош.Несвоевременные мерыНекоторые европейские государства уже готовятся к новой волне и ограничивают категории принимаемых украинских граждан. Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель решила, что страна откажет в приюте жителям Западной Украины. Львовскую, Волынскую, Тернопольскую, Ровенскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области там признали безопасными для проживания. По словам чиновницы, каждый десятый прибывший украинец — оттуда. За два с половиной года норвежские власти уже разместили 77 тысяч человек.Киев сам не против, чтобы уезжало как можно меньше, а возвращалось как можно больше людей. Демографическая ситуация в стране тяжелая. По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, на Украине осталось 35 миллионов человек. Не исключено, что на самом деле еще меньше. Так, бывший премьер Николай Азаров называл цифру 19 миллионов. Кроме того, вернувшиеся могли бы пополнить ряды ВСУ. По словам депутата Рады Анны Скороход, с Украины нелегально выехали более миллиона мужчин.Жить на Украине с каждым днем все сложнее. Ситуация с энергетической инфраструктурой, как и полагали западные издания, ухудшается. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что стране грозит отопительный коллапс. И причина даже не в ударах России по объектам энергетики, а в безответственности местных властей, которые десятки лет не меняли оборудование.Так, в Кривом Роге около 130 тысяч жителей в ноябре остались без отопления. Попенко считает, что ситуация может повториться в Киеве, Харькове, Львове, Сумах, Херсоне и других городах.Относительно теплое начало зимы пока не делает ситуацию слишком критичной, однако отсутствие отопления в домах и регулярные отключения электричества в морозы создадут невыносимые условия для жизни. В таком случае рост числа беженцев неизбежен. Вот только вряд ли теперь их будут рады принять даже самые близкие союзники.

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, олаф шольц, бундестаг германии, вооруженные силы украины, владимир зеленский, польша