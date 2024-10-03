https://ria.ru/20241003/germaniya-1976062710.html

В Германии намерены ужесточить правила получения пособий по безработице

В Германии намерены ужесточить правила получения пособий по безработице - РИА Новости, 03.10.2024

В Германии намерены ужесточить правила получения пособий по безработице

Немецкое правительство приняло решение об ужесточении правил получения пособия по безработице, нарушителям, в том числе беженцам с Украины, грозит сокращение... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T00:40

2024-10-03T00:40

2024-10-03T00:41

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БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Немецкое правительство приняло решение об ужесточении правил получения пособия по безработице, нарушителям, в том числе беженцам с Украины, грозит сокращение выплат, если они будут избегать трудоустройства, сообщает издание Spiegel."В будущем к людям, получающим пособие по безработице, будут применяться более жесткие санкции, если они будут отказываться от работы или пропускать назначенные приемы (в центре трудоустройства- ред.)", - пишет издание со ссылкой на решение правительства, которое, при условии согласования в парламенте, начнет действовать с 1 января 2025 года. Так, в случае отказа от трудоустройства без веской причины пособие может быть сокращено на 30% в последующие три месяца, а послабления при жилищно-коммунальных расходах уменьшатся. Сокращение пособий коснется также тех, кто зарабатывает без официального трудоустройства. В то же время, бывшие получатели пособий после длительной безработицы могут рассчитывать на премию размером в 1000 евро по истечении года с момента трудоустройства. Также планируется ускорить процесс трудоустройства иностранцев, связав процессы интеграции с обучением на рабочих местах. Ранее ряд немецких политиков призвал отменить пособие по безработице для украинских беженцев. Ежемесячная выплата на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Так, генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил ранее изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии. Тем не менее, официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт заявил позднее об отсутствии планов заменять гарантированные выплаты украинским гражданам на стандартные пособия для беженцев. По состоянию на март текущего года, в Германии зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан.

https://ria.ru/20240929/minsk-1975299796.html

https://ria.ru/20240918/yarovaya-1973358627.html

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