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В Германии провалилась программа по трудоустройству украинских беженцев - РИА Новости, 01.11.2024
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16:09 01.11.2024 (обновлено: 17:37 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/germaniya-1981379961.html
В Германии провалилась программа по трудоустройству украинских беженцев
В Германии провалилась программа по трудоустройству украинских беженцев - РИА Новости, 01.11.2024
В Германии провалилась программа по трудоустройству украинских беженцев
В прошлом году немецкие центры занятости не смогли устроить на работу ни одного украинского беженца, прошедшего интеграционные курсы, пишет газета Bild* со... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:09
2024-11-01T17:37
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БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. В прошлом году немецкие центры занятости не смогли устроить на работу ни одного украинского беженца, прошедшего интеграционные курсы, пишет газета Bild* со ссылкой на отчет Федерального аудиторского ведомства (BRH). В 2023-м правительство ФРГ запустило "турбо-программу" по трудоустройству граждан Украины. Она включает специальные курсы, после которых только 20% выпускников получили предложения от центров занятости, но ни один из них так и не устроился на работу.В этом году уже 40% выпускников получили предложения о трудоустройстве, но приняли их менее одного процента, говорится в материале.Отмечается, что после окончания курсов украинцы должны посещать центр занятости каждые шесть недель, но в 2023-м срок между консультациями в среднем составлял 180 дней, а в 2024-м — 115.В свою очередь, центры занятости без каких-либо проверок принимали заявления от получателей пособий, где те называли трудоустройство для себя неприемлемым, указывается в статье.Согласно отчету, сейчас примерно 720 тысяч украинских беженцев получают социальные выплаты, в том числе около 500 тысяч трудоспособных. Ежемесячные расходы немецких властей на это составляют около 539 миллионов евро. При этом в ноябре 2022 года, спустя девять месяцев после начала российской спецоперации, траты на эти нужды составляли 445 миллионов евро. Таким образом, число получателей пособий в Германии продолжает расти. В июне правительство ФРГ опубликовало разъяснение о программе выплат по безработице (Bürgergeld) для украинцев, которую многие немцы считают чрезмерной. В документе утверждается, что пособия обеспечивают более эффективную интеграцию, чем выплаты для лиц, ищущих убежище. Кроме того, оно якобы позволяет быстрее закрепиться на рынке труда. При этом в заявлении уточняется, что власти и немецкие компании достигли соглашения о приеме на работу беженцев, даже если они пока "не очень хорошо владеют немецким языком".* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.
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в мире, германия, украина, россия
В мире, Германия, Украина, Россия
В Германии провалилась программа по трудоустройству украинских беженцев

В ФРГ в 2023-м не трудоустроили ни одного прошедшего спецкурсы беженца с Украины

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. В прошлом году немецкие центры занятости не смогли устроить на работу ни одного украинского беженца, прошедшего интеграционные курсы, пишет газета Bild* со ссылкой на отчет Федерального аудиторского ведомства (BRH).
В 2023-м правительство ФРГ запустило "турбо-программу" по трудоустройству граждан Украины. Она включает специальные курсы, после которых только 20% выпускников получили предложения от центров занятости, но ни один из них так и не устроился на работу.
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В этом году уже 40% выпускников получили предложения о трудоустройстве, но приняли их менее одного процента, говорится в материале.
Отмечается, что после окончания курсов украинцы должны посещать центр занятости каждые шесть недель, но в 2023-м срок между консультациями в среднем составлял 180 дней, а в 2024-м — 115.
В свою очередь, центры занятости без каких-либо проверок принимали заявления от получателей пособий, где те называли трудоустройство для себя неприемлемым, указывается в статье.
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Согласно отчету, сейчас примерно 720 тысяч украинских беженцев получают социальные выплаты, в том числе около 500 тысяч трудоспособных. Ежемесячные расходы немецких властей на это составляют около 539 миллионов евро. При этом в ноябре 2022 года, спустя девять месяцев после начала российской спецоперации, траты на эти нужды составляли 445 миллионов евро. Таким образом, число получателей пособий в Германии продолжает расти.
В июне правительство ФРГ опубликовало разъяснение о программе выплат по безработице (Bürgergeld) для украинцев, которую многие немцы считают чрезмерной. В документе утверждается, что пособия обеспечивают более эффективную интеграцию, чем выплаты для лиц, ищущих убежище. Кроме того, оно якобы позволяет быстрее закрепиться на рынке труда.
При этом в заявлении уточняется, что власти и немецкие компании достигли соглашения о приеме на работу беженцев, даже если они пока "не очень хорошо владеют немецким языком".
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